Tejeda celebra la 53ª edición de las Fiestas del Almendro en Flor, con un homenaje a la tradición y la naturaleza

La localidad canaria de Tejeda, situada en el corazón de Gran Canaria, se prepara para vivir la 53ª edición de las Fiestas del Almendro en Flor del 6 al 8 de febrero de 2026. Este municipio, integrante de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y reciente ganadora de la campaña navideña de Ferrero Rocher “Juntos brillamos más”, se engalana para celebrar la floración de los almendros, un espectáculo natural que tiñe de blanco y rosa sus laderas.

Las Fiestas del Almendro en Flor han ido consolidándose año tras año, atrayendo miles de visitantes hasta este enclave de Canarias reconocido como Reserva de la Biosfera. Además, forma parte del paisaje de Risco Caído y las Montañas Sagradas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Desde 2021, la fiesta cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, consolidando su relevancia en el calendario insular.

Instauradas en 1970, las Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda fueron la primera fiesta pagana de Gran Canaria.

Son las únicas que se celebran en invierno y, gracias a su enfoque hacia un turismo sostenible y desestacionalizado, se han convertido en un encuentro popular que proyecta Tejeda a nivel nacional e internacional.

Durante los días, las calles del pueblo se transforman en un escenario al aire libre con actuaciones folclóricas, exposiciones de artesanía, talleres tradicionales y exhibiciones de deportes autóctonos. Este magno evento rinde homenaje al almendro, árbol que durante generaciones fue sustento de muchas familias y que hoy persiste en su gastronomía, en sus licores y en el modo de entender la vida.

Para el viajero, la fiesta ofrece una inmersión en la tradición canaria, la cultura y la gastronomía local, en un entorno de alto valor paisajístico y patrimonial. El recorrido por el casco histórico permite admirar vistas al Roque Nublo y al Roque Bentayga, mientras se degustan sabores ligados a la almendra y los productos de la tierra en un ambiente festivo y acogedor.

La almendra, estrella de Tejeda, se hace presente en la mesa con dulces artesanales como mazapán, galletas y bienmesabe, entre otras recetas tradicionales. La oferta gastronómica se complementa con una cuidada propuesta de platos canarios y productos de kilómetro cero, que refuerzan la conexión entre territorio, sabor y sostenibilidad.

Una jornada especialmente dedicada al turista destaca la importancia del turismo como motor económico para Tejeda. En ese día, la localidad se vuelca con quienes la visitan, ofreciendo actividades, degustaciones y propuestas culturales que muestran por qué esta celebración conquista cada año a más viajeros, no solo de la Península sino también de Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia.