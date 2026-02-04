Vox pide a la UE terminar con la lacra del euro digital por la conexión de Bizum con Europa

Vox se adentra en la discusión sobre los pagos digitales en Europa con una petición contundente: que la Unión Europea renuncie al polémico euro digital.

Este reclamo surge a raíz del reciente acuerdo entre Bizum, la conocida herramienta española de transferencias inmediatas, y sus homólogos en trece naciones, tales como Bancomat en Italia, MB Way en Portugal o Vipps MobilePay en los países nórdicos. Este pacto ha sido bien recibido por asociaciones bancarias españolas como AEB, CECA y Unaac, que buscan una interoperabilidad completa para 2026 y disminuir la dependencia de gigantes como Visa y Mastercard.

La conexión arranca con fuerza. En 2025, Bizum ya estableció vínculos con Italia, Portugal y Andorra, permitiendo envíos móviles sin fronteras. En total, reúne a 130 millones de usuarios entre 330 millones de habitantes. Las patronales celebran cómo este modelo privado, fundamentado en infraestructuras europeas, refuerza la «autonomía estratégica» y la soberanía financiera, sin necesidad de intervenciones públicas. Un ejemplo claro es Unicaja Banco, que ya ofrece estos pagos a sus clientes con la misma rapidez y seguridad que en el ámbito nacional.

Desde las filas de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé no ha tardado en pronunciarse. A través de un mensaje en redes sociales, califica este avance como una prueba irrefutable de que «los burócratas ya no tienen excusa». Sostiene que soluciones privadas como estas satisfacen las necesidades de pagos instantáneos transfronterizos, haciendo superfluo un euro digital que, según su postura, pone en riesgo la privacidad y el control ciudadano. Buxadé interpreta esta «fusión» —palabra elegida por Vox para describir esta alianza— como el final de cualquier justificación para una moneda pública digital controlada por el Banco Central Europeo (BCE) con una posible emisión prevista para 2029.

El euro digital, por su parte, continúa en fase de desarrollo. El BCE lo plantea como un complemento a los sistemas privados existentes, no como un competidor directo, buscando así mitigar la influencia estadounidense en el ámbito de los pagos. Sin embargo, surgen interrogantes: ¿habrá duplicidades? ¿Quién tendrá el control sobre esta nueva sociedad interconectada, donde se repartiría el poder entre bancos como ocurre con Bizum (donde Caixabank posee un máximo del 25%, seguido por Santander con un 21% y BBVA con un 18%)?. Europa opta por conectar lo ya establecido antes que crear nuevas aplicaciones, evitando así disrupciones para los usuarios.

Este tira y afloja entre la iniciativa privada y las ambiciones regulatorias europeas podría transformar el panorama financiero. Actualmente, Bizum cuenta con 30 millones de usuarios en España y realiza 3,4 millones de operaciones diarias que suman un total anual de 67.000 millones de euros; además, cuenta con 111.000 comercios asociados. Vox aprovecha este momento para cuestionar a Bruselas en un escenario donde la interoperabilidad avanza sin pausa.

Para añadir un toque interesante: Bizum surgió en 2016 con solo 22 bancos españoles; su crecimiento del 13,2% en usuarios el año pasado lo consolida como líder en pagos P2P. En Europa, el consorcio formado por España, Italia y Portugal ya ha gestionado 2.000 millones de transacciones en 2024 entre sus plataformas. ¿Curioso? El «Bizum europeo» podría ver la luz justo cuando el BCE acelera su proyecto de moneda digital.