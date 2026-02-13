La hija de Kim Jong Un, nombrada como sucesora en Corea del Norte

Kim Jong Un se deja ver cada vez más junto a su hija Kim Ju Ae en eventos significativos, desde lanzamientos de misiles hasta desfiles militares. Esto ha generado un sinfín de especulaciones sobre una posible transición dinástica en el horizonte. La agencia de inteligencia surcoreana (NIS) ha actualizado su evaluación: la joven, cuya existencia fue confirmada en 2022, ya no está en una etapa de «entrenamiento», sino que avanza hacia la «designación como sucesora». Este cambio, revelado en una reunión a puerta cerrada con legisladores el 12 de febrero, resalta su creciente influencia, incluyendo opiniones sobre políticas estatales durante las inspecciones.

En un país donde la «sagrada línea de sangre» de los Kim ha gobernado desde 1948, esta decisión sorprende por lo prematura. Kim Jong Un, aunque aún es joven y aparentemente saludable, está introduciendo a Ju Ae a la élite para normalizar su figura ante ellos, preparar al ejército y garantizar la continuidad del régimen. Los medios norcoreanos se refieren a ella como «hija respetada» o «más amada», aunque no se revela su nombre completo; se cree que es conocido por el exjugador de baloncesto Dennis Rodman, quien la sostuvo durante su visita a Pyongyang en 2013.

Su visibilidad ha aumentado notablemente: aparece junto a misiles balísticos intercontinentales, visita el Palacio del Sol Kumsusan –donde descansan su abuelo y padre– y participa en banquetes con generales que la saludan respetuosamente. Los analistas subrayan que ya camina al lado o incluso delante de su padre, un símbolo poderoso para la propaganda del Estado. La NIS está atenta a si asistirá al congreso del Partido de los Trabajadores este mes, un evento quinquenal crucial que establece las prioridades en política exterior, estrategia militar y desarrollo nuclear.

¿Por qué una hija en una sociedad tan profundamente patriarcal? Se especula sobre un hijo mayor que nunca ha sido mostrado públicamente; sin embargo, Ju Ae se posiciona como la opción más confiable. Podría ser la más adecuada o simplemente la única viable. Esto invita a reflexionar sobre el futuro del régimen, basado en cuatro pilares:

Represión brutal : Ejecuciones como la de su tío en 2013 y purgas continuas.

: Ejecuciones como la de su tío en 2013 y purgas continuas. Control militar : Con 1,3 millones de soldados activos, lo que representa el 5% de la población, quienes cumplen casi una década de servicio e indoctrinación leal.

: Con 1,3 millones de soldados activos, lo que representa el 5% de la población, quienes cumplen casi una década de servicio e indoctrinación leal. Armas nucleares : Un medio disuasorio contra invasiones externas.

: Un medio disuasorio contra invasiones externas. Aislamiento e indoctrinación: Medios controlados, acceso restringido a internet y un culto familiar desde la infancia.

A pesar de haber sobrevivido a complots para asesinarlo, el sistema sigue firme. Es probable que Ju Ae lo perpetúe en lugar de reformarlo, dentro de un Pyongyang que desafía al mundo con su opacidad. El tablero geopolítico asiático observa con atención esta figura joven que podría redefinir el poder norcoreano.