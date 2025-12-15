La joven actriz francesa Jade-Rose Parker, principalmente de cine y televisión, tuvo la idea de escribir su segunda obra con un aliciente hasta el momento no visto en los escenarios franceses, así se le ocurrió escribir: “género de dudas” (Drôle de Genre), una obra sobre parejas que no estuviese explotado en el teatro.

Así que necesitaba destacar, ser diferente, renovar el género con una perspectiva original y fresca. Opto por la modernidad. Esta obra está profundamente arraigada en esta época.

Es Una obra cuyo protagonista es una persona transexual y despierta rápidamente fuertes sentimientos. Sin embargo, logra mantener la compasión sin edulcorar jamás su temática y encontrar el tono adecuado es uno de los mayores desafíos del proceso de explicación de los personajes. Hoy ya no decimos «transexual», sino transgénico o trans, porque «transexual» era un término médico y su uso puede herir a algunas personas. Este, es un tema delicado, e importante y hay que conseguir no ofender a nadie; el objetivo es entretener y provocar la reflexión sobre el tema con las risas por medio de la comedia de confusión y el drama como segundo principio activo y consecuente.

Pero veamos la trama sin necesidad de descubrir el secreto de esta obra que resulta renovadora y que en Paris en marzo de 1923 fue estrenada con enorme éxito con Victoria Abril y Lionnel Astier, dirigida por Jeremie Lippmann, con cincuenta representaciones dobles a llenos diarios.

La cuestión, es que se recibe un comunicado que relata una extraña situación de un diagnóstico médico, extraño por al que va dirigido, entendamos, que si Pablo Carbonell tiene un diagnóstico de un tumor de ovarios o Pastora Vega le fuese localizado otro de próstata, estaríamos ante la equivocación de un error de redacción de papeles que suscita sin lugar a duda el error del centro médico que llevo a cabo la analítica y que emite un cambio en su diagnóstico.

Así las cosas y con muchas risas de los protagonistas y desarrollo didáctico de la analítica, por parte de los protagonistas se introduce al público a un gran divertimiento del mundo de las confusiones, algo que en el teatro es vital e importante. Hacer que el público piense en los errores y disfrute de la actuación de los actores ante dicha confusión. Es primordial para que se divierta.

El tema da en el clavo y tanto Pastora Vega como Pablo Carbonell convierten los noventa minutos de esta obra en el Infanta Isabel de Madrid, en un jolgorio en el que se encuentran en escena acompañados por la que es hija adoptiva de la pareja la actriz, Ariana Bruguera y su novio, Abraham Arenas, un enemigo acérrimo del padre, Pablo Carbonell, que sin saber que es el novio de su hija, se pasa la obra hasta que lo conoce, despotricando de él, al ser un oponente político en próximas elecciones.

El público lo sabe y ve como esta llegando el momento en el cual, el padre tiene que aguantar la sorpresa de la presencia del novio de su hija con unos maravillosos momentos de ofuscación y cabreo que nos hacen disfrutar, Pablo Carbonell y Abraham Arenas.

Pablo Carbonell esta magnifico, con esta comedia propia de su estilo de humor en actitud de cara seria provocando carcajadas, y dejando ver que no está totalmente de acuerdo en muchas de las conclusiones sociales y morales que se plantean, aprovechando oportunidades humorísticas, con chistes que dañan en el humor de los otros protagonistas en el escenario y que difieren de la forma de pensar, tanto por parte de Pastora Vega como del resto de los actores.

Son muchos los acontecimientos que se suscitan desde la llegada del diagnóstico y la deriva de la obra, lleva los a los espectadores a multitud de momentos en los que crea una confusión que se convierte en una comedia en la que se han introducido temas de carácter moral y social e incluso político, por los que discutir en escena, de tal forma, que en un momento determinado Pablo Carbonell, invita al público a reaccionar, quien como él, animal político perfecto que encarna, realiza una breve encuesta de opinión.

Y con los actores rompiendo la cuarta pared y cara al público comienza un glorioso momento. El público es participativo de la obra con su opinión.

¿Generó este breve momento de improvisación algún intercambio sorprendente, o incluso debate de ideas, con el público? ¡Sí, pasa! Y es absoluto por las iniciativas de los asistentes como de las respuestas de los actores. Un momento más en este enredo que hace participar, aun mas al público en sus ideas.

Es divertidísimo, y todo el público se parte de risa. Esa es la magia del espectáculo en vivo: ¡no hay dos funciones iguales, sobre todo, cuando el público tiene la libertad de hablar! Los comentarios suelen ser breves, graciosos y, sobre todo, ¡amables! La gente puede votar levantando la mano, pero nadie es señalado; la idea es no incomodar a nadie y solo divertir con el enredo de la obra.

Desde que presencie hace años, la primera versión que se hizo en España de, “La Cena de los Inocentes” obra escrita por el francés, Francis Veber y protagonizada magníficamente en nuestro país, por Pepón Nieto, no me he reído más en el teatro, que hasta ahora con esta comedia de enredo.

No es posible seguir comentando las situaciones, ya hemos detallado la importancia de un error en un diagnóstico médico, que nos lleva sin duda al humor y la tragedia de una confusión y con el encuentro de los dos políticos, ahora hermanados por el noviazgo de la hija adoptiva. Son muchos los momentos de hilaridad que se traban en el escenario y es imprescindible verlo, si deseamos tener una tarde divertida distinta.

De Pablo Carbonell, en esta función no podemos contar el conflicto principal que vive, porque sería malo, contar de lo que va y el secreto que encierra. El dato está en el título: Género de dudas…

Hagamos un pequeño recuerdo de aquellos importantes momentos vividos por Pablo en el programa televisivo “Caiga quien caiga”; con sus chascarrillos y violentas preguntas a pie de calle a político y miembros de la “society madrileña”.

Pablo Carbonell Sánchez-Gijón, nació en Cádiz el 28 de julio de 1962. A principios de los años 1980 formó un dúo junto con Pedro Reyes en Huelva, donde residía desde los catorce años. Participó en el programa La bola de cristal, de TVE.

Posteriormente, en 1984 formó el grupo de música Los Toreros Muertos (con el gallego Many Moure y el argentino Guillermo Piccolini) hasta el año 1992, con canciones tan conocidas como “Mi agüita amarilla”.

Después de esta época comienza a colaborar con El Gran Wyoming en programas de televisión como La noche se mueve, El peor programa de la semana o el popular Caiga quien caiga, en el que hacía de reportero callejero realizando preguntas a políticos y famosos. También compaginó estas tareas con otras como actor en distintas películas del cine español y series.

Fue el director de la película de 2004 “Atún y chocolate”. El filme consiguió una nominación en los Premios Goya para el propio Pablo Carbonell en la categoría de actor novel. Pablo consiguió el premio a Mejor Actor en el Festival de Málaga por esta película.

Es socio fundador de la discográfica 18 Chulos Records, que actualmente es la discográfica y agencia de eventos 18 Chulos Records&Events, ​junto con artista como, El Gran Wyoming, Pepín Tre, Faemino y Santiago Segura. Interpreta tres de los 18 boleros chulos que editaron en 2003.

Entre 2015 y 2016 interpreta a Odiseo en la tercera temporada de Gym Tony en Cuatro, un peculiar y misterioso obrero municipal que trabaja en una zanja junto al gimnasio. En 2016 es nombrado pregonero del Carnaval de Cádiz, su tierra natal. En 2019 presentó su primera novela «Pepita».

En teatro son pocas sus intervenciones y tiene desde “La curva de la felicidad” (2009) como Quino; “Venecia bajo la nieve” (2011) en el papel de Ramón; “Sin paga, nadie paga” (2012) como Juan y esta de Género de dudas (2025) estrenada el pasado día 3 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Su presencia está en el cine y las series. En el cine comenzó en 1987 con “los invitados” para continuar con “Loco veneno” de Miguek Hermoso; “Hora final”; “Dos por dos”; “una pareja perfecta”; “Obra maestra”; “El furgón”. Así hasta un total de casi treinta películas poniendo el humor en primer plano.

En series ha trabajado en Aventura, Aventura (1990-1991);El peor programa de la semana (1994);El inquilino (Antena 3, 2004). 1Equipo ( en Cuatro, 2005-2006); Hospital Central (Telecinco, 2008-2012) ;Gym Tony ( en Cuatro, 2015-2016); y La que se avecina (Telecinco, a partir del 2017).

Es un buen presentador con un humor eclíptico que hace reír a los que le escuchan, Su configuración personal admite la simpatía y el acercamiento, porque mantiene la sonrisa simplemente mirándole. Otra de sus facetas es escribir, tiene la novela “El mundo de la tarántula”; “memorias”, (2016); “Pepita” (2019) y “El nombre de los tontos está escrito en todas partes” (2021).

Es sobrino del profesor, historiador y traductor Ángel Sánchez-Gijón y primo hermano de la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

Pastora Vega, la otra parte de este, “Género de dudas”. Madrileña, Bisnieta de la bailaora Pastora Imperio y nieta del torero Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Triana, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus comienzos en el mundo del espectáculo fueron de la mano de Ignacio Salas y Guillermo Summers, colaborando en la presentación del programa de televisión Y sin embargo, te quiero.

Debutó como actriz en 1985 en la serie de televisión “Los pazos de Ulloa”, dirigida por Gonzalo Suárez y que protagonizaron Victoria Abril y Charo López. Posteriormente, intervino en “ Amanece, que no es poco” y “Demasiado corazón”, por la que fue candidata al Premio Goya. También intervino en “Casas de fuego” e “Ilona llega con “la lluvia”, entre otras. Su carrera televisiva resultó más fructífera.

Con el actor Imanol Arias, trabajó en las películas El Lute II: mañana seré libre y Todos los hombres sois iguales, además de protagonizar “Un asunto privado”, su primer incursión en la dirección. También tuvo un papel esporádico en la serie de Iniciativa privada: mañana seré libre; Amanece, que no es poco; La otra historia de Rosendo Juárez; El sueño de Tánger; Demasiado corazón; Casas de fuego; Todos los hombres sois iguales: Ilona llega con la lluvia; Un asunto privado; Olé Olá; Tangier Cop; La sonámbula; Un crisantemo estalla en cinco esquinas; Vienes o voy; Empieza el baile; Palacio Estilistas y Ada entre otras. Importante, su presencia en la serie de TVE “Cuéntame cómo pasó”.

La dirección de esta comedia, está en manos de Gabriel de Olivares, uno delos directores que están de moda en nuestro teatro por su fuerza, juventud y un trabajo insuperable de llevar a cabo tres o cuatro obas por temporada.

Gabriel Olivares nació en Albacete, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense, y en Dirección cinematográfica por la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM).

En 1995 y 1996 dirige y produce los cortometrajes La Isa de la Osa y El Carromato (Premio Canal+ y seleccionado en los principales festivales nacionales). En 2000 escribe y dirige Vida Sexual del Español Medio y crea la productora El Reló Producciones.

En 2001 colabora en el guion del largometraje dirigido por Pilar Ruiz Gutiérrez, “Los Nombres de Alicia” (Mención Especial del Jurado en los Festivales de Málaga y Miami). Entre 2002 y 2004 forma parte del equipo de dirección de varios largometrajes entre los que destaca la película de James Bond, “Die Another Day”, rodada en Cádiz.

En 2006 dirige y escribe junto a Ana Graciani, “El Día del Padre”, espectáculo que se mantuvo durante más de cinco meses en el Teatro Maravillas de Madrid y dos años de gira por España (incluyendo temporadas en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y Teatro Arriaga de Bilbao).

En 2007 dirige una versión actualizada del clásico de Wilde, “La Importacia de Llamarse Ernesto”, que tras seis meses de temporada en Madrid (Teatro Maravillas y Teatro La Latina) inició una gira por toda la geografía española. Escribe y dirige la obra de teatro “A la Mancha, manchega”, que sigue de gira por España. En 2008 produce, dirige y adapta el éxito de Off Broadway, “Mi Primera Vez” con 3 temporadas en el Teatro Maravillas de Madrid, temporadas en Bilbao, San Sebastián y Barcelona.

En 2009 adapta y dirige el espectáculo El Enfermo Imaginario original de Molière, protagonizado por Enrique San Francisco. También rueda el cortometraje Burbuja dirigido junto a Pedro Casablanc (Primer Premio Festival de Cine de Urrea de Gaén, Tercer Premio CINEMAD 09, Mención Especial del Jurado en Mieres).

En enero de 2010 estrena en el Teatro Maravillas una nueva versión de “Arte” de Yasmina Reza protagonizada por Enrique San Francisco, Javier Martín y Vicente Romero (Premio Ercilla 2010 Mejor Actor Revelación). En mayo de este mismo año estrena, “Los Monólogos de la Vagina” y en septiembre como productor, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid la versión española del musical “Avenue Q” ganadora de 3 Tony (Mejor Musical, Mejor Libreto y Mejor Música) y Max 2012 al Mejor Espectáculo Musical.

A finales de 2011 su proyecto de largometraje “El debut”, produce el documental con idea original de Georgina Cisquella, “Oxígeno para Vivir”. En junio de 2011 estrena en el teatro Maravillas, “Burundanga”, de Jordi Galcerán, y que se mantiene durante 14 meses consecutivos en cartel (Premio Entradas.com al Mejor Espectáculo y Mejor Actriz Revelación Mar Abascal, Premio Unión de Actores 2012 Mejor Actriz Revelación Rebeca Valls). En agosto de 2011 se estrena “Venecia bajo la Nieve” de Gilles Dyrek en el teatro Lara de Madrid.

En septiembre de 2012 estrena la comedia “Sin paga nadie paga” de Darío Fo con Pablo Carbonell, María Isasi y Marina Sanjosé. En abril 2013, y fruto del laboratorio teatral iniciado un año atrás, estrena “La Caja” en el Teatro Lara En este mismo mes, comienza los ensayos de “Una semana nada más”, de Clèment Michel, protagonizada por Antonio Hortelano, María Castro y Cesar Camino, que fue estrenada en junio 2013 en el Teatro Maravillas y actualmente está en cartel en el Teatro La Strada (Madrid). Recientemente, ha estrenado la obra Una boda feliz, de Gerard Bitton & Michele Munz,

Que decir de los otros actores que completan la obra como la actriz Ariana Bruguera y Abraham Arenas, ambos en un papel secundario, bien llevado. En el caso de ella, no sé, si por motivos de la obra o por su singular hacer, notamos que hablaba muy bajito y no implantaba la voz con severidad con dificultad de audición de los espectadores. Ariana Bruguera nace en Barcelona. Desde niña, a los 14 años, empieza a estudiar teatro y danza, dos artes escénicas que ya no dejará de practicar jamás. Entre los 19 y 24 años decide proseguir sus estudios de interpretación y danza entre Londres, Barcelona y Madrid.

Mientras tanto estudia la licenciatura de Humanidades en la Facultad Pompeu Fabra de Barcelona y lo compagina con un curso de dirección de cine en la escuela ESCAC de la misma ciudad. Trabaja como actriz en distintas obras de teatro y cortometrajes que, mientras tanto, también combina con su carrera de bailarina en T.V y musicales.

Por su parte Abraham Arenas, nacido en Madrid. Es un actor de fondo en el mundo del teatro con una iniciativa, en este medio que arranca en el teatro en el 2005 con la obra “Anfitrión” y llega al 2023 con la obra escrita por el “Mi primera vez”, pasando por La Metamorfosis; Jubileo; La viuda Valenciana; Pícaros; La furia; 4 corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela y completando, su entrega al teatro con intervención de 26 obras más. aparte de seis largometrajes; ocho cortometrajes y tres series de televisión.

Es indudable que su preparación con Andres Lima; los laboratorios de Pablo Messiez y Gregorio Amicucci, como con Darío Forcal, José Sanchis Sinisterra y con la que se inició la formación en el 2014, la dramaturga Ana Maria Castrojuan, han hecho de Abraham Arenas, un actor a tener en cuenta para papeles de primer orden aunque, en esta obra su papel secundario, no tiene ninguna pega y esta llevado a un alto estilo con el encuentro y discusión con el padre de su novia y sus incompatibilidades políticas y morales.