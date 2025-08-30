Sudán acusa a EAU de apoyar a mercenarios extranjeros, pero el vídeo fue desmentido por Reuters

El vídeo con el que las autoridades sudanesas acusaron a Emiratos Árabes Unidos (EAU) resultó ser engañoso: pertenecía a unas maniobras militares en Estonia y no a combates en Sudán. La agencia internacional de noticias Reuters confirmó esta información. Funcionarios sudaneses habían señalado a Abu Dabi de apoyar a grupos armados en el país. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí rechazó las acusaciones el 5 de agosto, calificándolas de “infundadas” y parte de una campaña destinada a eludir responsabilidades. El 29 de agosto, en un comunicado remitido por correo electrónico a Reuters, EAU reiteró su respaldo al pueblo sudanés en su búsqueda de paz y estabilidad y denunció una “campaña sistemática” promovida por las autoridades de Port Sudán.

La polémica estalló tras la difusión de un vídeo en redes sociales. En las imágenes se ve a soldados entrando en un vehículo militar y disparando morteros, mientras desde el interior alguien ordena en inglés: “Listo, fuego”. Usuarios en Facebook aseguraban que se trataba de mercenarios colombianos respaldados por EAU atacando a civiles en El Fasher.

Sin embargo, la investigación demostró que el vídeo procedía de unas maniobras militares conjuntas con fuego real realizadas en Estonia en julio de 2025, con participación de tropas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Estonia. El Departamento de Defensa de EE. UU. difundió las imágenes originales el 29 de julio a través de su servicio oficial de distribución visual. El V Cuerpo del Ejército estadounidense confirmó que los ejercicios, celebrados entre el 21 y el 25 de julio, incluían disparos de mortero para evaluar la preparación de combate. Los uniformes mostraban el emblema de la 3.ª División de Infantería del Ejército de EE. UU., presente en los entrenamientos.

El 16 de agosto, el primer ministro sudanés Kamel Idris pidió oficialmente a Colombia que pusiera fin al envío de mercenarios al país africano. Un día después, el presidente colombiano Gustavo Petro instó a sus compatriotas a “no morir en guerras extranjeras”. Ni el Ministerio de Exteriores de Colombia ni el de Sudán respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

No es la primera vez que Jartum acusa a EAU. En mayo, Sudán ya había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Abu Dabi, alegando que proporcionaba armas avanzadas a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Conclusión: Engañoso. El vídeo viral no muestra a mercenarios colombianos combatiendo en El Fasher en agosto de 2025, sino ejercicios militares conjuntos en Estonia en julio de 2025 con tropas de EE. UU., Reino Unido, Canadá y Estonia.