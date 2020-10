Teatro: Claudio Tolcachir dirige a Daniel Grao y Carlos Serrano para narrar el destino de Alan Turing

Claudio Tocachir vuelve a la Sala Verde de los Teatros del Canal con el estreno de La máquina de Turing, que estará en cartel desde el 22 de octubre hasta el 15 de noviembre y en la que dirige a los actores Daniel Grao, el cual repite a las órdenes del dramaturgo tras Emilia y Carlos Serrano con La ternura. La obra adapta un texto del dramaturgo francés Benoit Solès escribió, a partir de la obra Breaking The Code, que a su vez Huge Whitemore publicó en 1986.

María Martínez

Solès fue galardonado con cuatro prestigiosos Premios Molière por esta pieza que narra el destino del matemático, científico, criptógrafo y atleta Alan Turing, a quien se le considera el precursor de la informática moderna, ya que, en su centro de operaciones de Bletchley Park, una instalación militar en Inglaterra, la cual diseñó el primer ordenador de la historia, conocida popularmente como “la máquina de Turing”. Logró crearla a partir de una reconceptualización del algoritmo, y cálculos que la máquina le permitió realizar, mucho más rápidos de los que estaban al alcance de cualquier mente humana, que además fueron decisivos durante la II Guerra Mundial para descifrar los códigos de la famosa máquina Enigma, y con ellos, los aliados anticiparon los ataques y movimientos militares nazis, adelantando así el fin de la contienda.

Se considera que Turing, salvó miles de vidas con un trabajo que se mantuvo en secreto por los servicios secretos hasta que salió a la luz en los años 70, aunque para entonces el científico ya había fallecido por morder una manzana envenenada con cianuro. El juez forense concluyó que se había suicidado, por el tratamiento de castración química al que se estaba sometiendo para evitar la cárcel tras ser condenado por mantener una relación homosexual con un joven de 19 años. Aunque sus familiares y algunos historiadores siempre mantuvieron que esa muerte fue accidental. Se truncaba la carrera de uno de los mayores genios del siglo XX, y solo en 2012, con ocasión del centenario de su nacimiento, recibió el perdón Real a título póstumo por su condena por homosexualidad, gracias a la carta que un grupo de científicos, entre los que figuraba Stephen Hawking, enviaron al diario The Daily Telegraph.

La máquina de Turing no es la única ficción que se ha inspirado en la vida de este genio, en el cine se ha estrenado The Imitation Game sobre su influencia en el fin de la II Guerra Mundial, y Arthur C. Clarke o Ian McEwan han creado personas y tramas literarias pensando en los logros de este científico.

La máquina de Turing

AUTOR: BENOIT SOLÉS (inspirado en la obra de Hugh Whitemore Breaking The Code, basada a su vez en Alan Turing: The Enigma, de Andrew Hodges)

INTÉRPRETES: Daniel Grao y Carlos Serrano

DIRECCIÓN: Claudio Tolcachir

ILUMINACIÓN: Juan Gómez Cornejo

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VÍDEO: Emilio Valenzuela

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Olvido Orovio

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Ana Jelín

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Producciones Teatrales Contemporáneas