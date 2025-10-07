¿Cuáles son las mejores marcas de refrigeradores en 2025?

El refrigerador es de esos electrodomésticos que uno no cambia todos los días. Se espera que dure, que consuma poco y que mantenga los alimentos en buen estado, pero también se le pide diseño y funciones que simplifiquen la vida. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores marcas de refrigeradores? Eso es lo que trataremos de responder a lo largo de este artículo.

Samsung: tecnología al servicio del hogar

Samsung ha convertido la cocina en un espacio conectado. Además de enfriar, sus refrigeradores permiten revisar la temperatura desde el móvil, ver lo que hay dentro sin abrir la puerta o incluso planificar la lista de la compra. La serie Family Hub, la más avanzada de la firma surcoreana, cuenta con pantallas integradas y asistentes inteligentes.

Cada nueva iteración cuenta con un diseño más fino y silencioso, con opciones side by side que incorporan congeladores completos. No es casualidad que la marca se mantenga entre las favoritas año tras año.

Midea: eficiencia al alcance de todos

Midea ha conseguido consolidarse en el mercado gracias a su excelente relación calidad-precio. Sus refrigeradores ofrecen prestaciones muy completas a precios competitivos, pese a ser una de las opciones más económicas del mercado.

En cuanto a su catálogo, la marca apuesta por la eficiencia energética con modelos de bajo consumo, además de incluir funciones prácticas como compartimentos flexibles y sistemas de descongelado automático. La oferta es increíblemente y se adapta prácticamente a cualquier tamaño, con refrigeradores compactos y modelos de dos puertas con mayor capacidad.

Mademsa: la confianza de lo conocido

Mademsa es un clásico en muchos hogares de Latinoamérica. No compite en pantallas táctiles ni en funciones de última generación, pero sí en fiabilidad y durabilidad. Sus refrigeradores suelen ser sencillos, fáciles de usar y con precios ajustados.

Son equipos que resisten el uso diario sin mayores problemas y eso es precisamente lo que valoran la mayoría de usuarios de la marca. En un mercado lleno de novedades, Mademsa sigue siendo sinónimo de confianza, a pesar de no ser la más innovadora.

TCL: un recién llegado que pisa fuerte

TCL empezó siendo reconocida por sus televisores, pero en poco tiempo ha logrado trasladar ese espíritu de diseño moderno al mundo de los electrodomésticos. Sus refrigeradores apuestan por líneas limpias, acabados metálicos y funciones que alargan la frescura de frutas y verduras, como los sistemas de control de humedad.

Por lo demás, algunos de sus modelos cuentan con puertas reversibles, espacios para botellas XL y pantallas táctiles. Es, junto con Midea, una de las opciones más equilibradas, con un toque de estilo contemporáneo, pero sin pagar un precio desorbitado.

Hisense: eficiencia y variedad de formatos

Hisense se ha consolidado gracias a un catálogo que cubre casi todas las necesidades. Desde refrigeradores compactos hasta grandes modelos side-by-side, la marca cuenta con un catálogo increíblemente inmenso, con opciones económicas y otras mucho más avanzadas.

Este año, la marca apuesta por la eficiencia energética y por mantener los alimentos frescos de manera uniforme gracias a sus sistemas de circulación de aire. También disponen de sistemas de congelación rápida, tecnología Multi Air Flow y puertas reversibles, además un diseño de paredes realmente fino y un nivel de ruido más bajo que otros competidores directos.