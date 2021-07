Opinión: Complicidades y arreglos

Cuando cumplimos exactamente la mitad del año, los hechos parecieran acelerar la duración del día, del mes y del año.

Nicolás, presumimos después de las últimas reuniones, pareciera ceder a los requerimientos y presiones del poder político de Venezuela.

No es solamente un discurso. Muestra pruebas de que ha “entendido” o de que tiene miedo. Pienso más en lo primero. Nunca lo he subestimado y han cometido un error quienes lo creen.

Nicolás, Diosdado, Jorge, cilia, delcy, los dos Tareck, entre otros, saben que para sobrevivir y avanzar en política hay que “arreglarse”. Recuerdo un joven dirigente de AD, que en los primeros años de los 90 murió preso. De los mejores líderes. Quizá superior a Claudio, a Ledezma, solo que no entendió que en política y más en un paquidérmico partido como AD, hay que arreglarse y entender el juego de los intereses. Su nombre era Yuri Campos.

Yuri Campos escribió la magistral pluma de Milagros Socorro: “Cada escalón que Yuri Campos ascendió en octubre de 1991 hacia la oficina de Humberto Celli, en la sede del CEN de Acción Democrática, lo estaba acercando a la muerte. Ese día, sin que ninguno de los disparos accionados en ese edificio, ni los empujones que con toda fiereza se prodigaron los militantes enfrentados, atinara en su cuerpo, las horas de su vida iniciaron una cuenta regresiva”. “Un año después, exactamente el 28 de noviembre de 1992, el que fuera promisorio cuadro de relevo en las huestes del partido del pueblo yacía con el corazón destrozado en una cama del Hospital Clínico. Tras siete días de reclusión hospitalaria, ocasionada por los problemas respiratorios y de circulación que comenzaron a aquejarlo desde sus días en El Junquito, Yuri Campos Malaspina murió sin aclarar nunca quién era ese enemigo que denunciaba sin nombrar, de quién la mano destructora, una que nunca dejó de apretarlo. En su acta de defunción consta que la causa del deceso fue un infarto al miocardio…” Más adelante agrega “Pero su hermano, uno de ellos que ha preferido no dar su nombre, insiste en que Yuri murió de tristeza. “De abatimiento, de no comer, de no dormir, de pasarse las noches leyendo y los días atendiendo llamadas telefónicas, muchas de la cuales traían chismes, maledicencia, más confusión”. A un año de su muerte muchos concluyen que Yuri Campos murió de AD”. Desilución, tristeza, congoja.