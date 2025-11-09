Biden arremete contra Trump y le acusa de haber destrozado la Constitución, el estado de derecho y la democracia

La presidencia de Donald Trump no solo ha significado cambios estéticos en la Casa Blanca —como la controversia por la demolición del Ala Este para construir un ostentoso salón de baile—, sino que, en opinión de Joe Biden, representa la demolición real del alma democrática de la nación. En una emotiva gala demócrata en Omaha, el expresidente Biden no se limitó a la anécdota arquitectónica; Fue más allá y acusó al actual mandatario de desmantelar pilares fundamentales de la vida pública en apenas unos meses en el poder.

Biden confesó su sorpresa por la magnitud de la destrucción: “Sabía que Trump iba a arrasar con el país, pero no tenía ni idea de que la demolición sería literal y simbólica”, sentenció. Declaraciones que retumban en un contexto en el que la Constitución, el Estado de derecho y la credibilidad democrática parecen tambalearse ante los embates de un estilo de gobernar cada vez más concentrado en la imagen y menos en el fondo.

Pero el reclamo de Biden no es solo institucional; es personal y social. El exmandatario, que fue apartado de la contienda releccionista por el propio Partido Demócrata, exigió a Trump que deje de gobernar para los ricos y vuelva la mirada a la ciudadanía común, recordándole que su deber es con la gente, no con los intereses de la élite: “Usted trabaja para nosotros, señor presidente; nosotros no trabajamos para usted”.

Es un grito de hartazgo que, a juicio de Biden, se ha visto reflejado en las elecciones más recientes, donde los demócratas lograron una victoria significativa frente a los republicanos. Para él, estos resultados no son otra cosa que un referéndum sobre el rumbo que está tomando la nación y una advertencia de lo que el futuro podría deparar al conservadurismo si persiste en la senda trumpista.

Y mientras la administración profundiza recortes a la salud pública y eleva los costos para los ciudadanos, Biden sostiene una esperanza irrenunciable: “Nadie, ni siquiera el presidente, puede destruir nuestra democracia si nos mantenemos juntos y luchamos por ella”. En tiempos de salones de baile de oro y políticas que marginan al ciudadano común, la resistencia se convierte en el último baluarte de la democracia herida.