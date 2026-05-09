Canarias teme perder 6.000 millones de euros en turismo si el hantavirus daña su imagen este verano

Un lujoso crucero se aproxima a las Islas Canarias envuelto en un halo de incertidumbre. El MV Hondius, un buque de expedición originario de los Países Bajos, navega hacia el archipiélago tras confirmarse a bordo un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas y ha dejado varios casos diagnosticados. Esta situación ha encendido las alarmas en un sector que mueve miles de millones cada año, temiendo que esta crisis sanitaria se convierta en un desastre económico si la reputación del destino se ve afectada.

Canarias recibió 1.515 millones de pasajeros en vuelos durante julio de 2025, según datos del sector turístico. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud del negocio en juego. Los especialistas advierten que un escándalo sanitario como este, amplificado por los medios internacionales, podría alejar a turistas extranjeros justo cuando comienza la temporada alta estival. Las proyecciones más pesimistas apuntan a pérdidas cercanas a los 6.000 millones de euros si los viajeros deciden optar por otros destinos en Europa o incluso fuera del continente.

El MV Hondius zarpó de Argentina en marzo con una travesía programada de 46 días que incluía paradas en la Antártida y el Atlántico Sur. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado la presencia del virus del Andes, una cepa transmisible entre personas, tras detectarse casos entre pasajeros y miembros de la tripulación. Tres personas han perdido la vida, una se encuentra en estado crítico en Johannesburgo, y dos tripulantes necesitan atención médica urgente a bordo. El barco fue rechazado en Cabo Verde y ahora tiene como destino alternativo Canarias.

La aparición de roedores infectados a bordo plantea dudas sobre cómo un virus típicamente asociado a entornos rurales de Sudamérica pudo llegar hasta un crucero tan exclusivo. Expertos en control de plagas subrayan que los buques modernos disponen de sistemas industriales para combatir roedores, lo que hace inusual este tipo de brote. Sin embargo, advierten que cualquier intervención debe realizarse con sumo cuidado; el protocolo exige evitar fumigaciones improvisadas, ya que los pesticidas podrían dispersarse hacia los camarotes a través del sistema de ventilación. Solo empresas especializadas en desratización pueden llevar a cabo estas acciones dentro del entorno cerrado y habitado que representa un crucero.

Lo primordial es identificar cuántos roedores hay realmente en el barco y localizar sus refugios mediante trampas estratégicamente colocadas. El personal encargado de la limpieza, aunque esté altamente capacitado en higiene y desinfección, no tiene esa especialización específica. Esta realidad técnica complica aún más una situación ya delicada, especialmente considerando que el barco se dirige hacia uno de los destinos turísticos más vulnerables de España.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que no estamos ante una nueva pandemia como la del coronavirus. El virus del Andes no se propaga como el SARS-CoV-2, y el riesgo de transmisión masiva es bastante bajo. No obstante, la narrativa mediática internacional ya está tomando forma. Las imágenes del crucero con muertes por un virus exótico llegando a un destino turístico abarrotado generan titulares que superan lo meramente epidemiológico. En esta era digital, la percepción puede ser tan relevante como los hechos mismos.

Canarias depende críticamente del turismo extranjero; más del 80% de sus visitantes provienen del extranjero, principalmente del Reino Unido, Alemania y Francia. Estos mercados son especialmente sensibles ante crisis sanitarias. Un análisis minucioso indica que incluso una reducción del 10% en las llegadas durante los meses estivales podría traducirse en pérdidas cercanas a esos 6.000 millones anuales mencionados anteriormente. Las autoridades regionales ya están elaborando estrategias comunicativas para contrarrestar cualquier narrativa negativa que pueda surgir.

Las autoridades sanitarias tanto españolas como canarias están trabajando conjuntamente con organismos internacionales para gestionar la llegada del MV Hondius. El desembarque se realizará bajo protocolos estrictos de control y aislamiento si es necesario. La prioridad es evitar la propagación del virus en tierra mientras se minimiza el impacto mediático negativo. Sin embargo, el daño reputacional ya está comenzando a gestarse; los medios internacionales retratan esta historia como un drama marítimo, y esa narrativa resulta difícil de controlar una vez capturada la atención global.

El sector turístico canario sigue con ansiedad el desarrollo de estos acontecimientos. Las agencias han comenzado a recibir consultas por parte de clientes inquietos acerca de la seguridad sanitaria del destino elegido; algunos ya contemplan cambiar sus reservas. Hoteleros y operadores turísticos son conscientes de que la próxima semana será decisiva. Si todo transcurre adecuadamente durante el desembarque sin nuevos casos reportados, quizás se logre contener la crisis; pero si algo sale mal, es probable que el verano de 2026 sea recordado como el año en que un virus exótico costó miles de millones a la economía insular.