101 rutas por España para organizar unas vacaciones sobre ruedas

Todo viaje empieza cuando lo soñamos por primera vez. Elige tu ruta y planifica tu aventura. ¿Dónde ir? ¿Cuándo? ¿Durante cuántos días? ¿Dónde dormir? ¿Qué ropa llevar? ¿Qué tiempo hará? ¿Será necesario entrenamiento previo? Gran parte de la magia de un viaje es disfrutar del proceso de prepararlo, imaginarlo y anticiparse a lo que nos espera más allá del horizonte.

Aunque dejar que la aventura fluya y aprender a improvisar es muy saludable, algunos asuntos conviene dejarlos atados o, al menos, contar con los recursos para solventarlos durante el viaje. Esta nueva entrega de la colección Nómadas de Lonely Planet – Geoplaneta reseña con detalle 35 rutas para disfrutar del cicloturismo, además de ofrecer otras tantas propuestas de forma más breve.

La selección reúne itinerarios de todos los niveles, desde los más llanos y asequibles hasta los más exigentes. No son planes cerrados, sino recorridos que cada cual puede amoldar a su ritmo, dividiendo la ruta en las etapas que prefiera, tomando posibles atajos o dando rodeos extra para alargar el viaje, visitar más lugares, etc.

En las primeras páginas, el lector encontrará una breve guía previa de gran utilidad a la hora de planificar sus vacaciones en bici, sobre todo para aquellos que vayan a experimentar el cicloturismo por primera vez, que encontrarán en este libro la respuesta a todas esas preguntas que pueden surgir ante este nuevo reto.

Todo es más fácil de lo que parece. No podemos dejar de tener en cuenta, sin embargo, que vivimos en un mundo cambiante y que esta realidad afecta a normativas, accesos, restricciones de paso, caminos y carreteras. Siempre hay que informarse para evitar posibles sorpresas. Respetar las normas de circulación y recordar el uso obligatorio del casco es nuestra responsabilidad.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES FECHAS?

La estación del año es algo muy considerable a la hora de elegir destino para una travesía en bicicleta. No solo por las temperaturas o la posibilidad de que llueva o incluso nieve, sino porque debemos tener en cuenta las horas de luz solar.

En invierno amanece tarde y oscurece temprano, lo que resta tiempo para contemplar las etapas. Algunas zonas, por otra parte, tienen el guapo subido en primavera. Otras, en otoño. Eso sí, siempre que sea posible, para una mejor experiencia, conviene evitar las temporadas altas y los periodos de mayor afluencia.

DESNIVELES

A excepción de algunos parajes llanos de gran importancia y belleza natural, como el Delta del Ebro o el Canal de Castilla, los paisajes más atractivos para practicar cicloturismo suelen encontrarse en zonas remotas, casi siempre de montaña. A menudo se trata de oasis apartados a los que solo es posible acceder por carreteras reviradas que, por su compleja orografía, han conservado su encanto y su identidad. Inevitablemente, esto implica subidas y bajadas. Por eso, para valorar la exigencia física de un itinerario, más que los kilómetros, es preferible observar el desnivel acumulado. No es lo mismo hacer 100km en llano con viento favorable que acumular 1000m+ en solo 50km de recorrido. Para hacernos una idea, en esta proporción se establecería un límite de lo recomendable para una excursión cicloturista de alto nivel. A la hora de diseñar las etapas, por tanto, conviene estudiar muy bien los perfiles y considerar el nivel del menos preparado del grupo.

SOBRE EL AUTOR

Sergio Fernández Tolosa es licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y redactor y fotógrafo freelance desde 1995 en distintas publicaciones, programas de radio y TV. Desde abril de 2003 hasta junio de 2007 recorrió los desiertos de Australia, Atacama, Mojave, Namib, Kalahari, Gobi y Sáhara y atesoró buenos momentos y sabiduría viajera.

En su blog conunparderuedas.com publica reportajes, vídeos y crónicas de viajes, rutas y travesías que son toda una fuente de inspiración para explorar en armonía el paisaje que nos rodea. ‘‘Descubrí el cicloturismo de alforjas cuando era un chaval prácticamente imberbe.

Tenía 16 años, mucha energía y unas ganas irrefrenables de ver mundo. De aquella primera escapada por el Pirineo junto a mi vecino Aitor solo guardo buenos recuerdos: el contacto con la naturaleza, la sensación de libertad, de vivir plenamente cada instante y la inagotable curiosidad saciada en cada horizonte. Desde entonces, he tenido la gran suerte de poder viajar dando pedales por algunos de los lugares más hermosos del mundo, desde los glaciares de la Patagonia hasta las estepas de Mongolia.

Durante unos años me dediqué a explorar en solitario los desiertos más grandes y emblemáticos del planeta, y de aquellas aventuras surgió el libro 7 desiertos con un par de ruedas. De un tiempo a esta parte he redescubierto el placer de perderme por parajes igual de bellos, sorprendentes e interesantes, pero que no requieren ir tan lejos. Esta guía es el compendio de las mejores rutas de cicloturismo que he realizado en España, en donde nos aguarda su inmensa diversidad de paisajes naturales, su fauna y su flora, su gente, su variada gastronomía y su riqueza cultural, artística y arquitectónica. L

a mayoría son itinerarios que he diseñado yo mismo, siempre en busca del trazado ideal para disfrutar de la bicicleta. Este medio de transporte tan revolucionario que permite desplazarse libremente, más rápido o más lento, con el que se pueden recorrer grandes distancias, parar donde y cuanto quieras, sentir el paisaje y hablar con la gente.

Un invento que, además, no contamina y te ayuda a mantenerte en forma. Espero que los disfrutéis tanto o más que yo, y que estos lugares permanezcan hermosos mucho tiempo. Este libro es para mí una oportunidad de compartir con vosotros los frutos de mi irreprimible necesidad de soñar y crear nuevas rutas.

Una pasión que ha marcado mi vida y que día a día nutre de contenidos la web: www.conunparderuedas.com’’