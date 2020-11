¿Quién es Ron Klain?: el jefe de gabinete escogido por Joe Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha comenzado a configurar a su equipo de Gobierno. Este 11 de noviembre de 2020 ya ha hecho público el nombre del que será su jefe gabinete.

Se trata del experimentado asesor demócrata Ronald Klain [conocido como Ron Klain], es la primera elección pública de algún nombramiento para el equipo que ocupará la Casa Blanca.

«Ron ha sido indispensable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos», dijo Biden respecto a Klain, de 59 años, en un comunicado.

Klain dirigirá una Casa Blanca que probablemente tendrá gran parte de su atención puesta en contener la pandemia de coronavirus, que continúa propagándose sin control por todo el país, y enfrentará el desafío de trabajar con un Congreso dividido que podría incluir un Senado liderado por republicanos.

Klain también se pronunció acerca de su nombramiento: «Es un honor servir al presidente electo Biden en este papel; Ansío ayudarle a él y a la vicepresidenta electa a reunir a un equipo talentoso y diverso para trabajar en la Casa Blanca, mientras abordamos su ambiciosa agenda para el cambio y buscamos sanar las divisiones en nuestro país”.

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you – and I’m sorry I can’t reply to each of you.

I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.

— Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020