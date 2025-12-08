Japón acusa a China de provocaciones contra su aviación militar

Momentos de tensión recorrió el cielo al sureste de Japón cuando aviones militares chinos —con un portaviones a la vista— encendieron sus radares sobre cazas japoneses en dos incidentes separados que prometen no quedar en el olvido. El Ministerio de Defensa de Japón acusa a Pekín de haber cruzado una línea roja: “un acto peligroso” que coquetea con lo prohibido y que eleva la temperatura de las relaciones ya tensas entre ambas potencias.

Tokio respondió con una protesta enérgica, una nota de voz colectiva dirigida al régimen de Pekín, cuyo eco resonó en la sala de prensa: no hubo daños, no hubo víctimas, pero sí una alarma que podría convertirse en el prólogo de una nueva página de confrontación. El ministro Shinkiro Koizumi dejó claro que la intrusión no fue un mero desliz, sino una maniobra deliberada para probar límites y provocar una respuesta.

La noticia de dos momentos de tensión llega con el detalle técnico que enciende la curiosidad de analistas y curiosos por igual. Un caza J-15, despegado desde el portaaviones Liaoning, interceptó y “fijó el radar” sobre un F-15 de la Fuerza de Autodefensa de Japón que había salido a la superficie de la intrusión en el espacio aéreo japonés. Dos horas después, otro J-15 repitió la maniobra, encendiendo nuevamente el radar en otra caza japonesa.

El ministerio subraya que fijar el radar en estos incidentes no es una simple precaución: es un acto que excede “el alcance necesario para el vuelo seguro” y que podría haber desatado una cadena de decisiones mucho más peligrosas. En el teatro de operaciones, el radar no solo identifica; También escenifica una amenaza, una advertencia velada que habla de las tensiones que azotan la región.

Las palabras del ministro no dejaron dudas: la acción china es “peligrosa y extremadamente lamentable”, una provocación que Tokio espera no volver a ver. Mientras la diplomacia intenta contener la chispa, los analistas miran al horizonte y se preguntan si este cruce de radares marcará un antes y un después en la relación entre dos potencias que compiten por la influencia y la defensa de sus intereses en una región clave para el equilibrio global.

¿Será este el preludio de una escalada mayor o simplemente un choque de egos desde los cielos que pasará a la historia como un incidente aislado? El tiempo dirá, pero por ahora, el radar seguía anunciando a gritos que el cielo sobre Okinawa no está quieto.