Cómo ahorrar dinero en tus viajes con Booking: trucos y consejos

Si estás pensando en realizar un viaje, ya sea por vacaciones o trabajo, nada más importante que encontrar buenas ofertas de alojamientos. Para ello, en vez de pasarte horas en Internet comparando precios y buscando opiniones, puedes recurrir a Booking. En su plataforma encontrarás el mejor comparador de precios de alojamientos, junto con reseñas de quienes ya se han hospedado en cada uno de ellos. ¡Además de excelentes ofertas de temporada!

¿Qué puedes encontrar en Booking?

Booking te será de gran ayuda a la hora de planificar tu viaje: a nivel alojamiento, la oferta es tan variada que no hay manera de que no encuentres lo que buscas. ¿Quieres hospedarte en un hotel o en un apartamento? ¿Eres de los que viajan con poco presupuesto y prefieren un hostel o un albergue? No te preocupes, aquí encontrarás opciones para todo tipo de gustos y presupuestos.

Además, la oferta incluye las ciudades más importantes de todo el planeta. Y la búsqueda se vuelve sencilla gracias al completo filtro que posee la página. Para ayudarte aún más a tomar la decisión correcta, Booking realiza recomendaciones y ofrece importantes descuentos por temporada. ¡No tienes excusas para no reservar un alojamiento de ensueño!

Cómo acceder a las mejores ofertas Booking online

Es sabido que a la hora de organizar un viaje el presupuesto es un gran limitante. Por eso, es importante que puedas acceder a buenos ahorros cuando reserves tu alojamiento. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, haciendo uso de los códigos promocionales Booking que se encuentran en las distintas webs que publican las mejores promociones exclusivas y ofertas de la plataforma, y gracias a las cuales es posible ahorrar hasta un 50% en cientos de bed and breakfast, hoteles y establecimientos de lujo de todo el mundo, o simplemente acceder a servicios como desayuno gratuito o taxis para llegar al establecimiento elegido.

Otra buena idea es fíjate en aquellos alojamientos que recién comienzan a ofertarse en Booking. Por ser nuevos, aún no cuentan con puntación y, por eso, tienden a ofrecer precios más bajos. De esta manera, quieren compensar su falta de calificaciones y tentar a clientes que, como tú, quieren cuidar el bolsillo.

Por último, suscribirte al newsletter de Booking puede resultar de gran ayuda. Es que allí se informan con regularidad los mejores cupones y ofertas de alojamientos en todas partes del mundo.

Como acumular descuentos Booking con el programa Genius

Genius es el programa de fidelización de Booking y al momento de registrarte en la plataforma ya estás participando en él. Luego, con las distintas reservas que realices, ya sea alojamientos, vuelos o coches de alquiler, irás sumando puntos que te permiten acceder a los distintos niveles del programa y sus correspondientes beneficios. A continuación, el detalle:

Nivel 1: accedes a él con solo suscribirte a Booking. En este nivel, te beneficias con un 10% de descuento en el alquiler de coches y en el precio de los alojamientos.

Nivel 2: si completas 5 reservas en el transcurso de 2 años, disfrutarás de un 10/15% de descuento en alojamientos , 10% de descuento en alquiler de coches, desayunos gratis en alojamientos seleccionados.

Nivel 3: accedes al último nivel si completas 15 reservas en 2 años. En esta instancia, el descuento en alojamientos puede alcanzar un 20%.

Identificar a los alojamientos que forman parte del programa es muy fácil. Son los que se encuentran señalados con la etiqueta azul de Genius. También es muy sencillo acceder a las ventajas y beneficios del programa. ¡Es que se aplican automáticamente al momento de hacer tu reserva!

¡Haz tu reserva en Booking lo antes posible!

Para tener más donde elegir, hacerse con los mejores hoteles en relación calidad-precio, o simplemente utilizar los cupones Booking, un buen truco es reservar con antelación. De hecho, las ofertas y códigos de descuento Booking suelen tener una duración limitada y, además, los precios de los alojamientos tienden a fluctuar en función de la demanda y a aumentar cerca de la fecha de viaje elegida.

De tu parte, solo debes saber a qué ciudad del mundo quieres viajar. O simplemente déjate inspirar por las secciones de «Ofertas» y «Destinos de moda«, donde se presentan lugares que visitar durante las temporadas o días festivos y los mejores alojamientos disponibles para esos destinos. Con este dato, puedes recurrir a Booking y encontrar el hospedaje que mejor se adapte a tu gusto y a tus posibilidades.

Para concluir, antes de reservar tu alojamiento, busca siempre las promociones de Booking y las oportunidades de ahorro en los sitios especializados en la recopilación de ofertas y cupones. No olvides inscribirte en el programa de fidalización Genius, y por último, pero no menos importante, ¡consulta siempre la newsletter de la plataforma donde podrás recibir descuentos y sorpresas reservadas para ti!