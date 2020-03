China, en ‘guerra’ con Vargas Llosa y con Donald Trump por culpa del coronavirus

China no está dispuesto a que le señalen por culpa del coronavirus. El régimen asiático ha entrado en ‘guerra’ abierta con el escritor Mario Vargas Llosa y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos se han mostrado muy críticos con los políticos de la nación milenaria, lo que ha generado una respuesta inmediata y un incremento de las tensiones internacionales en mitad de la gran pandemia del COVID-19.

El Nobel de Literatura ha venido mostrando en la prensa internacional su rechazo por el tratamiento de lucha chino contra el coronavirus. En los artículos publicados por Mario Vargas Llosa en los medios de comunicación de España y Perú, se ha defendido que desde China se intentó ocultar el origen del nuevo coronavirus. De ahí que el Gobierno chino ha acusado al escritor de difamar a su gobierno por emitir «opiniones irresponsables y prejuiciosas».

Sin embargo, no se quedaron en las simples palabras. A las pocas horas de que se conociese el contenido de su tribuna, sus obras desaparecían misteriosamente de la venta por Internet. En las principales plataformas chinas de venta electrónica de libros, como Dangdangwang, la búsqueda de sus novelas arrojaba descorazonadores “no disponible” en stock propio.

China no sólo se encara con Mario Vargas Llosa. A los asiáticos no les ha gustado que el presidente Donald Trump escribiera un tweet describiendo al coronavirus como un «virus chino». Para Pekín, la calificación es una manera inaceptable de estigmatizar a China y, por ende, ha solicitado al mandatario norteamericano “meterse en sus propios asuntos”.

El portavoz del ministerio de Exteriores, Geng Shuang, afirmó que “Estados Unidos debería cesar inmediatamente sus acusaciones injustificadas contra China”. En el mismo sentido, la agencia de noticias china Xinhua dijo que usar “términos racistas y xenófobos para culpar a otros países del brote revela la irresponsabilidad y la incompetencia de los políticos que solo intensifican el miedo al virus”.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020