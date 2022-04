Opinión: Gobierno de Nicolás Maduro y algunos líderes de la oposición, intentan aplicar un marketing de sensaciones

El efecto es el mismo: Sensación de mejoría no es mejoría pero la causa…

¿Qué es el marketing de sensaciones?

En breves palabras explico, muchos políticos, en funciones públicas o fuera de ellas, se ven y los tratan como productos. Las campañas electorales visualizan a los electores como clientes, a los que le ofertan (venden) un candidato (productor). El marketing de sensaciones tiene que ver con este tipo de experiencias, con tocar la fibra sensible del cliente (elector), con hacerle sentir especial y único. Lo mejor de todo, y el mensaje que no han entendido la mayoría, es que por más que lo intenten, muchas veces los impactos positivos no contrarrestan a uno negativo.

Las sensaciones no son algo que se pueda razonar. Cuando conoces a alguien no piensas “¿Me cae bien?” sino que te sientes bien con esta persona o te sientes como él, identificado. Esto es lo que hace el marketing, las personas no piensan “¿Por qué me gustan tanto los anuncios de equis marcas?” sino que, o les gustan y vibran con ellos o los odian, así de fácil.

A veces, es una suerte de sadomasoquismo político. Muy cotidiano en muchos hogares. El hombre “las maltrata” pero ellas no son capaces de dejarlo. Buscan mil excusas: Los hijos, la familia, el qué dirán, entre otros.

Una vieja canción zuliana, de esas que llaman “raspacanillas” decía en una de sus estrofas “pegame cacho pero no me dejéis”. La famosísima gaita “Amor Marginal” cantada por la añorada Gladys Vera señalaba en uno de sus versos: “cada vez que te perdono me montais otra barriga…” Hasta que un día la mujer dijo “basta” y terminó todo.

Siempre recuerdo el concepto latinoamericana de liderazgo, superado gracias a Dios por las tendencias modernas, “pasan hambre por él, pobreza por él, lloran por él y vuelven a votar por él”. Ejemplos sobran: Perón, Fidel durante un tiempo, Carlos Andrés Pérez (CAP) y el Rey del ejemplo: Hugo Chávez. Para muchos Trump también pudiera ser un ejemplo.

LA ESTRATEGIA DE MADURO

El acertado asesoramiento del presidente, ha contratado influencers, artistas, figuras públicas, ha concertado con líderes opositores, gobernadores, alcaldes, para juntos vender esta sensación de mejoría.

Quizá incluso la haya, en espacios muy reducidos, que no representan un universo importante.

Un país sin electricidad, sin servicios públicos, sin seguridad, con un sistema hospitalario en quiebra, con gremios universitarios y trabajadores de PDVSA prácticamente en la indigencia no se puede decir que ha mejorado.

Lógicamente en el país de los ciegos el tuerto es Rey”. Una evidencia es suficiente para generalizar un resultado que no se compadece con la realidad.

Cuando veamos a los nietos, hijos y familiares del alto chavismo y oposición, tratándose en hospitales públicos, haciendo cola para gasolina, buscando un tobo para llenarlo, podemos aceptarlos como voceros, de lo contrario esos líderes carecen de representatividad y de legitimidad para hablar en nombre de la mayoría. A Henry Ramos como buen populista se le vió en el mercado de Quinta Crespo cuando fue Presidente de la AN 2015, del resto envía a la servidumbre a su quinta “camoruco” en la mejor zona de Caracas. Maduro, Diosdado, El Aissami, por mencionar tres, igual.

Caiga Quien Caiga

MARIA CORINA dice YA

Más allá de las críticas hacía su mensaje, resalta como siempre su coherencia. Su franqueza. Plantea elegir el Líder de la oposición este año. Eso es importante, más que elegir un candidato en medio de la crisis actual. Los caballos tienen que estar delante de la carreta y no detrás.

¿Qué acuerdo existe entre Lorenzo Mendoza y el chavismo?

Lo decimos porque con los despidos y la grave situación laboral de la empresa, el ministro del ramo le dió la razón al Presidente de la empresa. ¿Es tanto el cambio? o ¿Es tan amplio el acuerdo o pacto de no agresión?

Luis Aquiles Moreno molestó porque el acuerdo no será en México y también participaran otros factores de la oposición y la sociedad civil. Al dirigente adeco le decimos que en la burbuja caraqueña venden muy buen “tequila”.

INSÓLITO que pretendan incluir a chavistas «originarios»en las primarias de la oposición, si es que se hacen. Primero deben renunciar a su culto por el destructor originario.