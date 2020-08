España: La situación del turismo ha pasado de complicada a muy trágica

Era una situación de esperar. Como ir «de Guatemala a guatepeor». Así se encuentra el sector del turismo en España. Y cada día que pasa se «desangra» aún más ante la inacción del gobierno.

Mientras el presidente se iba de vacaciones…¿Cómo? ¡Sí, de vacaciones!. Algo impensable cuando el país va cuesta abajo en rebrotes, crisis económica y un largo etcétera. Así las cosas.

Y por si eso fuera poco, las cuarentenas impuestas por varios países así como las sucesivas recomendaciones de no viajar a España por la evolución de la pandemia del coronavirus le han dado la puntilla al sector turístico que ha pasado de una situación complicada a muy trágica.

Así lo ha señalado el vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, en una entrevista a Europa Press, al tiempo que la decisión de algunos de los principales mercados de imponer restricciones a viajeros procedentes de España, como la cuarentena de 14 días decretada por Reino Unido o la recomendación de no viajar al país anunciada por Alemania, que conlleva la realización de una prueba PCR y someterse a cuarentena hasta que reciban el resultado negativo del test, ha abocado al sector a una situación «muy trágica».

Las agencias de viajes confiaban en notar una «leve recuperación» este verano que les ayudaría a levantar parte de la temporada turística, pero estas decisiones de distintos países emisores y la evolución de la pandemia han hecho «imposible» que esto suceda, avisando de que la temporada de verano, a la que solo le queda una semana de agosto y dos de septiembre, «no se va a recuperar».

En esta misma línea, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, Fetave, ha alertado de que estas medidas han empeorado «de manera extraordinaria» la situación del sector. «Si la situación era ya muy complicada, tras ello ha pasado a ser desesperada», han reconocido.

No obstante, han señalado que este estado, ahora «trágico», no es irreversible y que desde una posición «optimista» a las agencias receptivas de esos mercados internacionales les queda la «esperanza» del mercado nacional para evitar el cierre y, en no pocos casos, la desaparición de las empresas y de puestos de trabajo.