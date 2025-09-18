Eric Frattini y la tremenda expedición juvenil a Egipto con Madrid Xplora

El reto de descubrir Egipto se convierte en una oportunidad irrepetible para veinte jóvenes seleccionados por la iniciativa Madrid Xplora, que acaba de arrancar el periodo para postularse.

El propio periodista todoterreno y muy reconocido, Eric Frattini, lidera la expedición y nos cuenta en ‘Son las 8 y no he cenado’ algunas de los requisitos del equipo que formará: chicos y chicas de colegios públicos, privados, concertados y Formación Profesional, y todos ellos con un expediente académico que roce la excelencia.

El grupo seleccionado vivirá una expedición que va más allá del turismo convencional, adentrándose en los misterios de los faraones, navegando el Nilo y acampando bajo las estrellas del desierto. El objetivo es claro: inspirar y educar a través de la inmersión en una cultura milenaria, fomentando valores como el trabajo en equipo, la resiliencia y la empatía.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, la aventura propuesta por Madrid Xplora se posiciona como un proyecto pionero que combina historia, deporte y compromiso social. Los participantes, chicos y chicas nacidos en 2009 o 2010, no solo deberán demostrar méritos académicos y creatividad en sus proyectos personales —centrados en sostenibilidad, salud o hábitos saludables— sino también un fuerte compromiso social. La expedición está patrocinada por Quirónsalud y respaldada por instituciones como la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC.

La implicación directa de entidades públicas como la Comunidad de Madrid refuerza el alcance social del proyecto. La presidenta Isabel Díaz Ayuso presentó recientemente esta iniciativa durante el Debate sobre el Estado de la Región. El respaldo institucional garantiza recursos adecuados para que los jóvenes vivan una experiencia segura e inolvidable.

Un itinerario pensado para inspirar

El viaje culminará en una serie de actividades deportivas, culturales y sociales diseñadas para fomentar el espíritu aventurero y solidario:

Visitas guiadas a monumentos históricos.

Talleres sobre sostenibilidad.

Dinámicas grupales centradas en hábitos saludables.

Encuentros con expertos en arqueología e historia egipcia.

La mezcla entre exploración física e intelectual crea un entorno propicio para que los jóvenes amplíen sus horizontes y forjen amistades duraderas.

Una expedición así no solo transforma a quienes participan; aspira a sembrar vocaciones científicas y humanísticas para las generaciones futuras. Bajo las arenas doradas del desierto egipcio, veinte jóvenes madrileños descubrirán que la mejor aventura es aquella que nos cambia para siempre.