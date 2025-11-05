¿Es este el Airbnb más remoto y salvaje del mundo?

El rumor ha comenzado a circular entre los viajeros más audaces: en la costa este de Groenlandia, donde el hielo y el silencio reinan, se encuentra un Airbnb flotante que transforma por completo la idea de escapada remota.

Situado frente al fiordo Sermilik, este alojamiento brinda una experiencia que trasciende la mera desconexión.

Aquí, el aislamiento no es solo un atractivo publicitario, sino una realidad tangible: solo el mar, el hielo y la vastedad acompañan a los visitantes.

La atracción por este rincón extremo ha ido en aumento en los últimos años, especialmente entre aquellos que desean vivir la naturaleza ártica sin intermediarios. Este refugio, diseñado para flotar sobre aguas repletas de icebergs, se funde con el paisaje de manera orgánica.

El entorno ofrece vistas incomparables: glaciares activos, auroras boreales en invierno y la luz interminable del sol de medianoche en verano. Todo esto hace de este Airbnb un destino legendario para quienes anhelan experimentar la soledad y la fuerza indomable de la naturaleza.

Llegar es parte de la aventura

Acceder a este Airbnb desde España requiere una cuidadosa planificación y varias etapas. El viaje habitual comienza con un vuelo internacional hasta Reikiavik (Islandia), donde se enlaza con vuelos regionales hacia Kulusuk o Nuuk, las principales puertas de entrada a Groenlandia oriental. Desde Kulusuk, el desplazamiento se realiza ya sea en helicóptero o barco, dependiendo de la estación y las condiciones del hielo. En invierno, el helicóptero se convierte en la única alternativa; mientras que en verano, los barcos navegan entre fiordos y glaciares, permitiendo desembarcar en pequeñas lanchas zodiac directamente en el alojamiento.

La ausencia de carreteras entre las poblaciones groenlandesas añade un toque aventurero a cada desplazamiento. Es vital consultar horarios y condiciones meteorológicas, ya que el clima puede cambiar drásticamente y afectar vuelos y trayectos marítimos.

Coste y precios para dos personas

La exclusividad tiene su precio. Alquilar el Airbnb flotante cuesta entre 600–900 euros por noche para dos personas, dependiendo de la temporada y los servicios ofrecidos. A esto hay que añadir los gastos de transporte: los vuelos internacionales desde Madrid o Barcelona hasta Reikiavik varían entre 300 y 600 euros ida y vuelta por persona. El trayecto regional hasta Groenlandia puede sumar entre 400 y 800 euros adicionales. Además, el último tramo en helicóptero o barco implica otros 250–400 euros por persona.

El presupuesto total para dos personas durante tres noches, incluyendo traslados y comidas básicas, supera fácilmente los 3.000 euros, sin incluir actividades extra ni excursiones. El alojamiento incluye servicios como calefacción, cocina equipada y vistas panorámicas; sin embargo, las opciones logísticas para llegar y los servicios externos son limitados.

Mejor estación del año para visitar

La mejor época para disfrutar del Airbnb más remoto de Groenlandia es durante el verano ártico, que va desde junio hasta septiembre. En estos meses, el hielo retrocede, las temperaturas son más suaves (entre 3°C y 12°C), y navegar en barco resulta mucho más accesible. La luz del sol casi permanente permite explorar el entorno casi durante todo el día.

En invierno, llegar es más complicado debido al hielo y las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, esta temporada es ideal para contemplar auroras boreales y vivir la auténtica noche polar. La elección depende del tipo de experiencia que se busque: naturaleza vibrante y exploración en verano o aislamiento total con cielos mágicos durante invierno.

Restaurantes imprescindibles

La oferta gastronómica local se basa en productos frescos del mar y caza tradicional. En asentamientos cercanos como Tasiilaq o Kulusuk, destacan pequeños restaurantes familiares gestionados por inuit. El Red House en Tasiilaq es famoso por su menú basado en pescado fresco y su ambiente acogedor. Por su parte, el Kulusuk Café ofrece platos sencillos centrados en fletán y carne de reno.

No hay restaurantes cerca del Airbnb flotante; por ello es esencial llevar provisiones o coordinar con los anfitriones para contar con comidas preparadas. Muchos visitantes optan por cocinar ellos mismos aprovechando la cocina equipada e ingredientes locales adquiridos previamente en los asentamientos.

Documentación necesaria

Para viajar desde España a Groenlandia es necesario contar con un pasaporte válido; no obstante, no se requiere visado para estancias turísticas inferiores a 90 días. Se recomienda comprobar las condiciones actuales para entrar al país ya que pueden cambiar debido a motivos sanitarios o normativas locales. Si hay una escala en Islandia, también conviene revisar los requisitos para ingresar a la zona Schengen; aunque los ciudadanos españoles no necesitan visado adicional.

Moneda

La moneda oficial en Groenlandia es la corona danesa (DKK). Es aconsejable llevar efectivo ya que en asentamientos remotos no siempre aceptan tarjetas bancarias y los cajeros automáticos son escasos. Los precios suelen estar expresados en coronas danesas; sin embargo, algunos servicios turísticos aceptan euros o dólares especialmente durante trayectos internacionales.

Cómo se llega desde España

El trayecto más común comienza con un vuelo desde Madrid o Barcelona hacia Reikiavik (Islandia), seguido por un vuelo regional hacia Kulusuk o Nuuk. Desde ahí se coordina el traslado final mediante helicóptero o barco hasta llegar al Airbnb exacto. Se aconseja contactar directamente con los anfitriones para organizar este último tramo confirmando disponibilidad según la época del año.

En total, todo el viaje puede durar entre 24 y 36 horas considerando escalas e intentando adaptarse a horarios locales. La diferencia horaria respecto a España es de -4 horas, así que conviene ajustar bien el reloj e intentar aprovechar al máximo la luz natural nada más aterrizar.

El refugio flotante de Groenlandia redefine lo que significa aventura; se convierte así en un destino ideal para quienes buscan autenticidad extrema. Entre hielo, mar y silencio absoluto, cada momento cuenta y cada recuerdo queda grabado para siempre.