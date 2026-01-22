Madrid impulsa su turismo en FITUR con tecnología y experiencias personalizadas

El Ayuntamiento de Madrid promociona desde este miércoles y hasta el próximo domingo los atractivos turísticos de la capital en la 46ª edición de FITUR. En un espacio expositivo ubicado en el pabellón 9 de IFEMA MADRID, el Área Delegada de Turismo mostrará a profesionales y público las principales novedades del destino Madrid, así como las numerosas experiencias únicas y personalizadas que pueden disfrutarse en sus barrios y zonas turísticas. Este está es un elemento diferenciador de la ciudad y un eje clave del modelo de turismo de calidad y sostenible que promueve el Ayuntamiento.

El estand madrileño, con un diseño moderno e innovador inspirado en uno de los grandes acontecimientos que acogerá la capital este 2026, el Gran Premio de Fórmula 1, destaca por su propuesta tecnológica. Una instalación interactiva presenta dos brazos robóticos que ofrecen un espectáculo coreografiado mientras los asistentes descubren las propuestas especializadas de Madrid. La instalación guiará a los visitantes a enclaves Patrimonio Mundial, relacionados con la realeza, museos, gastronomía, barrios, espacios verdes, agenda cultural y de ocio, turismo familiar y compras.

El espacio, que comparte instalaciones con la Comunidad de Madrid, se ha construido con materiales reciclados y reciclables, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad. Cuenta con auditorio, salas de networking para reuniones y eventos, y mostradores de información turística.

Novedades culturales y dinamizaciones

La Cofradía gastronómica del cocido madrileño presentará hoy sus actividades y entregará los títulos de Cofrades de Honor a personalidades e instituciones vinculadas a la gastronomía (13:30). Durante la jornada, también se presentará una novedad del año: la exposición ‘Bellezas del mundo flotante’ de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que podrá visitarse del 25 de febrero al 31 de mayo y reunirá más de 70 obras del grabado japonés de la edad de oro.

Desde el estand de Madrid en FITUR se promoverán experiencias y actividades para difundir activos gastronómicos, de ocio y comerciales de la ciudad. Participarán ASEMPAS y la pastelería Paco Pastel, las tiendas Calma Jewels y Hook (Las Salesas), la Casa Museo Ratón Pérez (con realidad virtual) y el Museo de la Felicidad, que organizará un taller de abrazos. El Museo de Cera también participa y exhibe la figura del chef Dabiz Muñoz.

Reconocimientos y turismo audiovisual

Esta tarde el estand madrileño acogerá la entrega de dos reconocimientos del sector: Madrid Acoge y Hermestur, otorgados por la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT). Madrid Acoge reconoce la labor de jóvenes profesionales dedicados a la acogida y atención al visitante; Hermestur, la excelencia profesional y los valores humanos del sector.

Madrid Film Office, oficina audiovisual del Ayuntamiento adscrita al Área Delegada de Turismo, presentará sus líneas de actuación para promocionar la capital a través de series y películas rodadas en sus zonas turísticas, con la sesión ‘Turismo y Patrimonio audiovisual’ (16:30). Se informará sobre los folletos de Usera y Madrid Río y del acuerdo con FlixOlé y la productora Aduna para coproducir un documental creativo dirigido por Javier Morales, titulado provisionalmente Madrid Collage, que se basará en imágenes de películas filmadas en la ciudad. El proyecto se presentará en 2026.