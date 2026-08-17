Japón: tres paisajes donde el verano se vive lejos del bochorno

Mientras el calor y la humedad dominan buena parte de Japón durante los meses estivales, el país conserva rincones donde el verano llega con otro ritmo. Son territorios de montaña, islas batidas por el viento y gargantas cubiertas de vegetación en los que caminar, practicar deportes al aire libre o simplemente contemplar el paisaje se convierte en una alternativa a las grandes ciudades y a las zonas costeras más concurridas.

Rishiri y Rebun, naturaleza ártica frente al mar

En el extremo norte de Hokkaido, las islas de Rishiri y Rebun ofrecen una de las experiencias estivales más singulares de Japón. Integradas en el parque nacional de Rishiri-Rebun-Sarobetsu, ambas conservan paisajes volcánicos, praderas costeras y una flora excepcional que crece prácticamente al nivel del mar.

La latitud y las corrientes frías del norte crean unas condiciones parecidas a las de la alta montaña. Por eso, durante el verano es posible encontrar especies alpinas en los senderos costeros, un fenómeno poco habitual que convierte a estas islas en un destino especialmente atractivo para los amantes del trekking y la botánica.

Las rutas atraviesan acantilados, laderas cubiertas de flores y espacios abiertos con vistas al mar. El acceso se realiza desde Wakkanai, la ciudad más septentrional de Japón, en un ferry que tarda aproximadamente una hora y cuarenta minutos. Wakkanai está conectada con Tokio mediante vuelos de unas dos horas.

Hokkaido ofrece además otros escenarios naturales destacados, como el parque nacional de Daisetsuzan, el más extenso del país, y Shiretoko, territorio reconocido por su biodiversidad y declarado Patrimonio de la Humanidad. En verano, antiguas estaciones de esquí y áreas de montaña se convierten en puntos de partida para excursiones, paseos en bicicleta y actividades en plena naturaleza.

Kamikochi, un refugio alpino en Nagano

A unos 1.500 metros de altitud, el valle de Kamikochi constituye uno de los grandes santuarios naturales del centro de Japón. Situado en la prefectura de Nagano, este enclave reúne bosques, cumbres escarpadas y el río Azusa, cuyas aguas transparentes reflejan el deshielo de las montañas.

El paisaje invita a recorrer senderos entre abedules y coníferas, cruzar puentes de madera y detenerse en miradores desde los que se divisan algunos de los picos más espectaculares de los Alpes Japoneses. Incluso en los días más cálidos del verano, las temperaturas suelen mantenerse moderadas y rara vez superan los 25 °C.

La protección del entorno es una de las señas de identidad de Kamikochi. Los vehículos particulares tienen prohibido el acceso durante todo el año, una medida destinada a reducir el impacto sobre el ecosistema. Los visitantes deben llegar en autobús —aproximadamente una hora desde la estación de Shin-Shimashima, cerca de Matsumoto— o utilizar taxis autorizados.

Su relativa cercanía a Tokio y sus buenas conexiones convierten el valle en una escapada accesible para quienes desean cambiar el asfalto por un paisaje alpino sin alejarse demasiado de las principales rutas del país.

El valle de Iya, entre gargantas y aldeas suspendidas

En el interior de la isla de Shikoku, el valle de Iya se esconde entre montañas, barrancos y una densa vegetación. La profundidad de la garganta y la sombra de sus laderas suavizan las temperaturas, mientras la niebla aporta al paisaje una atmósfera casi irreal.

El río Iya es el eje de numerosas actividades estivales. Sus aguas permiten practicar rafting y otros deportes de aventura, aunque el valle también ofrece recorridos más pausados por caminos rurales, miradores y antiguos puentes colgantes. En las laderas, algunas aldeas tradicionales parecen aferrarse a la montaña y conservan una forma de vida estrechamente vinculada al entorno.

Iya es, además, uno de los destinos japoneses donde la naturaleza y la cultura rural permanecen más unidas. La ausencia de grandes núcleos urbanos, la arquitectura tradicional y la orografía accidentada crean una experiencia muy distinta de la que ofrecen Tokio, Kioto u Osaka.

El valle puede alcanzarse desde las estaciones de Awa-Ikeda y Oboke. Ambas están conectadas con Okayama en aproximadamente una hora y media. También existen servicios de autobús desde Osaka, aunque el trayecto puede prolongarse hasta unas cuatro horas.

Un verano diferente

Las islas septentrionales de Rishiri y Rebun, el valle alpino de Kamikochi y las gargantas de Iya muestran que el verano japonés no tiene por qué asociarse únicamente con el calor, la humedad y las grandes aglomeraciones. En estos destinos, el viajero encuentra temperaturas más llevaderas, paisajes protegidos y actividades vinculadas al senderismo, los ríos y la vida tradicional.

Más que simples refugios climáticos, estos enclaves permiten acercarse a un Japón sereno y natural: un país de volcanes, bosques, ríos cristalinos y comunidades rurales que siguen habitando algunos de los territorios más remotos del archipiélago.