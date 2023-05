Mossad: la larga, dura e invisible mano del servicio secreto de Israel

Venganza. Esta palabra podría ser una definitorias del Estado de Israel las últimas décadas.

Primero fue la persecución y condena a muerte de nazis huidos tras su derrota en II Guerra Mundial.

Lo demás, lo mítico, ha venido después.

El Mossad es el servicio de inteligencia exterior de Israel y se encarga de la recolección de información, así como de la realización de operaciones encubiertas en el extranjero para proteger los intereses del país y garantizar su seguridad.

Entre los principales éxitos y operaciones del Mossad se encuentran:

Estos son solo algunos ejemplos de las operaciones más conocidas del Mossad, aunque el servicio de inteligencia israelí ha llevado a cabo muchas otras operaciones en todo el mundo para proteger a Israel y garantizar su seguridad.

Este libro de espionaje y aventuras, pero también trágicamente real, es un pequeño capítulo en la larga historia de conflicto que se vive desde hace décadas en Oriente Medio, solo que en este caso la guerra se desarrolla en las sombras.

Meir Amit, el legendario memuneh del Mossad (1963-1968), una vez dijo:

«No mataríamos a la familia de los terroristas; si sus miembros se interponen en nuestro camino, ese no es nuestro problema. Cada ejecución debe ser autorizada por el primer ministro en turno. Y todo debe hacerse de acuerdo con el reglamento. Debe redactarse un acta de la decisión tomada. Todo debe ser limpio y claro. Nuestras acciones no deben ser vistas como crímenes patrocinados por el estado, sino como la última acción judicial que el estado puede ofrecer. No debemos ser diferentes del verdugo o cualquier ejecutor legalmente nombrado».