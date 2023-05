¿Cuál es la pirámide maya más alta de la Península de Yucatán?

Sin lugar a dudas, a menos que «desentierren» otra en la espesa selva maya, la Pirámide de Nohoch Mul, con una altitud de 42 metros, se erige como la más alta de la Península de Yucatán, México.

Es uno de los milenarios templos arqueológicos que más me impresionan de todos los que construyeron los antiguos mayas en la Riviera Maya. Será por eso que en esta segunda visita a México no he dudado en partir hacia allí.