Viaje a Japón: ¿Se puede hacer por tu cuenta sin problemas?

Japón lleva años colándose en las listas de los destinos soñados para muchos, aunque al mismo tiempo también está en la lista de aquellos países a la da «respeto» organizar un viaje sin ayuda. Aquellos que se plantean hacer un viaje a Japón organizado por ellos mismos se repiten las mismas preguntas: ¿me perderé con el transporte?, ¿me costará comunicarme?, ¿voy a meter la pata con las normas? La buena noticia es que hoy en día hay mucha información sobre este destino y sobre cómo organizar un viaje a este lugar que hacen que esas preguntas y miedos se disipen rápido.

Muchos viajeros que buscan hacer un viaje a Japón por su cuenta buscan información en blogs de viajes como Comiviajeros, que es uno de los grandes referentes en este destino gracias a la información que aportan al usuario: rutas detalladas, itinerarios por días, mapas, consejos…

Aunque la idea es moverse de forma independiente por este país, es importante tener cubiertos los imprevistos que puedan surgir (una visita médica, una cancelación o un contratiempo en el propio viaje, por ejemplo). Para solventar cualquier tipo de problema, los viajeros con más experiencia que han recorrido varias veces este país recomiendan no ir sin antes tener un seguro de viaje. Ahora mismo, tener un buen seguro de viaje sin que este se lleve una gran parte del presupuesto es posible gracias a la amplia oferta y los descuentos que existen, como este descuento Heymondo, que hacen que viajar por tu cuenta sea fácil, seguro, cómodo y esté libre de imprevistos.

¿Se puede hacer un viaje a Japón por tu cuenta o es tan difícil como parece?

En realidad, la pregunta no es si se puede hacer un viaje a Japón de forma independiente sin ayuda externa, es si realmente compensa hacerlo. Para poder responder esta cuestión, primero conviene entender por qué Japón parece un destino tan complejo desde fuera.

Japón intimida a muchos viajeros debido a una mezcla de factores: un idioma que nada tiene que ver con el nuestro, una cultura con normas sociales muy marcadas (y también muy diferentes a las nuestras) y la sensación de que todo funciona con una precisión milimétrica. A esto hay que sumarle el «efecto Tokio», una lugar con mapas enormes, líneas de metro que parecen un laberinto y barrios que dan la impresión de que cada uno de ellos son una ciudad distinta.

Sin embargo, el día a día en un viaje a Japón es más fácil de lo que parece. Es un país seguro, está extraordinariamente señalizado y tiene una infraestructura pensada para que los viajeros se muevan sin sobresaltos. Incluso sin hablar japonés, la combinación de traductores o la señalización clara hacen que muchas situaciones a priori complicadas se resuelvan con sencillez.

La clave para hacer un viaje a Japón organizado por tu cuenta no es saberlo todo, sino llegar teniendo claro lo básico e imprescindible, como son las rutas o los traslados principales.

Hacer un viaje a Japón por tu cuenta, ¿es para todo el mundo?

Hacer un viaje a Japón por tu cuenta, sin ayuda externa y siendo tú mismo el encargado de toda la organización y planificación del viaje no es para todo el mundo. Preparar un viaje así tiene muchas ventajas y cada vez son más los que prefieren viajar por libre, pero también tiene otros factores no tan positivos que hay que tener en cuenta porque pueden no compensar a todo el mundo.

Ventajas de hacer un viaje a Japón por tu cuenta

La principal ventaja de hacer un viaje a Japón por tu cuenta es que tú mismo eres quien controla el ritmo del viaje. Japón es un país en el que estás sometido a estímulos constantemente, y poder decidir cuándo parar, cuándo exprimir el día o cuándo cambiar de plan marca la diferencia entre disfrutar o acabar agotado y agobiado por el planning.

Además, viajar por cuenta propia permite construir un itinerario a medida, que respete tu forma de viajar y tus gustos personales. Si te interesa la vida urbana, puedes alargar más tiempo en Tokio; si prefieres disfrutar de la historia y tradición, puedes darle más peso a Kioto dentro de tu ruta; y si lo que te gusta es la naturaleza, puedes abrir un hueco para ver los Alpes Japoneses o Miyajima.

Otra ventaja más de hacer este viaje a Japón por libre es que tendrás una sensación constante de descubrimiento. Más allá de visitar los grandes imprescindibles, este país compensa al viajero que se mueve sin prisa: barrios residenciales tranquilos, cafeterías pequeñas donde parar un rato a apreciar todo con calma o miradores poco conocidos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que al ser un país donde la logística funciona tan bien, hacer un viaje a Japón por tu cuenta no significa que te vayas a complicar la vida, sino que vas a elegir las cosas bajo tu propio criterio.

¿Para quién compensa entonces hacer un viaje a Japón sin ayuda externa? Para aquellos que disfrutan organizando lo básico, que le gusta viajar con cierta flexibilidad y prefiere hacer o vivir experiencias personalizadas antes que someterse a un programa cerrado. También es para quienes buscan combinar grandes ciudades con escapadas sin depender de un grupo.

¿Cuándo no compensa hacer un viaje a Japón por tu cuenta? Alternativas

Siendo realistas, viajar por libre no siempre es la opción más sensata. Si tienes muy pocos días y tienes como objetivo ver muchas cosas en tiempo récord, hacer un viaje a Japón sin una planificación sólida puede convertirse en una carrera constante de trenes, maletas y prisas. Hacer un viaje a Japón por tu cuenta tampoco es lo más ideal si te genera ansiedad no tener todo atado, o si viajas con un perfil que requiere una logística más cuidada que la de otro viajero normal (por ejemplo, un ritmo específico o necesidades de movilidad).

Otra señal de alerta es cuando el viaje coincide con fechas de alta demanda (festivos, floración del sakura o temporada fuerte de otoño) y no puedes reservar con antelación. En Japón, algunas experiencias y alojamientos se llenan bastante rápido y dejarlo al azar puede limitar opciones.

La alternativa no tiene por qué ser un «todo incluido». Para algunos viajeros funciona mejor un punto intermedio: mantener el viaje por libre pero sumar apoyos puntuales, como contratar excursiones concretas de un día desde Tokio o Kioto, visitas guiadas cortas para entender un barrio o un templo, o incluso una planificación base hecha por un especialista que luego tú ejecutas a tu propio ritmo.

Cómo organizar un viaje a Japón sin perder la cabeza

Una de las cosas que suelen bloquear a aquellos que deciden hacer un viaje a Japón por su cuenta es que se intenta planificar todo «a lo grande» desde el primer momento. Hay demasiadas ciudades, demasiados imprescindibles y demasiadas pestañas abiertas en internet intentando unificar todo eso en una ruta e itinerario que tenga sentido.

La forma más fácil de evitar esto es organizar el viaje a Japón con un método corto, en tres decisiones, ya que esto es lo imprescindible para tener una base sólida y, a partir de ahí, construir el resto.

Decide cuántos días tienes (y sé realista con el ritmo). Japón no es el mejor destino para improvisar una ruta imposible. Antes de mirar lugares concretos, establece tu propio marco: 7, 10, 15, 20 días… (o el tiempo que tengas). Ese número va a determinar el resto de tu viaje a Japón: cuántos cambios de hotel puedes asumir, cuántas excursiones caben sin hacer que el viaje sea una mudanza constante… Elige la forma en la que gusta viajar: varias bases o una ruta con paradas. Para la mayoría, lo más práctico es establecer dos bases, una en Tokio y otra en Kioto (con Osaka). Desde ahí, se suelen hacer las escapadas de día. En una ruta con paradas, además de que puedes añadir más ciudades y dormir en varias de ellas, es mejor si tienes más días y te gusta moverte de un sitio a otro, aunque en este caso es conveniente limitar los cambios para no perder horas valiosas en traslados. Construye el esqueleto con el triángulo Tokio- Kioto- Osaka y añade un extra. Este llamado «triángulo» concentra cultura, barrios, templos y excursiones fáciles. Una vez lo tienes, añade sólo un extra según tu estilo o el tiempo del que dispongas: Naturaleza y onsen: Hakone o alrededores Historia: Hiroshima y Miyajima Japón tradicional: Kanazawa o Takayama

La regla de oro para que tu viaje a Japón organizado por tu cuenta salga perfecto es la siguiente: planifica bien los traslados grandes y lo imprescindible, dejando espacio abierto para el resto.