Río Amazonas–Iquitos (Perú), premiado en los Travellers Awards de Periodista Digital como Destino Revelación de 2026

En el marco de la Semana de FITUR 2026, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el diario español Periodista Digital celebró la sexta edición de sus prestigiosos premios de turismo “Travellers Awards”, donde el destino Río Amazonas Iquitos Perú fue el gran protagonista. Durante la gala de premiación, realizada el pasado 19 de enero en la capital española y que reunió a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la política nacional y el turismo internacional, Río Amazonas – Iquitos Perú fue reconocido como el “Destino revelación de 2026”, un galardón que refuerza el posicionamiento global de la Amazonía peruana como propuesta turística de alto nivel.

La distinción llega en paralelo a la participación histórica del destino Río Amazonas Iquitos Perú en FITUR Madrid 2026, uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, consolidando su presencia en los principales escenarios internacionales de promoción. Esta participación marca un hito sin precedentes para Iquitos y la región Loreto, que se presentan ante el mercado mundial como un destino integral que combina naturaleza exuberante, biodiversidad única, cultura viva amazónica, gastronomía de autor y un enfoque claro en la sostenibilidad.

Bajo esta propuesta, el Río Amazonas se posiciona como eje identitario y experiencia transformadora para el viajero global, que encuentra en Iquitos un punto de encuentro entre aventura, autenticidad y conciencia ambiental. La presencia en FITUR es posible gracias a una articulación estratégica público-privada, entendida como modelo imprescindible para la promoción de destinos emergentes con alto valor natural y cultural, que permite unir esfuerzos, recursos y una visión compartida de desarrollo.

Por un lado, el sector público asume el papel de impulsar la promoción territorial, fortalecer la imagen país y garantizar la competitividad del destino en los mercados internacionales. Por otro, el sector privado organizado, liderado por la Cámara Regional de Turismo – CARETUR Loreto, junto a empresas turísticas, operadores, hoteleros, gastronomía amazónica y actores culturales, aporta experiencia, innovación y productos listos para su comercialización global. “FITUR no es solo una vitrina, es una oportunidad estratégica para atraer inversión, generar alianzas comerciales y posicionar a Iquitos como la puerta de entrada al Río Amazonas”, destacaron los representantes del destino.

En ese contexto, el stand del destino RÍO AMAZONAS IQUITOS PERÚ (Pabellón 3, Stand 3A05) se presentó con un fuerte enfoque sostenible, utilizando materiales responsables y construyendo una narrativa que pone en valor a la Amazonía como territorio vivo. La propuesta busca promover un turismo responsable, regenerativo y respetuoso con las comunidades locales, donde el visitante no solo contempla, sino que se integra y aprende de la riqueza natural y cultural del territorio.

Con esta participación y el respaldo del Travelers Award de Periodista Digital como “Destino revelación 2026”, Iquitos reafirma su compromiso de integrarse a los grandes circuitos turísticos internacionales, diversificar su oferta y generar mayores oportunidades económicas y sociales para la región. El destino se proyecta así como una Amazonía moderna y auténtica, preparada para el turismo del futuro, que demanda experiencias memorables, sostenibles y con sentido.

Relación de personalidades y destinos premiados

El premio a la personalidad del turismo del año fue para Isabel Díaz Ayuso, Presidenta la Comunidd de Madrid.

Tras ella, el resto de galardonados son los siguientes:

ÁLVARO DE MARICHALAR

Hace 500 años se llevó a cabo la segunda mayor expedición de la historia de la humanidad, solo superada por el viaje a la Luna: la Primera Circunnavegación del Mundo, concebida por Magallanes y promovida por el Reino de España. Hoy, el explorador español Álvaro de Marichalar revive esta gesta dando la vuelta al mundo en solitario en una embarcación de solo 3 metros, rindiendo homenaje a Magallanes, Elcano y a los navegantes que demostraron la verdadera forma del planeta.

TURISMO DE GALICIA

Galicia es mucho más que un destino: es una forma de vivir. Bajo la marca Galicia Calidade, la región invita a descubrir experiencias auténticas y sostenibles donde se unen la gastronomía, el termalismo, el Camino de Santiago y una cultura única, proyectándose al mundo en los principales escaparates turísticos nacionales e internacionales. Recibió el premio Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.

LEÓN CARRILLO

A sus 77 años, el empresario León Carrillo sigue siendo el gran pionero de la gastronomía peruana en Madrid… aunque nació en Talavera de la Reina, siempre ha dicho ser peruano de corazón. Tras más de seis décadas dedicadas a la cocina andina y 34 años al frente de los restaurantes Inti de Oro, este madrileño de adopción ha convertido su casa en sinónimo de autenticidad y calidez. Apodado el “rey León” por Gastón Acurio, ha conquistado tanto al público como a figuras como el rey Felipe VI, que ha cebnado dos veces allí; y Mario Vargas Llosa, consolidando a Inti de Oro como embajador de la cocina peruana en Europa.

CATA AGENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, representa la unión de siete naciones —Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá— junto a República Dominicana como aliado inspirador. Juntos han hecho de esta región un destino inolvidable: 30,6 millones de viajeros en 2025 vivieron la magia de su diversidad, su cultura y su calidez humana. Un logro que celebra el renacer del multidestino centroamericano como una alegría del turismo mundial.

LAS NOCHES DEL BOTÁNICO

Es uno de los más importantes festivales de música del mundo. Cada verano aglutina en en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a miles de espectadores venidos de todos los confines de España y de Europa. Esta noche premiamos al Festival musical -que este año celebra su décimo aniversario-, en reconocimiento a su valioso aporte al impulso del turismo receptivo en la capital de España. Recogió el premio Julio Martí, director artístico de las Noches del Botánico.

CHIHUAHUA (México)

Es uno de los destinos a tener en cuenta este 2026. Chihuahua lo tiene todo En el corazón árido del norte de México, Chihuahua despierta como un vasto lienzo de contrastes: cañones profundos que cortan la tierra como heridas eternas, cascadas que desafían la gravedad, dunas doradas que susurran bajo el viento implacable y desiertos infinitos que invitan a la aventura extrema.

Recibió el premio Enrique Toledo, Subsecretario de Turismo del estado de Chihuahua, México.

AIR CHINA

El Consejo Editorial de Periodista Digital concede este galardón a Air China, una de las aerolíneas más relevantes del mundo, por su papel estratégico en la conexión directa entre España y China, clave para el flujo de viajeros y la internacionalización del destino España en uno de los principales mercados emisores globales. Veamos el siguiente vídeo:

Entregó el premio: Sr. D. YAO Jing, Embajador de China en España y lo recogió la Directora General de Air China Sucursal en España, Sra. Yinghui Zhang.

