Farage y Le Pen intensifican la confrontación y reavivan el debate sobre el poder y los jueces

Nigel Farage y Marine Le Pen han optado por un mismo camino: la confrontación directa con las instituciones establecidas. Ambos han hecho frente a sus problemas legales con un mensaje perfectamente calculado: si sus opositores intentan detenerlos, serán los votantes quienes decidan su futuro político.

La situación, captada por CNN sobre el mensaje desafiante de Farage y Le Pen, no es únicamente una imagen de dos líderes en problemas. También refleja cómo el populismo de derechas busca convertir los tribunales en un argumento electoral. En lugar de presentarse como figuras acorraladas, ambos se muestran como víctimas de un sistema que, según su narrativa, intenta silenciar la voz del pueblo.

Un mensaje diseñado para movilizar

En Francia, Le Pen ha vuelto a distanciarse de los jueces al reivindicar su candidatura, sugiriendo que una apelación podría restaurar su imagen pública. Mientras tanto, en Reino Unido, Farage mantiene esa misma actitud desafiante, consolidando una identidad que combina confrontación, victimismo y promesas de cambio.

Este discurso resuena por una razón clara: conecta con una parte del electorado que siente desconfianza hacia las élites y percibe que el sistema está cerrado. Las investigaciones sobre el populismo en Europa indican que la inseguridad económica, la frustración laboral y la desilusión con la política tradicional son factores que alimentan este tipo de voto, incluso más allá del tema migratorio.

Dentro de este contexto, el mensaje de Farage y Le Pen no solo busca defenderse. También pretende ampliar su base electoral. Presentan a los jueces como parte de una estructura que intenta limitar a aquellos que afirman representar la voluntad popular.

El choque con la separación de poderes

Los casos francés y británico se insertan en un debate más amplio sobre la separación de poderes. En Europa, las instituciones comunitarias han enfatizado la necesidad de proteger este principio ante los ataques o cuestionamientos hacia los jueces por parte de gobiernos o líderes políticos.

En España, este debate también está presente. Pedro Sánchez ha sido criticado por arremeter contra algunos magistrados e insinuar que ciertos procedimientos judiciales tienen motivaciones políticas. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha respondido afirmando que tales descalificaciones son “totalmente inoportunas y rechazables”, señalando que dañan la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Este contraste es relevante porque evidencia que la tensión no es exclusiva del populismo de derecha. Desde diferentes sectores del espectro político, varios líderes intentan desacreditar a los jueces cuando las causas les afectan directamente. El resultado es similar: se erosiona la idea de un árbitro neutral y se sustituye por una lógica bélica.

Lo que hay detrás del caso europeo

El paralelismo entre Le Pen, Farage y el caso español no radica en la gravedad jurídica de cada asunto, ya que son distintos; sino en el uso político del conflicto. En los tres casos se observa una estrategia similar: convertir el proceso judicial en un plebiscito sobre la legitimidad del líder.

Sin embargo, también hay diferencias notables. En Francia y Reino Unido, el enfoque está en la capacidad de esos líderes para volver a competir y aprovechar el enfrentamiento con el sistema. En España, además del pulso entre Gobierno, oposición y judicatura, se libra una batalla por el desgaste institucional.

Farage y Le Pen apelan a la noción de que solo el electorado puede emitir un juicio real sobre ellos.

y apelan a la noción de que solo el electorado puede emitir un juicio real sobre ellos. Por otro lado, Sánchez y sus detractores han convertido la separación de poderes en un campo de batalla político habitual.

y sus detractores han convertido la en un campo de batalla político habitual. En todos estos casos, existe un riesgo común: que la justicia deje de ser vista como un contrapeso esencial y se interprete como un instrumento al servicio del rival.

Lo que puede venir ahora

La evolución futura dependerá de dos factores clave. Primero, si los tribunales logran establecer o no limitaciones legales sobre Le Pen, así como si Farage es capaz de seguir creciendo pese a las controversias. Segundo, si los partidos tradicionales consiguen abordar esa desconfianza sin adoptar el mismo lenguaje enfrentado que propagan los populistas.

Si fallan en esta respuesta, el mensaje de “solo el pueblo puede juzgarnos” seguirá ganando terreno. Y con ello aumentará una política más dura, más centrada en lo personal y más hostil hacia los contrapesos institucionales, desde París hasta Londres y Madrid.