El sueño de Iglesias y Tezanos: el régimen chavista detuvo a un médico por criticar a una funcionaria de Maduro por WhatsApp

El régimen chavista muestra el camino una vez más, el camino totalitario para los que pretenden silenciar las voces que informan lo que callan, convenientemente, los Gobiernos.

En este caso la víctima ha sido un médico del estado venezolano de Lara, quien fue detenido por la dictadura por realizar una crítica a la gobernadora del estado Lara, Carmen Melendez, a través de WhatsApp.

Se trata del médico Luis Araya, adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera, que fue secuestrado por el régimen –detenido sin orden judicial por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)– y posteriormente liberado el jueves 16 de abril de 2020 tras más de 18 horas de detención en Carora.

Diferentes ONG’s como ‘Provea’ o ‘Funpaz’, defensoras de los derechos humanos, denunciaron la arremetida chavista contra el médico y exigieron respeto a su integridad física.

Luis Araya es médico ginecoobstetra en la ciudad de #Carora fue detenido y secuestrado por funcionarios del DGCIM, trasladado a #Barquisimeto y lo presentarán hoy #16Abril en tribunales de #Carora#OpinarNOesDelito #LaraResiste pic.twitter.com/nfTfYXtWlT — Funpaz (@Funpaz2013) April 16, 2020

Según informó a Periodista Digital el presidente y coordinador de ‘Funpaz’, Andrés Colmenárez, una crítica por la carencia de insumos para hacer frente al coronavirus y una foto en la que se observa al ministro de Salud fue la gota que derramó el vaso para su detención.

«La gota que derramó el vaso fue que el médico colgó una imagen en su estado de WhatsApp, en esta se ve al ministro de Salud con un traje hermético para prevenir el coronavirus, mientras el doctor que le acompañaba apenas tenía una mascarilla», expresó Colmenárez a PD.

El portal venezolano ‘El Pitazo’ destacó que Araya lleva cinco años, denunciando el déficit de insumos y especialistas y las fallas de los servicios en el principal centro de salud del municipio Torres. Algo que no ha sido del agrado del régimen chavista que, como pretende José Félix Tezanos en España, impone la versión oficial como si se tratase de la verdad.

Familiares del médico no tenían conocimiento de su paradero hasta la madrugada del 16 de abril. «Él estaba en su consultorio en compañía de su novia porque prácticamente ya recogían todo para irse y un grupo de funcionarios que se identificaron con la Dgcim se lo llevaron (…) El motivo de la detención es porque publicó un video que está rodando en contra del gobierno», informó a ‘El Pitazo’ su hermano, Andrés Araya.

A la par, indicó que el médico fue trasladado hasta Barquisimeto. «Los funcionarios no dieron mayores explicaciones. La novia les preguntó que si lo iban a dejar en Carora y ellos le dijeron que irían al destacamento de la Dgcim en Barquisimeto”, agregó.

Las últimas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram se trataba de infografías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del coronavirus y un mensaje dedicado al personal de salud que atiende a los pacientes con COVID-19 en México.

“No saben el cansancio que traemos, el dolor de ver morir personas, la frustración de fracasar, de no tener suficientes recursos y la vergüenza de haber dicho en vano las palabras: ‘Vas a estar bien’; el llanto no derramado y las horas sin comer por el volumen de trabajo o una experiencia que te quite el apetito (…) Nosotros somos humanos también y sentimos lo que ustedes”, expresó el doctor en su publicación más reciente en Instagram.