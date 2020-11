¿Cuáles son los destinos que tienen sus fronteras abiertas y no exigen cuarentena a la llegada?

Esta es la pregunta que nos hacemos a diario todos aquellos que por uno u otro motivo tenemos que estar viajando.

@monzonpaul

Catai, el tour operador Premium de Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, lanza Time To Travel by Catai, una novedosa guía interactiva con el objetivo de ofrecer la información de los destinos que actualmente tienen abiertas sus fronteras para todos los viajeros y que no exigen cuarentena a la llegada. Time to Travel ofrece información permanentemente actualizada sobre los requisitos necesarios para viajar al destino, una breve descripción del destino y un enlace a la programación de Catai disponible en tiempo real en TravelPricer.

Catai ha querido responder de esta forma a las peticiones de sus agencias de viajes colaboradoras, ante un panorama de cambio constante, donde resulta complejo mantener actualizada la información sobre los requisitos de viaje y destinos que se encuentran operativos. De esta forma, los agentes de viaje pueden recomendar a todas aquellas personas interesadas en viajar próximamente de forma clara y a través de un solo enlace, información y toda nuestra oferta disponible a estos destinos, ¡porque viajar ya es posible!

Actualmente en Time to Travel están presentes a través de su mapa interactivo 42 destinos, que han abierto sus fronteras y a los que se puede viajar sin necesidad de realizar cuarentena. Desde el momento de la salida del vuelo, mientras se está a bordo del avión y en todos los servicios terrestres como hoteles, traslados, etc. todos los protocolos de seguridad son cuidados por nuestros colaboradores y proveedores para garantizar un viaje seguro, y que nos permite disfrutar de destinos con menor afluencia de personas.