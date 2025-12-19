Sin fecha para el estreno del teatro “Audrey”

El proyecto había despertado a principio de este año, una gran expectación, tanto por la magnitud del nuevo recinto —un teatro de 4.500 metros cuadrados, tres cajas escénicas y 1.446 butacas, con un presupuesto de 16 millones de euros— como por la propuesta artística, que recrea el proceso de estreno de un musical sobre Audrey Hepburn en Broadway. En el elenco figura Teresa Abarca como protagonista, junto a Edu Mayo, Dulcinea Juárez, Roger Berruezo y otros intérpretes del panorama musical español. Igualmente, que las coreógrafas y cantantes, que se habían seleccionado en un duro casting durante el año de más de 1.500 artistas y profesionales de la canción y el baile.

Cuando todo estaba preparado para su estreno en el final de noviembre, se descartó por razones artísticas y se eligió el mes de diciembre y en esa decisión, surgió el problema.

Retraso del estreno con la retirada de Sean Hepburn Ferrer

Un duro golpe para la producción, y el inicio del proyecto, prácticamente con todo a punto, ha sido la desvinculación de Sean Hepburn Ferrer, hijo de la actriz, quien había participado inicialmente como coproductor y asesor creativo.

Se supone, que este próximo año 2026, va a ser el año de “Audrey Hepburn en Madrid”. No solo aterrizará en la capital un musical en su homenaje, sino que se va a inaugurar un teatro hecho a medida para su estreno mundial que, por supuesto, lleva el nombre de la adorada actriz de Hollywood.

El Espacio Audrey cuenta con tres escenarios y 1.450 butacas, de las cuales 146 serán completamente giratorias, así como con una enorme zona de restauración y una “ciudad de los artistas”, donde habrá camerinos, salas de ensayo, salas de fisioterapia y mucho más de lo necesario para una perfecta actividad teatral.

La elegante y carismática, Audrey Hepburn enamoró a todos con sus películas. El público la adoraba, un cariño que llega hasta la actualidad: nadie se podía resistir a su mirada cautivadora ni a su espectacular estilo al vestir casi siempre de la marca Givenchi. Sin embargo, la eterna “Holly Golightly”, no tuvo mucha suerte en el amor. Aquel trauma infantil de la separación de sus padres con 7 años, sería un trauma que la acompañaría toda su vida.

Se casó a 25 años con el actor Mel Ferrer (37) y tuvieron un hijo en común que se llama Sean Hepburn Ferrer. Su matrimonio con Mel, duro 14 años y tras un paréntesis del divorcio, volvió a casarse con el médico psiquiatra Andrea Dotti. No duro esta unión, aunque sus dos matrimonios fracasaron, encontró la estabilidad en su edad adulta, en 1980 cuando conoció al hombre con quien pasaría el resto de sus días. Robert Wolders, viudo de la actriz, asiática del cine en blanco y negro Merle Oberon. Audrey falleció en Tolochenaz, Suiza en enero de 1993 a causa de una Pseudomixoma Peritoneal.

La icónica estrella de “Vacaciones en Roma”; “Desayuno con diamantes” “My Fair Lady” y de, muchos más éxitos dejó su huella en España y en especial en Madrid en los años 60, entre 1964 y 1966, cuando su esposo, Mel Ferrer, rodó la películas «El Greco» en Toledo, y ella mientras, disfrutaba de la Feria de Abril en Sevilla; de las corridas del coso de las Ventas en Madrid y compraba en las mejores tiendas de la Gran Vía. Curiosamente era una asidua de las Mantequerías Leonesas de Madrid y Mostraba siempre un gran interés por nuestro país, su cultura y la moda. Citándose en el emblemático, Bar chicote con sus amistades.

En 1966, La presencia en España se consolidó con el rodaje de «Cabriola», una película de Mel Ferrer que involucró a Marisol y afianzó su presencia en el país. Ambos disfrutaban del ambiente, la moda y la cultura española, convirtiendo a España en su destino predilecto durante esa década. Incluso, llego a comprar un “casoplón” en las selectivas Villas del Marbella Club. Allí permanecían la mayor parte del año.

En resumen, España fue un lugar importante para Audrey Hepburn en los años 60, tanto personal como profesionalmente, dejando un rastro de momentos icónicos capturados en fotografías e inmortalizándola, por el entonces fotógrafo paparazzi Gianni Ferrari, que montó la Agencia de fotografías Conti Foto, haciendo un servicio en exclusiva para todas las publicaciones de Europa de esta icónica y atractiva actriz, que no “rechazaba un flahs”.

El musical como punto de partida para un nuevo teatro

“Buscando a Audrey.-The Musical”, un divertido homenaje a Audrey Hepburn y la razón de ser para la apertura del nuevo Espacio Teatral en Madrid, denominado “Audrey”, edificado y diseñado a medida para la representación de musicales, con el estreno de este, como principio e inauguración.

El libreto es obra de José Ignacio Salmerón, actor, cómico y guionista, que nos transporta a Broadway, donde un equipo de producción se embarca en la búsqueda de la protagonista perfecta para su musical sobre Hepburn. La música lleva la firma del compositor Fernando Velázquez, autor de bandas sonoras para películas como El orfanato, Ocho apellidos vascos o Lo imposible.

La búsqueda del papel que encarnase a Audrey no fue tarea fácil, está previsto para la actriz, cantante y bailarina Teresa Abarca, ya conocida sobre las tablas madrileñas por ser la estrella de producciones como Chicago y West Side Story, asumirá el papel principal en Buscando a Audrey – The Musical.

Teresa Abarca, nació en Zaragoza y desde pequeña se formó en el canto, la interpretación; danza clásica; jazz, danza española y hip hop con profesores de España y Europa. Estudió grado superior de Arte Dramático en la modalidad de Teatro Musical en Scaena. Con 19 años, se estrena como actriz en “Evil dead, el musical”, interpretando el papel protagonista de Linda y en “Otro gran teatro del mundo”, en el papel de la reina Yotodo.

También, ha trabajado en los musicales “A quién le importa”, “Tarzán”, en el papel de Jane, y “50 sombras”, en el papel protagonista de Anastasia Steele, por el cual recibió el premio a mejor actriz revelación en los “Premios de Teatro Musical”. En “Cabaret” interpreta el papel de Sally Bowles y Kost, alternando en “West side story”, el papel protagonista de Anita e interpreta a la emperatriz infantil en “La historia interminable”.

La dirección del teatro está en manos de Juan Luis Iborra, que se enfrenta a un complejo escenario económico que ha obligado a detener los trabajos hasta nuevo aviso. Según Carlos Pérez-Font, responsable del plan financiero. El equipo se encuentra en “situación de hibernación” mientras se estudia la inversión realizada y las desviaciones de coste y plazo en la construcción del teatro.

La productora “Since 1953” actual empresa que desarrolla el proyecto de teatro y musical, ha encargado a la auditora “Financial Development Consulting” un plan estratégico y económico para revaluar la viabilidad del proyecto. Según ultimas noticias, el estreno calcula que tendrá lugar, en el primer trimestre del 2026.