Venezuela: Muere un exgobernador venezolano en el infierno del Helicoide

El exgobernador venezolano Alfredo Díaz, de 56 años, murió tras pasar un año encerrado y aislado en los calabozos de El Helicoide, sede del temido Sebin y símbolo internacional de torturas, represiones y silenciamientos del chavismo. Su muerte, confirmada por autoridades, familiares y su partido Acción Democrática, vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro en el creciente número de opositores que no logran salir con vida de las cárceles del Estado.

Díaz, gobernador de Nueva Esparta entre 2017 y 2021, fue arrestado en noviembre de 2024 después de poner en duda los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, un proceso fuertemente cuestionado dentro y fuera de Venezuela. El chavismo lo acusó de “incitación al odio” y “terrorismo”, cargos recurrentes en su aparato de persecución política.

Foro Penal confirmó que Díaz falleció este sábado a causa de un infarto dentro de El Helicoide, donde permanecía aislado. Su esposa, Leynys Malavé, lanzó un mensaje devastador en Instagram: “Ahora sí te devuelven a tu amada isla en un féretro”. Su hija, Alejandra María Díaz, denunció que nunca recibió la atención médica que necesitaba.

Aunque el Ministerio de Servicio Penitenciario asegura que fue “atendido de inmediato”, la versión oficial es rechazada por su familia, su partido y la oposición.

Fuentes judiciales afirman que la autopsia confirmó el infarto; sin embargo, para los allegados no hay duda: Díaz murió bajo abandono, negligencia y custodia del régimen.

La líder opositora María Corina Machado responsabilizó directamente a Maduro:

“Su integridad física y su vida eran responsabilidad de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede denunciada como un centro sistemático de torturas”, denunció.

Un patrón mortal

La muerte de Alfredo Díaz no es un caso aislado. Foro Penal contabiliza al menos 17 opositores o disidentes muertos bajo custodia desde 2014. La lista incluye nombres emblemáticos:

Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, fallecido en 2021 en El Helicoide. La versión oficial habló de complicaciones por COVID-19; su familia denunció negación de atención médica.

Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, murió mientras esperaba juicio por supuesta corrupción. Sus familiares denunciaron tratamiento tardío.

Fernando Albán, concejal opositor, murió en 2018 en manos del Sebin. El régimen dijo que “se lanzó desde un décimo piso”, pero investigaciones posteriores confirmaron que fue torturado hasta morir.

El Helicoide, donde murió Díaz, es una prisión señalada en múltiples informes internacionales por condiciones “inhumanas y degradantes”.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su cierre en 2012, pero el chavismo continuó utilizándolo como instrumento de represión.

Los restos de Alfredo Díaz llegaron a Margarita en la noche del sábado, donde serán velados. Su muerte vuelve a encender las alarmas sobre la tragedia silenciosa que viven cientos de presos políticos en Venezuela: un sistema penitenciario convertido en maquinaria de castigo, abandono y muerte.