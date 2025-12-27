EEUU comienza a tomar fotos y datos biométricos de los extranjeros que entran o salen del país

Estados Unidos ha puesto en marcha un protocolo riguroso para los viajeros extranjeros.

El Departamento de Seguridad Nacional ahora recopila huellas dactilares, fotografías faciales y otra información biométrica tanto en las entradas como en las salidas por aire, tierra o mar.

Esta medida afecta a todos los no ciudadanos, abarcando desde residentes permanentes hasta temporales, así como a menores y personas mayores de 79 años.

Según la Administraciñon Trump, la razón detrás de esta decisión son las amenazas relacionadas con el terrorismo y el fraude documental.

Los ciudadanos españoles pueden viajar bajo el programa ESTA, que requiere un pasaporte vigente y una autorización online.

Desde mayo de 2025, es obligatorio presentar el DNI para vuelos internos y controles de seguridad.

Es fundamental llevar ambos documentos: el pasaporte para cruzar fronteras y el DNI como respaldo en caso de pérdida.

Los niños menores deben contar con su propio pasaporte y ESTA; si viaja un solo progenitor, es necesaria una carta de permiso firmada por el otro.

Cómo llegar desde España con los nuevos controles

Se ofrecen vuelos directos desde Madrid y Barcelona hacia aeropuertos como JFK o Newark en Nueva York. Compañías como Iberia, Delta y American Airlines operan rutas diarias que duran aproximadamente ocho horas. Es recomendable preparar el ESTA con antelación: tiene un costo de 21 dólares por persona y se aprueba en un plazo de 72 horas. Al llegar al aeropuerto, hay que esperar pasar por escáneres faciales y tomar huellas al entrar y salir del país.

Desde España, es aconsejable reservar los billetes de ida y vuelta con antelación. Para dos personas, se puede calcular un gasto entre 1.200 y 2.000 euros en temporada media, que puede aumentar hasta los 3.000 euros durante el verano. Si buscas ahorrar, considera las opciones con escalas en Europa, aunque eso añade tiempo al viaje. Al aterrizar en JFK, tendrás que pasar por aduanas mostrando tu pasaporte y respondiendo a preguntas sencillas sobre el motivo del viaje (turismo), su duración (dos semanas) y la declaración de bienes (nada).

Una vez que llegues a Nueva York, puedes moverte fácilmente en metro o taxi. El AirTrain conecta JFK con la red de metro por solo 8 dólares. Los taxis amarillos tienen una tarifa fija de 70 dólares hacia Manhattan. Por su parte, Uber o Lyft pueden costar entre 60 y 90 dólares dependiendo del tráfico. Para dos personas, optar por el metro resulta más económico: un pase semanal ilimitado cuesta 34 dólares por persona.

Documentación y moneda: prepárate sin sorpresas

Un pasaporte español es suficiente siempre que no caduque durante tu estancia; España forma parte del Six-Month Club. Completa tu ESTA en esta.gov usando tu DNI junto con tus datos personales; recuerda que no debes haber viajado a Cuba después de 2021. Imprime la aprobación del ESTA. Además, es necesario llevar el DNI para los vuelos internos obligatorios desde 2025.

La moneda utilizada es el dólar estadounidense (USD). Puedes cambiar euros en bancos españoles o usar cajeros automáticos en Nueva York, donde suelen aplicar una comisión del 3-5%. Las tarjetas Visa o Mastercard funcionan sin problemas; Apple Pay también acelera los pagos. Presupuesta entre 150 y 250 dólares diarios por persona: unos 50 para comida, alrededor de 20 para transporte, entre 30 y 50 para entradas a atracciones turísticas, dejando lo demás para ocio.

En total, un viaje para dos personas durante diez días puede sumar entre 4.000 y 6.000 dólares. El vuelo costaría aproximadamente 2.400 euros (1.200 cada uno). Un hotel en Manhattan podría costar unos 2.000 dólares (200/noche). Las comidas rondarían los 800 dólares (80/día para la pareja), mientras que el metro y otros pases sumarían unos 200 dólares. Las tarifas biométricas no implican gastos adicionales; solo requerirás tiempo al pasar la frontera.

Concepto Coste para dos (10 días, USD) Notas Vuelos Madrid-NY ida/vuelta 2.600 Temporada media, enero-marzo Hotel Midtown (3*) 2.000 Precio por noche sin desayuno Comidas (3/día) 800 Incluye brunch y cenas Transporte (metro+taxi) 250 Pase semanal + AirTrain Atracciones (Top of the Rock, MoMA) 500 Los pases CityPASS ofrecen un ahorro del 40% Total aproximado 6.150 Sin compras extras

Mejor época y claves para disfrutar al máximo

La mejor época para visitar Nueva York es durante la primavera (marzo-mayo) o el otoño (septiembre-noviembre). Las temperaturas son agradables (entre 15-22°C) y hay menos turistas comparado con los meses estivales donde se superan los 30°C acompañados de aglomeraciones masivas. Evita julio-agosto si no soportas el calor ni los precios elevados. El invierno trae consigo la mágica nieve en Central Park, aunque las temperaturas pueden bajar hasta -5°C.

Para aprovechar al máximo tu estancia: reserva hoteles en áreas como Midtown o Brooklyn, donde tendrás acceso rápido a las principales atracciones. Considera adquirir un CityPASS (140 dólares/persona) que te permitirá acceder a seis atracciones importantes; esto te ayudará tanto a evitar largas colas como a ahorrar dinero. No olvides caminar mucho: disfrutarás del vibrante ambiente nocturno de Times Square, así como la impresionante vista del atardecer desde el Brooklyn Bridge. Usa aplicaciones como Citymapper para moverte en metro o Google Maps offline.

Un consejo práctico: opta por hacer brunch los domingos para evitar las multitudes. Si quieres probar uno de los mejores pastrami sin esperar demasiado tiempo, llega temprano a Katz’s Delicatessen; recuerda comprar primero tu ticket rosa antes de hacer tu pedido. Durante las horas pico evita tomar taxis; siempre podrás contar con un metro puntual. Lleva contigo una botella reutilizable ya que hay fuentes gratuitas disponibles por toda la ciudad. Además, no te pierdas probar la comida callejera: unos perritos calientes en Gray’s Papaya te costarán solo alrededor de siete dólares.

Restaurantes imprescindibles: come como local

La gastronomía neoyorquina es todo un universo por descubrir. Comienza tu día con un brunch en Jack’s Wife Freda, ubicado en West Village; aquí puedes disfrutar tortitas y huevos todo el día por unos treinta dólares por persona. Si buscas autenticidad francesa, no te pierdas Boucherie, presente en varios puntos de Manhattan; ofrece deliciosos platos como shakshuka o sándwiches de pollo—reserva ya antes que se llenen!

Para cenar dirígete a San Sabino, también situado en West Village; sus farfalle rellenos son imperdibles junto con triangolis de bogavante—una cena agradable ronda los ochenta dólares para dos. En Midtown destaca Le Bernardin, considerado uno de los mejores restaurantes marisqueros; su menú degustación consta de cuatro platos «casi crudos» que justifican su precio elevado —300 dólares pero siempre memorable—. En Brooklyn sorpréndete con los bizcochos arce y tortillas mole del restaurante Sunday in Brooklyn, donde una cena costará unos cincuenta dólares.

No olvides visitar la icónica Katz’s Delicatessen, famosa por su sándwich pastrami—25 dólares—y recuerda comprar primero tu ticket rosa antes de pedirlo. También puedes disfrutar unas costillas sureñas increíbles en Virgil’s Real BBQ, situado cerca de Times Square; una cena para dos saldrá aproximadamente por sesenta dólares. Y si eres amante de las pizzas crujientes cocidas al carbón tras cruzar el puente Brooklyn, haz una parada obligatoria en Juliana’s Pizza, donde gastarás alrededor de cuarenta dólares.

Puedes encontrar bagels deliciosos en cualquier deli local desde cinco dólares e igualmente saborear una tarta cheesecake excepcionalmente buena en Junior’s. Para vistas espectaculares considera cenar en lugares como Peak Restaurant ubicado sobre Edge o disfrutar del ambiente único del barco Hudson llamado Grand Banks.

Entre los mejores brunchs destacan lugares como: Mom’s Kitchen & Bar , famoso por platos retro como tortitas macarrones queso; también está muy bien valorado este otro sitio llamado: Bubby’s , conocido por sus tartas caseras.

, famoso por platos retro como tortitas macarrones queso; también está muy bien valorado este otro sitio llamado: , conocido por sus tartas caseras. Si buscas opciones económicas: prueba algunos batidos gigantes en Black Tap o date un capricho con hot dogs frescos servidos calientitos desde Gray’s Papaya.

Para vivir experiencias gastronómicas más exclusivas visita:Gramercy Tavern, famosa por su pasta ricotta; también destaca:Café Carmellini, donde fusionan sabores italianos-franceses.

Curiosidades y anécdotas que enriquecen el viaje

En cada rincón de la ciudad hay historias fascinantes esperando ser descubiertas. Por ejemplo, ¿sabías que dentro del célebre restaurante Katz’s se filmó una famosa escena When Harry Met Sally? Esa icónica frase «I’ll have what she’s having» resonará seguro entre quienes visitan este clásico neoyorquino. Otro lugar emblemático es Joe’s Pizza quien tuvo su momento estelar cuando apareció brevemente durante Spider-Man 2. En cuanto al entretenimiento singular visita:*Ellen’s Stardust Diner, donde podrás disfrutar hamburguesas mientras camareros cantan clásicos musicales desde los años cincuenta—un verdadero diner vivo!

Es curioso saber que Nueva York cuenta con más estrellas Michelin que París misma; destacando entre ellos está Le Bernardin, quien ha mantenido sus tres estrellas desde hace ya varios años, mientras tanto Juliana’s Pizza fue inaugurada por Patsy Grimaldi—considerado rey pizza NY—en Dumbo. Y si viajas acompañado/a familia ten presente que Central Park alberga veintiún juegos infantiles gratuitos ideales para entretenerse.

Como anécdota interesante: muchos turistas españoles suelen perder sus pasaportes al utilizar el metro; así que nunca está demás tener una foto backup guardada en tu móvil ante cualquier eventualidad . A partir del año próximo ,los controles biométricos prometen acelerar este proceso , aunque activistas han expresado sus preocupaciones sobre la privacidad relacionada con estos datos recopilados. Trump incluso propuso solicitar historial redes sociales correspondientes a cinco años previos cuando solicites ESTA .

Si decides volar hacia Nueva York asegúrate llevar adaptador enchufes tipo A/B contigo . Recuerda dejar propinas entre un quince veinticinco % dentro restaurantes , diez % taxis . Aprovecha explorar gratis sitios emblemáticos tales como :High Line ; paseo elevado lleno jardines . Sube Top of the Rock durante horario nocturno : skyline eterno espera allí .

Así pues , ¡no esperes más! Vuela hacia Nueva York ahora mismo . Con estos nuevos controles , pero también lista para sorprenderte cada vez más .