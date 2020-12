El régimen del tirano Maduro retoma el control del Parlamento en unas elecciones fraudulentas

Se consumó el fraude. La dictadura chavista recuperó el control del Parlamento venezolano este 6 de diciembre de 2020, con unas elecciones legislativas trucadas, que rechaza en bloque la comunidad internacional.

Lo comicios, a pesar de las amenazas de la tiranía y de la advertencia de que no darán comida a quien no vote a favor del chavismo, tuvieron uuna escasa participación de la oposición. La jornada se caracterizó por la alta abstención.

“El fraude ha sido consumado, y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y de la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar”, afirmó Juan Guaidó en su mensaje a la Nación luego del cierre de los comicios legislativos convocados por el chavismo.

Hasta el momento, se han contado 5.264.104 votos, de los que 3.558.320 fueron para el chavista GPP.

El resto de los votos se los reparten partidos ‘comparsas’, intervenidos en su día por Maduro y liderados por personajes designados a dedo por el sátrapa y casi siempre acusados de corrupción.

Sintomático que oficialmente se admita que la participación fue del 31 por ciento, lo que supondría poco más de 5,2 millones de electores, de los más de 20,7 millones que estaban habilitados para votar.

Eso hace pensar que fueron muchos menos los que votaron.

El dictador Nicolás Maduro calificó la jornada electoral como “una gran victoria”.

“Tenemos una nueva Asamblea Nacional”.

La hora oficial de cierre de los centros de votación era las 18.00 (22.00 GMT), 12 después de su apertura, y, en ese momento, el CNE alargó una hora más “o hasta que haya electores en la cola” las urnas.

Sin embargo, la jornada electoral de este domingo ha estado marcada por la escasez de electores que se ha observado durante toda la jornada.

Según datos que obtuvo, la oposición confirmó que el 80% del padrón electoral se abstuvo a asistir a las urnas.

Durante una rueda de prensa el encargado de anunciar los datos fue el diputado para la Asamblea Nacional, Freddy Guevara:

“Vimos algunos medios tratando de justificar lo injustificable. Pero ni el propio VTV podía ocultar lo que realmente estaba pasando. Vimos al propio dictador teniéndole miedo al pueblo, y como arte de magia, cambiaron su centro electoral de un lado a un fuerte militar. Fijense qué simbólico que es eso. El supuesto presidente obrero que votaba en Catia, terminó encerrado en un cuartel militar porque le teme al pueblo. Porque no tiene respaldo popular”.

“Pero sobre todo vimos un pueblo valiente y firme, que le dijo ‘no’ al fraude”, agregó el parlamentario, quien consideró que ese 80% es “un mensaje de reclamo, una posición firme” contra la dictadura y el fraude electoral.

Es el mismo mensaje que reitera Juan Guaidó, hasta hora considerado presidente legitimo del país por las democracias occidentales.

“El fraude ha sido consumado, y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y de la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar”.

Guaidó lanzó un mensaje a la Nación apenas concluir de los comicios legislativos convocados por el chavismo.

Según afirmó el opositor, reconocido como autoridad legítima de Venezuela por la comunidad internacional, la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude, que empezó hace meses.

“Solo hacen fraude los que le temen al pueblo. Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular”.

Y agregó: “Quienes queremos cambios en Venezuela somos una amplia mayoría, por eso no se atreven a convocar elecciones libres; por eso tienen que controlar al árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, diciendo ‘el que no vota, no come’. Saben que jamás ganarían una elección libre”.

Guaidó aseguró que “los resultados estaban preparados”, con días de anticipación:

“Falso Consejo Nacional Electoral. Falsos candidatos. Falsos opositores. Resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa Constituyente, con el robo de las elecciones regionales, y en el 2018 con el fraude presidencial. Ninguno le sirvió. Ninguno le sirvió a Venezuela. Por el contrario. Solo trajeron más crisis y sufrimiento para nuestra gente”.

El presidente interino del país aseguró que “con cada fraude que han cometido, solo se han venido incrementando la crisis, la presión, y el aislamiento nacional e internacional contra los que hoy cometen fraudes. Tras cada fraude, lamentablemente la situación del país se ha vuelto peor”. “Pensaron que saldrían ilesos, y hace tres años jamás se hubiesen imaginado lo que sus acciones generarían en su contra. Acusados hoy de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo, de narcotráfico, recompensas y sanciones en su contra, y más de 60 países que reconocen a nuestro gobierno encargado, como hoy legítimo representante de Venezuela. Y esta vez no será diferente. Eso deben saberlo hoy quienes apoyan y acompañan a Maduro en la locura de mantener el poder a toda costa”.

Para Guaidó, “no habrá solución mientras Maduro siga usurpando funciones” y aseguró que el tiempo hoy atenta contra todos los venezolanos, contra la región, contra el continente.

Y advirtió lo que vendrá:

“El 5 de enero van a volver a tratar de tomar por asalto el palacio legislativo. Lo hicieron el 5 de enero de este año. También lo hicieron tras el fraude constituyente. También intentaron por las armas, con paramilitares incluso, tomar nuestro palacio federal legislativo; quienes hoy por cierto se vendieron al régimen. Incluso no se extrañen que intenten adelantar ese asalto en los próximos días de diciembre”.

Según el opositor, las maniobras chavistas no sirvieron de nada, sino que produjeron “más sanciones, más presión, más aislamiento, y el rechazo del mundo entero a un dictador señalado por delitos de lesa humanidad”.

Lamentablemente, dijo, la crisis sólo se va a profundizar.

Guaidó llamó a los venezolanos a mantenerse movilizados y remarcó la tarea de los miles de voluntarios abocados a garantizar la consulta popular que se realizará entre el 7 y el 12 de diciembre, en la que se decidirá sobre tres aspectos:

“El rechazo al fraude, la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la solicitud de ayuda internacional para el rescate de la democracia y la solicitud de ayuda internacional para el rescate de la democracia, la atención a la crisis humanitaria, y detener los crímenes de lesa humanidad”.

El opositor afirmó que es necesario que la voz del pueblo siempre se exprese, que los venezolanos deben mantenerse unidos y movilizados.

“La consulta la hacemos porque necesitamos más acciones, determinación, y más contundencia del mundo libre. Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional”.

Prometió, además, que la Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, “que permitan iniciar la reconstrucción del país y dar fin al sufrimiento” de la gente: