El dictador Nicolás Maduro anunció una nueva arremetida represora: «Operación tun-tun contra los conspiradores»

La crisis por el coronavirus ha brindado un escenario muy favorable para el régimen de Nicolás Maduro, una cuarentena que es aprovechada para arremeter con todo contra los opositores venezolanos.

Es la respuesta a nivel interno de la dictadura contra las medidas anunciadas por la justicia norteamericana que presentó cargos contra Maduro y sus principales colaboradores.

En este sentido, el dictador venezolano amenazó este lunes 30 de marzo de 2020 con una nueva ola represiva contra quienes el régimen decida que se interpone en sus intereses. Desde el Puesto de Comando Presidencial, repasó las decisiones que tomó para luchar contra la pandemia, y aprovechó para hacer énfasis en «el frente de la seguridad interna y de la paz».

«Mil ojos, mil oídos frente a los conspiradores, a los malvados, a los complotados, a los terroristas. ¿No quieren oír? ¿No quieren ver la realidad? ¿Mantienen sus planes miserables de ataques golpistas? No se quejen después. Salen a llorar después por las redes sociales cuando la justicia les llega, y la justicia le va a llegar a todos. No me gusta hablar por hablar, solo digo hoy, la justicia le va a llegar, operación tun-tun a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores, y a todos los complotados», dijo Maduro, acompañado por su fiel vicepresidenta Delcy Rodríguez, dos miembros del Ejército y otros dos funcionarios del régimen, todos cubiertos con tapabocas negros y blancos.

Pero Maduro no se quedó allí y llevó su amenaza aún más allá: «Hasta a ti que me ves. Hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia cuando te toque el tun-tun, no te pongas a llorar por las redes sociales».

Es la aparente amenaza del dictador contra el presidente interino Juan Guaidó, a quien el chavismo viene amenazando desde hace meses y que recientemente ha sido llamado a declarar por el fiscal chavista Tarek William Saab.

Luego de que el pasado jueves, el Departamento de Justicia de EEUU presentara cargos contra Maduro, la justicia chavista abrió una investigación contra Guaidó, a quien acusan de haber pedido esas medidas durante su última gira internacional por Norteamérica y Europa.

En medio de la ola represiva, dos miembros del equipo de trabajo de Guaidó, Rómulo García y Víctor Silio, fueron secuestrados el domingo por las fuerzas de seguridad del régimen. Asimismo, este lunes la policía chavista secuestró a Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico, uno de los asistentes del líder opositor.

La respuesta de Juan Guaidó

El presidente interino de Venezuela recurrió a su cuenta de Twitter para responder a la amenaza de Maduro, y a las acciones adelantadas por el régimen: