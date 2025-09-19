Ataque mortal en la frontera de Jordania: un conductor de ayuda para Gaza asesina a dos israelíes

A primera hora de la mañana, el habitual trasiego en el cruce de Allenby, la única vía terrestre directa entre Jordania y Cisjordania bajo control israelí, se vio interrumpido por la violencia. Un conductor jordano de un camión cargado con ayuda humanitaria destinada a Gaza abrió fuego y luego apuñaló a dos israelíes, un joven de unos 20 años y un hombre de 60, causándoles la muerte en el acto. El agresor fue finalmente abatido por fuerzas israelíes presentes en el lugar.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, el suceso vuelve a poner bajo los focos una frontera siempre tensa y vital tanto para el flujo de personas como para el paso de ayuda humanitaria, especialmente desde el estallido del actual conflicto en Gaza.

Detalles del ataque y reacción inmediata

El ataque se produjo en torno al mediodía en el paso de Allenby, también conocido como Puente Rey Hussein, punto clave para la entrada y salida de palestinos de Cisjordania.

El atacante, identificado como ciudadano jordano, conducía un camión autorizado con ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.

Según las primeras investigaciones y testimonios, el conductor abrió fuego contra los dos israelíes y, al quedarse sin munición o fallar el arma, utilizó un cuchillo para apuñalarlos.

Las víctimas, un joven de unos 20 años y un hombre de 60, fueron halladas inconscientes y, pese a los esfuerzos médicos, solo se pudo certificar su muerte.

El atacante fue abatido en el lugar por las fuerzas de seguridad israelíes.

Contexto y antecedentes

El cruce de Allenby es el único paso terrestre por el que los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este pueden viajar al extranjero sin pasar por el control israelí del aeropuerto Ben Gurión. Por él transitan también los camiones de ayuda humanitaria que llegan a Gaza desde Jordania, en un contexto donde la situación humanitaria en la Franja es crítica y la presión internacional para facilitar el acceso de suministros no ha dejado de crecer.

No es la primera vez que la violencia golpea este enclave estratégico. En septiembre de 2024, un ataque similar acabó con la vida de tres guardias israelíes en el mismo cruce, también perpetrado por un ciudadano jordano, lo que provocó el cierre temporal del paso y un aumento de la tensión diplomática entre Israel y Jordania.

Repercusiones inmediatas

Israel y Jordania han cerrado el cruce de Allenby tras el ataque, interrumpiendo temporalmente el paso de personas y mercancías.

El gobierno jordano ha anunciado la apertura de una investigación y ha pedido calma a la población, subrayando la importancia de esclarecer los hechos.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, y por ahora se investiga si el agresor actuó por cuenta propia o bajo alguna influencia o motivación política concreta.

Impacto en la región y situación en Gaza

La tensión en la frontera se produce en un momento especialmente delicado. El ejército israelí ha anunciado también este jueves la muerte de cuatro soldados —incluidos un comandante y tres oficiales en formación— en combates recientes en el sur de la Franja de Gaza. Tres militares más resultaron heridos en una operación en Rafah, uno de los principales escenarios de la actual ofensiva israelí en el enclave costero.

Este nuevo episodio de violencia en la frontera jordana coincide con un recrudecimiento de los enfrentamientos en Gaza, donde la presión militar y la crisis humanitaria continúan agravándose. El flujo de ayuda, vital para la supervivencia de la población gazatí, se ha visto obstaculizado por la inseguridad y los cierres temporales de los pasos fronterizos.

Claves del contexto actual:

El cruce de Allenby es esencial para la economía palestina y el abastecimiento de Gaza.

Los episodios de violencia en pasos fronterizos suelen tener un impacto inmediato en la movilidad y la llegada de suministros.

Las relaciones entre Israel y Jordania, aunque oficialmente diplomáticas, atraviesan frecuentes momentos de tensión derivados del control fronterizo y la situación en los Territorios Palestinos Ocupados.

Perspectivas y posibles escenarios

El ataque de hoy reaviva las dudas sobre la seguridad en los pasos fronterizos y la fiabilidad de los controles, incluso en el marco de operaciones humanitarias. Para Israel, supone un reto adicional en la gestión de la seguridad interna y las relaciones con Jordania, un socio estratégico pero también fuente de fricciones recurrentes.

La suspensión del paso de Allenby tendrá consecuencias inmediatas para miles de palestinos que dependen de este corredor para trabajar, estudiar o recibir atención médica fuera de Cisjordania. Además, podría retrasar la llegada de ayuda a Gaza en un momento en que la población afronta uno de los peores episodios de escasez y bloqueo en años.

A nivel político, este incidente refuerza la narrativa de inseguridad que domina la región y puede dificultar aún más cualquier avance hacia la distensión o el diálogo en el corto plazo. Mientras tanto, el ejército israelí mantiene la alerta y revisa los protocolos de seguridad en todos los puntos fronterizos.

El cruce de Allenby, símbolo de la compleja interdependencia entre Israel, Jordania y los territorios palestinos, vuelve a ser epicentro de la inestabilidad. La reapertura y normalización del tránsito dependerán de la evolución de la investigación y del clima político en las próximas semanas. La región, de nuevo, queda marcada por la incertidumbre y el temor a una escalada mayor.