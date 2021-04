Humor intelectual: no es un chiste

Según la RAE, un intelectual es quien se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia.

En la vida práctica, en el día a día y tal como están la Política y el Periodismo español, lo de ‘intelectual’ se puede aplicar casi a cualquiera, con tal de tenga cara de estreñido, vaya de progre y tenga acceso a una subvención.

Hay que rescatar el término y para ello hacemos aquí este esfuerzo

– ¿Por qué vas tan elegante a la universidad?

– Porque tengo clase.

———————————

– Quisiera comprar un libro sobre la fatiga y el cansancio.

– Lo siento, están agotados.

———————————-

– Oye, ¿te gusta la teoría de Einstein?

– Relativamente.

———————————-

– Alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría.

– Y pues sí, se pudrió.

———————————-

– Mi hijo está practicando natación.

– ¿Y qué tal le va?

– Nada mal.

———————————-

– Doctor, soy asmática, ¿es grave?

– No, señora, es esdrújula.

———————————-

– El mes pasado contraí matrimonio.

– contraje.

– Claro, tenía que ser formal.

———————————-

– No me quieres porque soy daltónico, ¿verdad, Celeste?

– ¡Me llamo Violeta!

———————————-

– Oye, ¿cómo te llamas?

– No soy el ayer, ni soy el mañana.

– De qué hablas?

– Me llamo Eloy.

———————————-

– Hola, cielo, ¿cómo estás?

– Parcialmente nublado, con probabilidades de lluvia.

———————————-

– Joven, ¿podría decirme dónde vio por última vez a la señora de las empanadas?

– Por su puesto.