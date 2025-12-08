Este es Giovanni Mosquera, el jefe del Tren de Aragua por cuya cabeza ofrece EE.UU 5 millones de dólares

Lo han puesto en la diana.

Y lo van a cazar.

El nombre de Giovanni Vicente Mosquera Serrano ha cobrado notoriedad al aparecer en la lista de los 10 más buscados del FBI, un movimiento que lo sitúa en el centro del interés internacional como uno de los líderes más relevantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Conocido también por sus apodos “Jhovanni San Vicente” y “Viejo Viejo”, Mosquera se convierte en el primer cabecilla directo del Tren de Aragua que accede a esta lista, lo cual refleja un cambio significativo en la percepción de EE.UU. sobre esta banda: ya no se trata únicamente de una organización criminal, sino que ha sido calificada como organización terrorista extranjera.

La recompensa por su captura se eleva a 5 millones de dólares, una suma reservada para los fugitivos considerados extremadamente peligrosos.

Desde Washington, se le acusa de distribuir cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y de ofrecer apoyo material a una organización terrorista extranjera, un enfoque que se alinea con la estrategia estadounidense para tratar al Tren de Aragua como una amenaza terrorista transnacional.

Nacido el 22 de febrero de 1988 en el barrio San Vicente de Maracay, es considerado uno de los fundadores del grupo junto a Yohan José Romero (“Johan Petrica”), bajo la dirección general desde prisión de Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), quien opera desde la cárcel de Tocorón, en Aragua.

El perfil de un fugitivo clave

Giovanni Mosquera no es un desconocido en los informes sobre seguridad. Desde julio de 2024, tanto Colombia como Estados Unidos lo han estado buscando por narcotráfico y actividades terroristas. Su nombre está ligado al control de las rutas del narcotráfico que van desde Venezuela hacia Centroamérica, Colombia y Estados Unidos, así como a homicidios y extorsiones asociadas a la expansión del Tren de Aragua en esos territorios. En la prisión de Tocorón, donde el grupo ejerce un control casi absoluto, Mosquera habría reforzado su papel como operador esencial en el tráfico de cocaína y en la coordinación con células fuera del país.

El FBI lo describe como un líder que ha comandado operaciones relacionadas con el narcotráfico y asesinatos en nombre del Tren de Aragua, una organización que EE.UU. ahora clasifica como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado. Junto a él, EE.UU. también ha procesado a otro supuesto líder del grupo, José Enrique Martínez Flores, arrestado en Colombia el 31 de marzo de 2025. La inclusión de Mosquera en la lista más buscada no es solo simbólica: representa una clara señal del interés estadounidense por desmantelar las estructuras superiores del grupo.

Tren de Aragua, el brazo armado del Cartel de los Soles

La presencia destacada de Mosquera en esa lista cobra sentido dentro del contexto más amplio: la conexión entre Tren de Aragua y el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista y estructura criminal bajo la dirección de Nicolás Maduro Moros y altos funcionarios del régimen venezolano. Según datos proporcionados por el Departamento del Tesoro, este cartel proporciona apoyo material tanto al Tren de Aragua como al Cartel de Sinaloa, facilitando así el tráfico ilícito hacia Estados Unidos y Europa.

El Tren de Aragua, originado en la cárcel Tocorón, ha evolucionado desde ser una pandilla local hasta convertirse en una red transnacional con presencia activa en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Las acusaciones que enfrenta incluyen narcotráfico, trata humana, extorsión, explotación sexual y lavado dinero. Su crecimiento explosivo coincide con la consolidación del Cartel de los Soles, que habría utilizado grupos como Tren de Aragua para mover droga y ejercer control territorial. La designación conjunta como organizaciones terroristas extranjeras abre nuevas posibilidades legales y financieras para perseguirlos.

El Tren de Aragua y el chavismo: una relación incómoda

La relación entre Tren de Aragua y el chavismo no es algo nuevo; sin embargo, cada vez resulta más evidente. Este grupo surgió dentro del sistema penitenciario venezolano bajo la supervisión estatal, expandiéndose en un contexto marcado por la debilidad institucional y la corrupción rampante. Muchos analistas apuntan a que Tren de Aragua ha operado con notable impunidad e incluso cuenta con protección por parte sectores vinculados al aparato estatal y político venezolano. Esto alimenta las sospechas sobre si el chavismo ha tolerado o incluso utilizado estas estructuras criminales para sus propios fines.

Que EE.UU. relacione ahora a Tren de Aragua con el Cartel de los Soles liderado por Maduro no solo implica criminalizar al grupo; también coloca bajo sospecha al régimen venezolano mismo. La acusación formalizada como narcoterrorismo no es menor: sugiere que las instituciones venezolanas estarían facilitando redes que amenazan la seguridad tanto estadounidense como regional. En este marco, la figura Giovanni Mosquera trasciende su papel como mero delincuente; se convierte en un símbolo palpable que une crimen organizado con poder político.

¿Dónde está Mosquera y qué sigue?

Actualmente, Giovanni Vicente Mosquera Serrano continúa prófugo sin información oficial sobre su paradero exacto; se especula que podría estar desplazándose entre Venezuela, Colombia y Centroamérica aprovechando las rutas que él mismo ayudó a establecer. Su inclusión entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI obliga a los países vecinos a tomar decisiones: colaborar con EE.UU. para su captura o enfrentarse a posibles sanciones e aislamiento internacional.

La recompensa ofrecida es considerable; sumada a la presión diplomática y nuevas herramientas legales contra el Cartel de los Soles y Tren de Aragua podrían acelerar su caída inminente. No obstante, esto podría intensificar también la violencia donde opera este grupo ya que un vacío poder podría propiciar nuevas luchas internas entre facciones rivales. Mientras tanto, Mosquera sigue siendo uno muy peligroso dentro del mapa criminal latinoamericano; su nombre ya forma parte ineludible del relato sobre narcoterrorismo en América.