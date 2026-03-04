Israel arrasa un complejo secreto de los ayatolás de Irán donde desarrollaban armas atómicas

En el cuarto día de la intensa operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este martes un golpe preciso contra un complejo nuclear encubierto denominado Minzadehei, ubicado en las afueras de Teherán.

Según el portavoz de las FDI, el general de brigada Effie Defrin, en una rueda de prensa celebrada este martes, el régimen iraní había trasladado gran parte de su infraestructura nuclear a esta instalación parcialmente subterránea y protegida contra ataques aéreos, precisamente para resguardar sus actividades tras los daños sufridos en operaciones previas (como la de junio del año pasado).

Defrin detalló que en el sitio operaba en secreto un grupo de científicos nucleares que trabajaban en el desarrollo de capacidades clave para la fabricación de armas nucleares.

“Las FDI han seguido de cerca las actividades de estos científicos iraníes, logrando localizar su nuevo centro de operaciones. Esto permitió ejecutar un ataque preciso contra el complejo secreto, infligiendo un daño significativo a las capacidades nucleares del régimen”, explicó el portavoz.

La acción se enmarca en la campaña en curso —denominada por Israel como Operación León Rugiente y por EE.UU. como Operación Epic Fury—, que busca degradar el programa nuclear iraní, destruir sus capacidades de misiles balísticos y, según declaraciones de altos funcionarios estadounidenses e israelíes, debilitar o incluso derrocar al régimen de los ayatolás.

Hasta el momento, Irán no ha confirmado oficialmente el impacto en Minzadehei, aunque fuentes satelitales y observadores independientes han reportado daños en otros sitios nucleares relacionados (como Natanz) en los últimos días, sin consecuencias radiológicas detectadas según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

La ofensiva, que ya acumula miles de objetivos golpeados en territorio iraní, ha escalado las tensiones en Oriente Medio, con represalias iraníes y de sus aliados en la región, y genera preocupación internacional por el riesgo de una conflagración más amplia.

RUGE EL LEÓN

Esta operación, conocida como Furia Épica en Washington y Rugido del León en Tel Aviv, resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei y causó daños significativos a los bunkeres subterráneos situados en las montañas iraníes.

Como respuesta, Irán lanzó misiles hacia Israel. La Guardia Revolucionaria afirmó haber impactado la oficina de Benjamin Netanyahu el 2 de marzo, aunque Israel desmintió esta información, tildándola de propaganda. Este conflicto plantea serias amenazas al Golfo Pérsico. Las compañías navieras han comenzado a desviar sus rutas hacia el sur de África, eludiendo el peligro del Estrecho de Ormuz.

Desde hace décadas, el programa nuclear iraní ha sido foco de tensiones internacionales. Para Israel, siempre ha representado una amenaza existencial. Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, se emitió un ultimátum a Teherán para que detuviera el enriquecimiento de uranio.

Ataques previos: En junio de 2025, EE.UU. llevó a cabo bombardeos en Fordow, Natanz e Isfahán.

Apoyo iraní al terrorismo: Financia a grupos como Hezbolá , Hamás y los hutíes en Yemen.

, y los hutíes en Yemen. Bunkeres secretos: Irán oculta centrifugadoras en montañas; muchos fueron destruidos durante esta ofensiva.

Netanyahu, satisfecho con la operación, declaró: “Golpearemos duramente al régimen terrorista”. Por su parte, Trump instó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen de los ayatolás.

Impacto en rutas marítimas

La guerra ha cerrado efectivamente el Golfo Pérsico al comercio marítimo. Los barcos ahora evitan transitar por el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Las compañías navieras han comenzado a tomar decisiones rápidas:

Desvío hacia el Cabo de Buena Esperanza : Esto añade diez días al trayecto entre Asia y Europa.

: Esto añade diez días al trayecto entre Asia y Europa. Costos triplicados: El precio del combustible ha aumentado un 200%, lo que ha disparado los fletes de contenedores.

Ruta Duración normal Nueva duración Incremento coste Golfo-Suez 10 días 20 días x3 Golfo-Cabo – 30 días x2.5

Empresas como Maersk y MSC ya están redirigiendo sus buques. Productos como electrónicos y petróleo llegan con retraso, lo que inevitablemente provocará un aumento en los precios en los supermercados.

Amenaza nuclear y bunkeres

Irán insiste en que no posee armas nucleares; sin embargo, tanto EE.UU. como Israel afirman que esto es una mentira. El complejo secreto que fue destruido contenía pruebas militares relevantes. Aunque algunos bunkeres en las montañas de Zagros han resistido ataques aéreos, muchos han quedado inutilizados tras la ofensiva.

El príncipe heredero exiliado Reza Pahlaví ve esto como una oportunidad histórica: “La hora de la libertad está cerca”. Hace un llamado a los militares iraníes para que se unan al pueblo.

Irán reporta 85 muertos y caos en Teherán: largas colas en bancos, escuelas cerradas e interrupciones en internet.