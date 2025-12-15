El lado musical más íntimo del genio italiano en manos de “Paganini Ensemble”

El pasado 29 de noviembre ha tenido lugar un acontecimiento musical irrepetible en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el II Concierto del ciclo de Viena en Madrid, que reúne la tradición vienesa con los clásicos más universales y en este caso el protagonista era y es Niccoló Paganini.

La cita fue con los miembros del “Paganini Ensemble”, una formación dirigida por Mario Hossen, que llegan con el programa ‘Universo Paganini’ e indagar en el lado más íntimo y poético de este genial violinista.

La Orquesta “Paganini Ensemble”, se compone de un violín, una viola, un violonchelo y una guitarra. En sus composiciones se basa todo sobre los temas de Niccoló Paganini, y buscan recrear el ambiente sonoro de las veladas íntimas celebradas en Italia en el período romántico.

Niccolò Paganini nació en Génova, el 27 de octubre de 1782 y falleció en Niza, 27 de mayo de 1840 y posteriormente fue enterrado en Parma. Fue un compositor y violinista italiano, considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del movimiento instrumental del Romanticismo.

Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la «técnica moderna del violín» y su obra “Los 24 caprichos para violín”, es una de sus obras más conocidas y han servido de inspiración a numerosos compositores. Además del violín compuso música para mandolina, guitarra, viola y fagot. Destacan sus duetos para violín y guitarra y sus composiciones para cuarteto de cuerdas.

En Génova, donde estudió con músicos locales, empezó a estudiar la mandolina con su padre a los cinco años. A los siete años comenzó a tocar el violín. Hizo su primera aparición pública a los nueve años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los trece. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Tuvo como maestros a Giovanni Servetto y Alessandro Rolla. Con dieciséis años era ya conocido, pero no supo superar bien el éxito y se emborrachaba continuamente.

Oportuna, fue una misteriosa dama de Geneva, lo salvó de esa vida licenciosa de bebida y de sentirse poseedor de ser el mejor del resto de los humanos, se lo llevo a su villa donde aprendió a tocar la guitarra y el piano y corrigió su mala forma de ser y actuar.

En 1801 compuso más de veinte obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director musical en la corte de Elisa Bonaparte, Maria Anna Elisa Bacciocchi, princesa de Lucca y Piombino, y hermana de Napoleón Bonaparte.

En 1813 abandonó Lucca y comenzó a hacer giras por Italia, donde su forma de interpretar atrajo la atención de quienes le escuchaban. En 1828 fue a Viena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y compositor húngaro Franz Liszt, quien, fascinado por su técnica, desarrolló un correlato al piano inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. En 1833 en la ciudad de París le encargó a Héctor Berlioz un concierto para viola y orquesta.

Fue tutor del violinista italiano Antonio Bazzini, a quien motivó para que iniciara su carrera como concertista. Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez, su apariencia se notaba algo extraña, y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña la cual decía «nota 13». Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín (retirando primero las otras tres, de manera que estas no se rompieran durante su actuación), y continuar tocando a dos o tres voces, de forma que parecían varios los violines que sonaban.

Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Sus obras incluyen 24 caprichos para violín en doce años y seis conciertos y varias sonatas. Además creó numerosas obras en las que involucraba de alguna manera a la guitarra, exactamente 200 piezas.

Su salud se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. Padeció dos fuertes episodios de hemoptisis, siendo el segundo el que precipitó su muerte. Durante el avance de la enfermedad, que pasó de sus pulmones a la laringe, padeció afonía crónica los dos últimos años de su vida. Paganini sufrió una hemorragia interna y murió antes de que se pudiera llamar a un sacerdote.

“Paganini Ensemble”, fue fundado en 2019 y es uno de los más importantes grupos, que se centran en la música de cámara. Sus actuaciones por toda Europa y Canadá con salas de renombre como el Konzerthaus de Viena y centros culturales de Sanghaí, Santander, Wroclaw, Gante, Sofía, Bruselas entre otros.

Los miembros de este perfecto y genial cuarteto, mantienen un contacto constante con destacados musicólogos como la Dra. María Teresa Dellaborra y el Dr. Danilo Profumo, seguidores de la obra de Paganini y a la vez dedicados a la promoción en la vida y obra en lo que llaman y sustentan como instituciones de las que destaca, “Amici Paganini”.

Este año en junio, “Paganini Ensemble”, recibió la distinción de actuar como embajador de la iniciativa de la Unión europea, “European Paganini Route” de la ciudad de Génova.

Este cuarteto, se forma con su fundador, el violinista Mario Hossen de origen polaco nacido en 1971 en Ploudiv y nacionalizado en Austria. Se formó en Sofía, Viena y París. En sus primeros años debutó como solista con orquestas de renombre como la Academy of St Martin in the Fields; el Vienna Chamber Orchestra; el English Chamber Orchestra; el Royal Philharmonic Orchestra; La Orqueta filarmina de Viena; Moscow Radio Tchaikovsky Symphony Orchestra; la Orquesta de la Theatre alla Scala; la Orquesta Sinfónica del Estado de México y la Filarmónica del Noroeste de Alemania y con otros solistas como Bruno Canino, Milena Mollova, Adrian Oetiker, Wladimir Fedossejew, Roy Goodman, Philippe Bernold, Vl adimir Mendelssohn.

Toda una preparación para llegar a convertirse en un virtuoso del violín y un enamorado de la obra de Paganini.

Con él, está en la viola, Marta Potulska distinguida violista, músico de cámara y educadora polaca residente en Viena, Austria. Conocida por su tono expresivo, dominio técnico y versatilidad artística, ha desarrollado una dinámica carrera en Europa e internacionalmente, tanto como solista como intérprete de conjunto.

Estudió viola en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz con el profesor Matthias Maurer y posteriormente cursó estudios de música de cámara en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Su interpretación es a menudo elogiada por su calidez, profundidad y claridad, que aporta a un amplio repertorio que abarca desde la música clásica hasta la contemporánea.

Potulska, ha grabado los 15 cuartetos completos de Paganini para guitarra y cuerda con Dynamic Records. También colabora con el Burgtheater de Viena en producciones teatrales. Sus actuaciones, tanto en solitario como en conjunto, la han llevado a importantes salas de conciertos y festivales, como el Musikverein de Viena, el Konzerthaus, el Salzburger Festspiele, el Festival de Verano de Varna, las Noches Musicales de Osor, y a escenarios internacionales en España, Croacia, Eslovenia, Polonia, China, Canadá y Estados Unidos.

Marta ha ganado numerosos premios internacionales, entre ellos primeros premios en el Concurso Internacional de Viola Johannes Brahms de Austria y el Concurso Internacional de Viola de Bled (Eslovenia). También fue laureada en el Concurso de Viola Lionel Tertis del Reino Unido y en el Concurso Internacional Michał Spisak de Polonia.

El violoncelo, en manos de Liliana Kehayova violonchelista de origen búlgaro y miembro de la cuarta generación de músicos. Es actualmente profesora de violonchelo en la Nueva Universidad Búlgara y, desde 2014, secretaria general de la Academia Internacional de Música Orfeo de Viena.

Como apasionada solista y intérprete de música de cámara, la Sra. Kehayova ha participado en numerosos festivales de música y recitales en toda Europa, como la «Academia Internacional de Verano Praga-Viena-Budapest»y la «Academia Internacional de Música Orfeo» de Viena, donde Lilyana participa regularmente con una beca completa desde 2010.

En enero de 2017, realizó una grabación de 7 sonatas para violín y bajo continuo, con Mario Hossen y Pierro Barbareschi para el sello discográfico Dynamik y en marzo interpretó el Triple Concierto de L. V. Beethoven bajo la dirección del director Marius Stravinsky en Udine. En abril de 2016, ofreció un recital a dúo con Mario Hossen en el ciclo de conciertos de primavera de la Fundación Botín y, en julio de ese mismo año, fue invitada al Festival “Marile serate musicale alle Bucurestiului” en el Ateneo de Bucarest.

Liliana ha tenido la oportunidad de aprender y colaborar con violonchelistas como Anton Niculescu (Rumania), Dominique De Williencourt (Francia), Joseph Luitz (Austria), Vladimir Perlin (Rusia), Martina Shucan (Suiza), Wolfgang Panhofer (Austria), etc.

Alexander Swete, el cuarto componente de este “Paganini Ensemble”, con su toque de guitarra. Es uno de los guitarristas austriacos más destacados y solicitados a nivel internacional. Su expresividad, su sentido del sonido y su virtuosismo deleitan tanto a la crítica como al público.

Durante sus estudios en el Conservatorio de Bregenz con Georg Gaupp-Berghausen y en la Academia de Música de Viena con Konrad Ragossnig, ya había cosechado grandes éxitos en prestigiosos concursos internacionales de guitarra

Su salto a la fama internacional comenzó en 1991 tras ganar el primer premio en el Concurso Internacional de Guitarra de Radio France en París, el concurso de guitarra más importante del mundo.

Desde entonces, ha ofrecido conciertos por todo el mundo. Ha tocado en casi todas las principales salas de conciertos, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Festival Hall y el Wigmore Hall de Londres, Radio France de París, la Filarmónica de Kiev, la Filarmónica de Colonia, la Herkulessaal de Múnich, el Musikverein de Viena y muchas otras.

Su extenso repertorio incluye obras para guitarra solista, todos los grandes conciertos para guitarra y orquesta, una amplia gama de música de cámara para diversas formaciones y numerosos programas de canciones Como solista ha actuado con importantes orquestas sinfónicas y de cámara; como músico de cámara, ha estado en el escenario con miembros de la Filarmónica de Viena y la Orquesta Sinfónica de Viena,

Como músico de cámara, ha actuado con importantes orquestas sinfónicas, ha estado en el escenario con miembros de la Filarmónica de Viena; Cuarteto de Cuerdas Manhattan; con el Cuarteto de Hugo Wolf, Tabea Zimmermann, Peter Schreier y Wolfgang Holzmair.

Además de numerosos proyectos propios como el trío Swete-Bertel-Sepec, Guitar4mation, HappyNewEar, Il Duende (con Sofia Taliani y Günter Voglmayr), también ha tocado con el Klangforum y el New Art Ensemble, cuya grabación de «Quest» y «Songs, Drones and Refrains of Death» de G. Crumb fue premiada con

Desde 1998, Alexander Swete imparte clases de guitarra en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, se dice de él, que: Técnicamente, es un músico sorprendente, pero nunca superficial, cosecha aplausos gigantescos a través de una interpretación atmosférica, sutil e inteligentemente variada…

La formación interpretó maravillosamente, el Cuarteto en Do mayor, opus 4, núm. 2,; el Terzetto concertante en Re mayor o y el célebre Rondó ‘La Campanella’. Además, el concierto incluía la “Sonata a preghiera–Mosè Fantasia”. En un arreglo realizado para la agrupación por François-Pierre Descamps, y culminó con el Cuarteto en La menor, núm. 12.

En un segundo acto, fue la culminación del concierto con el Alegratto; el Minueto; el adagio y finalizando con el “Vals en Rondo: Allegretto”, pieza musical que combina la estructura de un Rondó (un tema principal que se repite entre secciones contrastantes) con el carácter de un Vals (en compás ternario, generalmente 3/4), interpretada a un tempo de Allegretto, es decir, moderadamente rápido y alegre, como se ve en el repertorio de guitarra de Mateo Carcasius, Opus 59, que es una pieza en Mi mayor y este caso interpretada por Alexander Swete.

Toda una tarde gloriosa de música de cámara con la oportunidad de oír y gozar en el paso por Madrid de estos cuatro componentes del “Paganini Ensemble” en las interpretaciones del gran compositor y violinista Niccoló Paganini.