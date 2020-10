La exclusiva firma de moda que hay tras el éxito de las protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’: riesgo, sensualidad y empoderamiento femenino

De igual modo que la primera edición, la segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset) se ha consolidado como el fenómeno televisivo de la temporada, arrastrando a sus grandes protagonistas a la cima mediática, tanto en la pequeña pantalla como en la órbita virtual. Y es que, en pocas semanas, los seis duplos que pusieron rumbo a República Dominicana para vivir una aventura inolvidable ya son grandes estrellas e influencers en toda regla.

Sin embargo, y aunque a nivel televisivo todos han adquirido una notoriedad similar, en redes sociales son las mujeres quienes más han destacado, pues sus perfiles no paran de sumar adeptos en forma de seguidores; en este sentido, no es de extrañar que infinidad de marcas se fijen en ellas para realizar acciones comerciales y llegar a acuerdos publicitarios beneficiosos para ambas partes. Pero, de entre todas ellas, sobresale una en particular, Hinsomnia, una exclusiva firma de moda enfocada a «formar parte de los momentos más especiales» en forma de vestido de fiesta. Y sobresale porque tres de las seis mujeres protagonistas, Inma Campano, Marta Peñate y Melyssa Pinto -Susana Molina también lo hizo en la primera edición-, optaron por vestir uno de sus diseños en el esperado reencuentro con sus respectivos tres meses después de la grabación que cambió sus vidas de forma definitiva.