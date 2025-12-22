Japón abraza el duende con la cantante japonesa, Noriko Martín la voz oriental del flamenco, lanza su álbum, «Más allá de las llamas»

El pasado jueves 17, fue presentado en la Fundación SGAE, el disco “Mas allá de las llamas” de la artista y cantante japonesa Noriko Martín, afincada en Madrid, un álbum, con la característica ser musicalizado flamenco, con la voz en japonés.

Noriko, nació en Nagoya, prefectura de Aichi (Japón). Recibió clases de piano y teoría de la música durante su adolescencia, como afición. A finales de los 90 y mientras trabajaba en un parque temático sobre España tuvo una experiencia que cambió su vida y sus planes de futuro: Un espectáculo de ballet flamenco-clásico español la conmovió hasta las entrañas y decidió empezar a recibir clases de baile. Al principio con algunos de los artistas que trabajaban en el propio Parque, entre los que destaca sobre todo la bailaora Dolores Ortiz “Loli’’. Hizo la maleta y voló hacia Málaga donde estuvo estudiando baile flamenco con la bailaora malagueña «LaLupi». Al regresar al Japón, ciertas circunstancias adversas le imposibilitaron cumplir su sueño de ser bailaora. Aparece de nuevo en su vida “Loli “, que estaba de gira por Japón y lleva a Noriko con los artistas a su espectáculo. Noriko recuperó la ilusión. Para completar su formación en baile flamenco, decidió estudiar cante y palos flamencos como complemento y como medio de mejorar su baile.

Para Noriko, es su primer disco como cantaora, y la producción está a cago por Paco Ortega, cantante, compositor, productor y empresario, personaje conocido por su especialización en pop y flamenco.

Paco Ortega, dejo la dirección del estudio de grabación Musigrama, de los hermanos Cobos, mítico templo de grabación de la música en España. Para crear la compañía discográfica “El Pescador de Estrellas, comenzando con el sello discográfico, “Libertad 8” para la edición de nuevos cantautores, posteriormente fue el sello “Discos Musigrama” y el sello «Dulcimer Songs» para producto de tipo medio. Actualmente es gerente de la productora “Dulcimer Songs2 y cofundador de “Flamenco 2000”. Es inventor y promotor, junto a Jesús Bola y Alejandro Sanz, de la familia de guitarras “F Home Studio”, únicas en el mundo.

“Más Allá de las llamas”, se trata del primer y curioso álbum de flamenco cantado íntegramente en japonés, con once temas. Un acontecimiento inédito que reafirma el carácter universal del flamenco que tiene connotaciones en todos los idiomas, incluso en el Japón, un país en el que se encuentran un gran número de escuelas de baile y cante del flamenco y en especial, gozan de un gran interés por el sonido de la guitarra española, llegando incluso hacer viajes a nuestro país para comprarlas en los afamados fabricantes, que por cierto, son únicos en el mundo.

Noriko Martin, llegó a España movida por su amor al flamenco y comenzó su formación como bailaora, pero una grave enfermedad en la cadera la obligó a abandonar el baile. Lejos de rendirse, se volcó en el estudio del cante flamenco y, tras años de esfuerzo, perseverancia y pasión, logro crear una obra única y emocionante. La voz de Noriko Martín es potente y aterciopelada, sutil y melodiosa, y su interpretación revela una auténtica conexión con el flamenco.

El guitarrista flamenco Miharu Yamada – de los japoneses que viajaron a España durante los años 60-, fue otra de las personas que más influyeron en Noriko. La técnica guitarrística y vocal del maestro Yamada, era llamar “clásica” y por «derecho», lo que le permitió adquirir una sólida base del flamenco más puro. Yamada, la empezó a llevar como cantaora y esto le valió para adquirir experiencia en el escenario. De nuevo y con la ilusión recuperada, regresa a España en donde comienza a estudiar con el cantaor «Talegón de Córdoba». Continua estudios con la cantaora «Sonia Cortés». Además, estudia técnica vocal con la artista de musicales «Silvia Luchetti». Gracias a estos estudios durante varios años, su técnica y conocimiento se va perfeccionando.

En 2013 vuelve a Japón y gana el “concurso anual de la Asociación Nipona de Flamenco” en la sección de cante. Cada vez que vuelve a Japón aprovecha para actuar en conciertos como solista principal o acompañante de otros artistas.

En 2024 fue nominada a los Premios de la Música por el arreglo de “Flor de Olas”, de Diego Magallanes, compitiendo con artistas de la talla de Tomatito. Además, es autora de la mayoría de los textos del álbum.

En este trabajo que ayer jueves se presentó, hay alegrías, tangos, tangos de Graná, seguiriyas, vidalitas, una alborea y sevillanas. Además de una bellísima canción tradicional de Okinawa versionada por Ryuichi Sakamoto en 1989, ahora transformada en tangos flamencos.

El álbum combina la pureza del flamenco con sonidos orientales y matices de músicas del mundo, ofreciendo una propuesta innovadora y profundamente espiritual en la combinación del sonido japonés en fusión con la voz quejido del flamenco en una sutil mezcla, que no deja ser observada y oída con curiosidad.

“Más allá de las llamas” es el primer single de este álbum que aúna una bulería por solea y da nombre al resto de los temas como “castillo de sombras y agua”, en este caso, son unos tangos de Graná con texto de Noriko y música tradicional adaptada por la cantante y autora. Los arreglos de este tema son creación del arreglista Diego Magallanes y la guitarra de Hiro Suzuki, guitarrista japonés afincado en Sevilla. Es otra perla del tesoro musical que nace desde el flamenco universal y apunta a las músicas del mundo.

El tercer sencillo, Flor de olas”, es la tercera joya de este primer álbum de la “Noriko”. Un trabajo flamenco producido por Paco Ortega, que estamos desvelando poco a poco y que el próximo año estará completo en el mercado. En esta ocasión Noriko canta por seguiriyas, envuelta en la sónica que conecta el flamenco puro, con las músicas del mundo y especialmente con Japón.

Noriko Martín hace realidad la máxima de que el flamenco tiene por la UNESCO, ser Patrimonio de la Humanidad y considera que por esa razón puede ser el flamenco, cantado en cualquier idioma y sentido en cualquier rincón del mundo. Con los arreglos de Diego Magallanes, Noriko se sumerge en la pureza, en la jondura, en el lamento de uno de los cantos más puros.

El cuarto single del álbum, es una entrega de la cantaora japonesa. En esta ocasión se atreve con una alboreá”, un palo que procede de los cantos que los gitanos andaluces cantaban en sus bodas. En esta ocasión, Paco Ortega, provoca un ambiente mucho más orgánico que en las entregas anteriores, aunque el arreglo excede, de nuevo, lo estrictamente “flamenco” en sus ambientes, para asomarse nuevamente a las músicas del mundo. Percusiones, guitarras flamencas y eléctricas y el cello sirven a Noriko Martín para soltar su preciosa voz que llega llena de matices, en el corazón de este palo flamenco.

El tema “Vívela”, una nueva entrega de la japonesa, esta vez con una sevillana compuesta por su productor Paco Ortega. Una sevillana profunda elegante, para escuchar y disfrutar, con el piano de Chico Pérez, que además firma el arreglo mirando a Ryuichi Sakamoto y el Cello de “Moro”. Una sevillana en japonés que –según Noriko- “Nos invita a vivir la vida intensamente, a conocernos por dentro, a reír, a dar y, sobre todo, a perseguir nuestros sueños”.

El sexto single de Noriko “Asadoya Yunta” es una versión muy especial de una canción popular de Okinawa, que el maestro Ryuichi Sakamoto, publicó en 1990 en España dentro de su álbum “Beauty”.

En esta ocasión, Paco Ortega y Fernando Sancho la reinterpretan en clave de tangos flamencos, dando lugar a un puente único entre la tradición japonesa y el compás andaluz. “La voz oriental del flamenco”, como ya la denominan algunos críticos, nos regala aquí la pieza más lúdica y festiva de su primer trabajo discográfico, un álbum producido por Paco Ortega y Pablo Martínez para el sello “Dulcimer Songs”.

Nos adentramos en la necesidad saber más de esta imprevista cantante japonesa, Noriko Martin, al lanzar la primera versión en la historia de la música, de un disco flamenco cantado en japonés, por primera vez en la historia de la música y tenemos la ocasión de preguntarla…

Noriko, ¿al dejar el baile, te adentraste en el cante. Como fue esa iniciativa?

Con absoluta necesidad de tirarme a una piscina, sin saber si había agua o no, porque no sólo nadie ha grabado jamás un disco de flamenco en japonés, sino en cualquier idioma, sino, que según creo en ningún otro idioma. El flamenco, es muy exclusivo, no existen dos voces iguales, no sale el mismo sonido de la guitarra, si hay palmas o está trabajando el cajón. Son muchas las condiciones que condicionan la presencia de un buen flamenco. A mí todo eso me satisface y me hace competir conmigo misma.

¿Cómo cree que reaccionara el público español? ¿Podrá satisfacerse con sus temas a pesar de ser en flamenco con un idioma que no conoce y no entiende?

En Japón también hay mucha afición al flamenco y la mayoría no entienden la letra en español. Este verano pasado canté en japonés por primera vez al público en Japón, y sí comprendían la letra. La gente aquí se queda impresionada, aunque piensa cómo puedo cantar esto en otro idioma, pero les suena bien.

Se trata de sentimientos, en España triunfan canciones en inglés o italiano logrando números uno y todos los que les gusta y admiran las canciones, no saben idiomas. Es puro sentimiento musical, en este caso es lo mismo, el ritmo marca el sentimiento flamenco y el corazón de los oyentes se pone en marcha.

¿Cuándo comenzó, lo hizo por su cuenta o eligió ayuda? ¿Quién fue su maestro?

Aquí en Madrid, comencé con Talego de Córdoba, luego en Amor de Dios y la Fundación Casa Patas. Y en mi ciudad natal de Nagoya, hay un guitarrista que también canta, uno de los pioneros del flamenco allí: Miharu Yamada.

¿Qué otros artistas del flamenco de nuestro país le inspiraron y le ayudo a seguir afianzándose y comprometerse con una grabación?

Estrella Morente, me llamo mucho la atención, y también Marina Heredia. Entre los hombres, Alfredo Tejada. Esperanza Fernández, por su potencia. Como cada uno tiene su forma. Yo no tengo una voz muy flamenca. No cantaba mal, pero no me proyectaba como profesional. Elegí para este álbum los palos que más me gustan. Bulerías, tangos de Graná, seguiriyas, peteneras, alegrías y sevillanas. Con los Tangos de Granada. Siento algo oriental. Por eso me gustan también los cantaores de esa tierra. Y las peteneras.

Talegón de Córdoba, me enseño la letra de una de ellas: “El que se tenga por grande, que se vaya al cementerio y verá lo que es el mundo en un palmo de terreno”, en origen es un texto de Pastora Pavón, la famosa “Niña de los Peines”. Algo que me atrae del flamenco como a los japoneses, la flor de cerezo. Sólo florece 10 días y se cae. Los japoneses vemos el momento justo en que empieza a caerse, y entendemos esa belleza como cortedad de la vida.

¿Qué proyectos tiene a medio y largo plazo?

Principalmente, enseñar este trabajo a los españoles y a los japoneses a trabajar para una nueva edición de otro álbum y seguir amando profundizando en el flamenco como lo he hecho hasta ahora.

El disco cuenta con la participación de destacados músicos: Diego Magallanes, M. A. Collado, Chico Pérez, Fernando Sancho, Emilio Caracafé, Jorge Pardo, José “El Marqués”, Tino di Geraldo y Víctor Iniesta.