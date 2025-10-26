Un turista japonés se mata al caer desde un muro de siete metros en el Panteón de Roma

El bullicio que caracteriza a Roma no se detiene con la llegada de la noche, especialmente alrededor del Panteón de Agripa, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo.

La ciudad, con su rica historia y su vibrante energía, fue testigo este 24 de octubre de 2025 de un trágico incidente, que ha conmocionado tanto a residentes como a visitantes.

Un turista japonés de 69 años, Morimasa Hibino, perdió la vida al caer desde el muro perimetral del Panteón, un lugar donde muchos buscan un respiro tras explorar este icónico monumento.

El suceso tuvo lugar cerca de las 21:50 en la Via della Palombella.

El hombre, que estaba acompañado por su hija, decidió sentarse en el parapeto, una acción habitual entre turistas y lugareños.

Al perder el equilibrio, cayó a un foso de aproximadamente siete metros.

La dificultad para acceder a la zona obligó a la intervención de bomberos y servicios de emergencia, quienes lamentablemente no pudieron salvar al visitante.

La policía ha iniciado una investigación, aunque se ha descartado cualquier tipo de intervención externa.

Este trágico incidente pone de manifiesto los riesgos que conllevan ciertas prácticas comunes en lugares históricos donde la línea entre diversión y peligro puede ser difusa.

Claves para un viaje seguro y pleno a Roma tras el accidente

El entorno del Panteón, por su valor patrimonial y atractivo como punto de encuentro, invita a disfrutar del paisaje y descansar.

Sin embargo, lo ocurrido con el turista japonés resalta la necesidad de tener precauciones adicionales en áreas elevadas, muros y parapetos.

A pesar de que sentarse puede parecer una opción cómoda para disfrutar del ambiente, las autoridades advierten que estos monumentos no están diseñados para tal uso. Un instante de distracción puede acarrear graves consecuencias.

Para aquellos que planean visitar la capital italiana, es recomendable seguir algunas pautas sencillas:

Evitar sentarse en muros perimetrales, sobre todo en zonas elevadas o con desniveles.

Prestar atención a las señales y advertencias de seguridad, aunque no siempre sean fácilmente visibles.

Mantenerse alerta durante las horas pico o al caer la noche, cuando la visibilidad puede verse afectada.

La tragedia ha reabierto el debate sobre la seguridad y conservación en monumentos muy visitados, así como sobre cómo equilibrar la experiencia del visitante con la protección del patrimonio y la seguridad de todos.

Cómo llegar a Roma desde España y moverse por la ciudad

Roma está excelentemente conectada con las principales ciudades españolas. Volar es sin duda la opción más práctica; hay vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. Tanto compañías tradicionales como low cost ofrecen trayectos hacia los aeropuertos Fiumicino (Leonardo da Vinci) y Ciampino. Desde Fiumicino, el tren Leonardo Express conecta con la estación Termini en unos 32 minutos; desde Ciampino, se puede tomar un autobús lanzadera seguido por un tren regional para llegar al centro en menos de una hora.

Una vez en Roma, moverse es sencillo gracias al transporte público:

Metro : dos líneas principales (A y B) cubren buena parte de los puntos turísticos.

: dos líneas principales (A y B) cubren buena parte de los puntos turísticos. Autobús y tranvía : permiten acceder a zonas menos céntricas y funcionan hasta medianoche.

: permiten acceder a zonas menos céntricas y funcionan hasta medianoche. Taxi: recomendados solo para trayectos nocturnos o si llevas equipaje pesado debido al denso tráfico.

Para visitar el Panteón y sus alrededores, lo mejor es caminar. La zona es peatonal y ofrece una experiencia enriquecedora entre plazas, fuentes y callejuelas que merecen ser exploradas con calma.

Coste y precios para dos personas en Roma

Viajar a Roma puede adaptarse a diferentes presupuestos. Para dos personas, aquí están los costes aproximados previstos para 2025:

Vuelos : Ida y vuelta desde España entre 100 y 250 € por persona, dependiendo de antelación y temporada.

: Ida y vuelta desde España entre 100 y 250 € por persona, dependiendo de antelación y temporada. Alojamiento : Un hotel de gama media en el centro oscila entre 100 y 200 € por noche.

: Un hotel de gama media en el centro oscila entre 100 y 200 € por noche. Comidas : Un menú completo en trattoria o restaurante local puede costar entre 30 y 50 € por persona; pizzas o platos sencillos van desde 12 a 18 € cada uno.

: Un menú completo en trattoria o restaurante local puede costar entre 30 y 50 € por persona; pizzas o platos sencillos van desde 12 a 18 € cada uno. Entradas a monumentos : El acceso al Panteón es gratuito; sin embargo, algunas visitas guiadas o eventos especiales pueden tener coste (de 5 a 15 € por persona).

: El acceso al Panteón es gratuito; sin embargo, algunas visitas guiadas o eventos especiales pueden tener coste (de 5 a 15 € por persona). Transporte urbano: Billete sencillo cuesta 1,50 €; abono diario vale 7 €.

En total, un fin de semana podría costar entre 600 a 900 € para dos personas si se ajusta bien el gasto en comidas, alojamiento y actividades recreativas.

Mejor estación del año para visitar Roma

La capital italiana tiene su encanto durante todo el año; no obstante, la primavera (abril-junio) y el otoño (septiembre-octubre) son ideales gracias a sus temperaturas agradables, menos aglomeraciones y una luz perfecta para pasear por sus calles históricas. El verano puede ser sofocante mientras que el invierno trae lluvias ocasionales aunque resulta más tranquilo. Octubre —mes del accidente— es considerado uno de los momentos más agradables para recorrer el centro histórico; eso sí, conviene estar preparado ante posibles chubascos repentinos o noches frescas.

Restaurantes imprescindibles cerca del Panteón

La zona del Panteón es un auténtico deleite para los amantes de la gastronomía italiana. Entre los restaurantes más recomendables para degustar platos locales sin caer en trampas turísticas destacan:

ParmAroma : Ofrece platos típicos de Emilia-Romaña junto a una impresionante selección de quesos y embutidos. Ideal para quienes buscan sabores auténticos lejos del turismo masivo.

: Ofrece platos típicos de Emilia-Romaña junto a una impresionante selección de quesos y embutidos. Ideal para quienes buscan sabores auténticos lejos del turismo masivo. Retrobottega : Cocina moderna a precios accesibles con chefs formados en Michelin que aportan un toque innovador.

: Cocina moderna a precios accesibles con chefs formados en Michelin que aportan un toque innovador. Da Armando al Pantheon : Un clásico imprescindible donde es necesario reservar si deseas probar su famosa panna cotta o las pastas tradicionales; también tienen opciones excelentes para celíacos.

: Un clásico imprescindible donde es necesario reservar si deseas probar su famosa panna cotta o las pastas tradicionales; también tienen opciones excelentes para celíacos. Pantha Rei : Reconocido por sus pizzas sin gluten en un ambiente relajado muy cercano al monumento.

: Reconocido por sus pizzas sin gluten en un ambiente relajado muy cercano al monumento. Ristorante La Tavernetta 48 : Destacado por su buena relación calidad-precio y atención cuidada; sus mejillones al vino son una apuesta segura.

: Destacado por su buena relación calidad-precio y atención cuidada; sus mejillones al vino son una apuesta segura. Sant’Eustachio Il Caffé: Considerado como uno de los mejores cafés locales ideal para comenzar el día con un cornetto junto a la plaza.

Y si buscas algo dulce después de comer, no te pierdas los helados artesanales que ofrece Cremeria Monteforte, justo al lado del Panteón; aquí no tendrás que lidiar con largas colas ni agobios.

Curiosidades y anécdotas del Panteón

El Panteón de Agripa, construido en el siglo II d.C., se considera uno de los edificios mejor conservados desde la antigua Roma. Su cúpula cuenta con un óculo central casi nueve metros grande que ha inspirado arquitectos alrededor del mundo. Este monumento sigue funcionando como iglesia además de ser templo funerario; cada día recibe miles de visitantes procedentes de todas partes.

Es común ver tanto turistas como locales descansando sobre los muros que rodean este emblemático edificio. Aunque esta práctica es tolerada por las autoridades locales, entraña riesgos evidentes especialmente detrás del edificio donde hay un desnivel considerable hacia el foso. El reciente accidente ha llevado a las autoridades a considerar nuevas barreras o señalizaciones destinadas a desincentivar esta actividad peligrosa.

Entre las curiosidades más interesantes se encuentra que toda lluvia que cae por el óculo se recoge mediante un sistema original romano aún operativo hoy día. Además, dentro del Panteón descansan figuras ilustres como Rafael así como varios reyes italianos.

Trucos y recomendaciones para exprimir la experiencia

Visitar el Panteón temprano por la mañana o al atardecer permite disfrutarlo con menos gente además ofrecerá una luz maravillosa perfecta para tomar fotografías.

temprano por la mañana o al atardecer permite disfrutarlo con menos gente además ofrecerá una luz maravillosa perfecta para tomar fotografías. Reservar mesa en restaurantes cercanos es esencial especialmente durante fines de semana o temporada alta.

Pasear tranquilamente por las callejuelas adyacentes revela pequeñas tiendas artesanales antiguas librerías e históricos cafés.

Llevar calzado cómodo junto con una botella reutilizable ya que hay fuentes públicas donde puedes llenar agua potable fresca.

Utilizar transporte público entre barrios pero recorrer caminando el centro te permitirá disfrutar cada detalle.

Roma merece ser saboreada despacio; más allá del turismo convencional hay historias ocultas tras cada piedra esperando ser descubiertas incluso dentro del bullicio turístico.

Un viaje a Roma tras la noticia

La tragedia reciente no debería desanimar a quienes anhelan descubrir lo que ofrece esta cautivadora ciudad italiana. Más bien sirve como recordatorio para disfrutarla manteniendo siempre una mirada atenta hacia su entorno además respetando normas básicas seguridad necesarias. La ciudad eterna continúa siendo un destino vibrante capaz tanto emocionar asombrar paso tras paso siempre que se valore tanto su belleza como su fragilidad.