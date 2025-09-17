El 12 de septiembre de 2025, el Cuarteto, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos, publicó un plan para detener el sangriento conflicto en Sudán. El plan es ambicioso: detener la violencia, facilitar la ayuda humanitaria y guiar a Sudán de vuelta a una senda política donde los civiles decidan el destino de la nación, no el ejército.

El papel crucial de los Emiratos Árabes Unidos

Cuando el Cuarteto publicó su declaración conjunta, un punto sobresalió: el reconocimiento del liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos en el impulso de la iniciativa.

Para Abu Dabi, no se trata simplemente de diplomacia; se trata de evitar que Sudán se hunda aún más en el colapso. Al impulsar una tregua humanitaria, los Emiratos Árabes Unidos han buscado crear un respiro: tiempo para que las familias se reúnan, para que los niños regresen a las aulas y para que los trabajadores humanitarios lleguen a las aldeas al borde de la hambruna.

La capacidad de los Emiratos Árabes Unidos para superar las divisiones actuales los ha convertido en una voz creíble en este esfuerzo. Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en una posición privilegiada para mediar entre los actores locales y las potencias globales debido a sus profundos vínculos diplomáticos y estratégicos con naciones de África, Occidente y el mundo árabe. Esto ha llevado a los Emiratos Árabes Unidos a crear un nicho único a nivel mundial, no como un forastero que impone soluciones, sino como un socio regional que comprende lo que está en juego y comparte la responsabilidad de la paz.

Una hoja de ruta para el pueblo de Sudán

La hoja de ruta del Cuarteto rechaza la ilusión de que la guerra pueda resolver la crisis de Sudán. En cambio, insiste en el diálogo y el compromiso.

Tres meses de tregua humanitaria: una ventana de silencio, donde los convoyes de ayuda puedan circular y las familias puedan respirar.

Un alto el fuego permanente: la promesa de que se depongan las armas y las aldeas dejen de estar asediadas.

Una transición de nueve meses a un gobierno civil: una oportunidad para que los ciudadanos sudaneses recuperen su voz política y reconstruyan la confianza en sus instituciones. Firmeza contra el extremismo

El Cuarteto también estableció una línea clara: los grupos extremistas, en particular aquellos vinculados a la Hermandad Musulmana, no tienen cabida en el futuro de Sudán.

Para muchos sudaneses, esta postura parece una salvaguardia contra los errores del pasado. Las ideologías extremistas han dejado cicatrices, profundizando las divisiones y alimentando la inestabilidad. Al rechazarlas rotundamente, el Cuarteto afirmó que el futuro de Sudán debe construirse sobre la inclusión y la estabilidad, no sobre la manipulación y el miedo.

La postura de los Emiratos Árabes Unidos sobre este tema refleja una visión más amplia: construir sociedades resilientes, moderadas y libres de los ciclos del extremismo. Para los ciudadanos sudaneses, cansados ​​de las batallas ideológicas, es un mensaje que resuena profundamente.

Compromiso humanitario fundamental

El Cuarteto subrayó la urgencia de prestar ayuda sin obstrucciones, y los Emiratos Árabes Unidos ya han demostrado cómo esto se traduce en la práctica.

Los Emiratos Árabes Unidos han combinado sistemáticamente su papel diplomático con la acción humanitaria, desde la financiación de operaciones de socorro hasta el apoyo a los refugiados en los países vecinos. Con la hoja de ruta del Cuarteto, y con el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos como base, se renueva la esperanza de que finalmente se silencien las armas. Para las familias apiñadas en campamentos, la hoja de ruta es más que un proceso político. Es la esperanza de que los niños oigan risas en lugar de bombas, que las madres sueñen con bodas en lugar de funerales, y que el futuro de Sudán no se guíe por el conflicto de generales, sino por la resiliencia de su pueblo.