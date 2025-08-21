Las casas rurales y el turismo en Galicia y Castilla y León, al borde de la ruina por los incendios

Las Médulas romanas en el Camino de Santiago.

El humo de los incendios forestales ha tapado el horizonte en Galicia y Castilla y León, donde el turismo rural afronta su peor crisis en décadas.

El miedo, las evacuaciones y el paisaje calcinado han provocado una oleada de cancelaciones que se extiende más allá de las zonas quemadas, afectando incluso a lugares emblemáticos en pleno auge como la Ribeira Sacra o Las Médulas.

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, el fuego ya ha arrasado unas 350.000 hectáreas en apenas quince días, posicionando este año como el más devastador del siglo en superficie quemada.

La situación es especialmente dramática porque la ola de incendios coincide con la temporada alta: agosto es el mes clave para el turismo rural, cuando las casas rurales, hoteles pequeños y restaurantes locales llenan sus reservas con viajeros deseosos de naturaleza, senderismo y gastronomía autóctona.

Ahora, esos negocios ven cómo las reservas se esfuman.

El miedo al fuego y la mala calidad del aire han hecho que los clientes cancelen o abandonen sus estancias a toda prisa.

La economía local al límite: testimonios desde la zona

Los responsables de alojamientos rurales hablan abiertamente de un “colapso” económico.

En palabras de Pedro Carreño, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), “la situación es drástica y catastrófica”.

Los visitantes se marchan por miedo a lo que puedan encontrarse o por la falta de servicios básicos como luz e internet; otros ni siquiera llegan tras ver las imágenes en medios nacionales.

En comarcas como A Gudiña, no solo se han perdido reservas turísticas: la llegada estacional de cazadores y pescadores —vital para hoteles y casas rurales— también se ha detenido, comprometiendo gravemente la subsistencia local.

En lugares como Las Médulas (León) o Teixadal de Casaio (Galicia), la destrucción no solo afecta al turismo presente sino que pone en duda el futuro: expertos calculan que estos espacios naturales tardarán generaciones en recuperarse. Los daños materiales incluyen propiedades enteras dedicadas a alojamiento rural; muchos empresarios han perdido literalmente su medio de vida.

Impacto económico: más allá del turismo

El golpe económico no se limita a los negocios turísticos.

Según estudios internacionales, un solo incendio forestal puede reducir el PIB regional entre un 0,11% y un 0,18% anual; a escala nacional, el coste directo e indirecto puede alcanzar el 4,5% del PIB español —más de 71.000 millones de euros— si se suman gastos en extinción, restauración ambiental, pérdida de actividad económica e impacto en servicios esenciales.

El sector agrario también sufre: cultivos arrasados, ganado desplazado y una factura millonaria en restauración.

La despoblación rural —ya grave en muchos municipios— se agrava tras cada incendio. Cada negocio cerrado es una familia menos; cada paisaje destruido reduce las posibilidades de atraer nuevos habitantes o visitantes. Organizaciones agrarias reclaman mayor prevención, seguros más completos y fondos estatales para la recuperación agraria posterior al fuego.

Viaje a Molinaseca: crónica desde el Camino

En medio del desastre hay historias humanas que muestran el impacto real.

Molinaseca, parada clave en el Camino de Santiago leonés, vive días difíciles.

La Casa del Reloj, conocida por su hospitalidad y vistas al río Meruelo, ha visto cómo peregrinos cancelan sus estancias por miedo o por la dificultad para acceder debido a cortes viarios e infraestructuras dañadas. La falta de luz e internet añade incertidumbre a quienes buscan descanso tras largas jornadas caminando.

A pesar del humo persistente, algunos viajeros optan por quedarse y apoyar a los negocios locales.

La solidaridad entre vecinos es palpable; se organizan comidas comunitarias y rutas alternativas para quienes no quieren abandonar el Camino. Sin embargo, las expectativas para septiembre son pesimistas: si los fuegos continúan activos o no mejora la calidad del aire, muchos alojamientos podrían cerrar hasta nuevo aviso.

¿Y ahora qué? Recuperación lenta e incierta

El futuro inmediato es complejo. Las asociaciones turísticas prevén que la recuperación será lenta: perder una temporada alta supone una merma grave que dificulta afrontar los meses menos rentables del invierno. Las administraciones públicas han anunciado ayudas puntuales —como redirigir fondos del Plan de Sostenibilidad Turística para rehabilitar zonas afectadas— pero expertos advierten que hace falta una planificación estructural ante la repetición cada vez más frecuente de incendios graves.

El sector reclama mayor coordinación entre administraciones autonómicas y estatales; también piden colaboración ciudadana para extremar precauciones ante olas de calor cada vez más intensas.

Claves para entender la crisis actual

Más de 350.000 hectáreas arrasadas entre Galicia y Castilla y León.

Cancelaciones masivas desde mediados de agosto; muchas reservas anuladas incluso fuera del perímetro incendiado.

Destrucción total o parcial del paisaje natural —principal atractivo turístico— en áreas como Ribeira Sacra, Las Médulas o bosques centenarios.

Pérdidas económicas directas e indirectas: contracción del PIB regional y nacional; cierre temporal o definitivo de casas rurales.

Necesidad urgente de medidas preventivas, ayudas a fondo perdido y promoción turística segura cuando las condiciones lo permitan.

Recomendaciones prácticas para viajeros

Antes de reservar consulta siempre la situación actual: muchos alojamientos ofrecen información actualizada sobre accesos seguros.

Prioriza destinos con garantías sanitarias —calidad del aire— y servicios básicos restablecidos.

Si ya tienes reserva y dudas sobre tu seguridad, contacta directamente con tu alojamiento para conocer alternativas.

Considera apoyar negocios locales con compras o estancias cuando sea posible: tu visita puede ayudarles a resistir este momento crítico.

La resiliencia rural será determinante para superar esta temporada negra. Quienes aman estos paisajes saben que volverán a abrir sus puertas —y sus senderos— cuando vuelva la calma.