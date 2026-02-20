Madrid, Mejor Destino de Europa 2026: el mayor reconocimiento turístico del continente

Madrid ha sido elegido Mejor Destino de Europa 2026, uno de los galardones turísticos más codiciados del continente, que reconoce a las ciudades que mejor conectan con las expectativas del viajero contemporáneo. La capital española ha logrado la primera posición con 127.438 votos emitidos por viajeros internacionales en una edición que ha registrado más de 1,3 millones de votos procedentes de todo el mundo.

En esta clasificación, impulsada por la organización European Best Destinations, Madrid se ha impuesto a destinos tan consolidados como Nicosia (Chipre), la región de Štajerska (Eslovenia), Verona (Italia) y París (Francia), que han completado el podio de las cinco primeras posiciones. La victoria refuerza el papel de la capital como uno de los grandes polos turísticos de referencia en el mapa europeo.

La entidad organizadora ha destacado de Madrid su capacidad para combinar un patrimonio cultural de primer nivel con el dinamismo de sus barrios, la presencia de amplios espacios verdes, una arquitectura innovadora y una escena gastronómica en plena efervescencia, todo ello envuelto en un estilo de vida que encaja con las aspiraciones de los viajeros actuales. En su valoración, subraya que la ciudad encarna “un nuevo modelo urbano: vibrante y humano, cosmopolita y cálido”, y que su elección refleja una tendencia clara hacia destinos que ofrecen cultura, autenticidad y calidad de vida.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha querido poner el acento en el papel de la ciudadanía:

“Este premio es de los madrileños que hacen de esta ciudad, con su carácter acogedor, un lugar único”, ha afirmado.

Maíllo ha agradecido también “la implicación de los profesionales del sector y de todos quienes trabajan cada día para que Madrid ofrezca lo mejor de sí misma”, y ha resaltado que el hecho de que más de 127.000 viajeros de todo el mundo hayan señalado Madrid como el destino que más desean visitar en Europa supone un respaldo rotundo al posicionamiento de la ciudad como destino de calidad.

Con sede en Bruselas, European Best Destinations promueve el turismo europeo en colaboración con más de 300 oficinas de turismo y con la red EDEN de destinos sostenibles de la Comisión Europea. La selección de candidatos no se limita a una simple nominación: se apoya en un proceso técnico de análisis de datos de Eurostat, tendencias de búsqueda, crecimiento en redes sociales y visibilidad mediática internacional de los destinos. A partir de esta preselección, se abre una votación global entre viajeros registrados de todo el mundo, quienes no pueden votar por territorios de su propio país, lo que refuerza el carácter internacional del reconocimiento.

Este nuevo galardón consolida a Madrid entre los destinos urbanos más influyentes del planeta. En los dos últimos años, la ciudad ha revalidado el segundo puesto como destino urbano más atractivo del mundo según Euromonitor, se sitúa entre las cinco mejores ciudades del mundo de acuerdo con la consultora Resonance, ha sido nombrada la ciudad más deseada de Europa por la revista británica Wanderlust y ha recibido el premio a mejor destino de congresos y reuniones del mundo por los World Travel Awards.

En conjunto, estos reconocimientos certifican el liderazgo turístico de Madrid como una capital que crece en reputación, atractivo y capacidad para generar experiencias de alto valor para los viajeros de todos los continentes. Lejos de ser un éxito puntual, la elección como Mejor Destino de Europa 2026 se interpreta como una confirmación del momento dulce que vive la ciudad, que mira al futuro reforzando su modelo de turismo urbano sostenible, diverso y de alta calidad.