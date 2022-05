Opinión: Ayer y hoy, Maduro es el mismo… no hay cambio

El socialismo al estilo autoritario de Cuba sigue avanzando y a pesar de las denuncias, lejos de detenerse avanza. Peor aún, es un estilo que en más de 60 años poco ha cambiado. Nada tiene que ver con lo que conoce Europa y hasta el propio Estados Unidos como gobiernos de izquierda.

Quizá la justificación de su reciente aumento, sobre todo en Latinoamérica, es la confusión entre el liberalismo y el neoliberalismo.

Hay diferencias y no pocas entre ambos. Cito como muestra, el concepto del valor trabajo en Smith es muy diferente a la idea de las expectativas racionales propia de los neoliberales.

Difícilmente China, una economía con la banca nacionalizada, con más de 100 sectores con reserva exclusiva del Estado y con una férrea planificación macroeconómica puede ser calificada como neoliberal.

Decimos esto porque lo que se ha publicitado en Venezuela, es el hecho de que el Estado venezolano entienda el rol del mercado en ciertos sectores de la economía, se desentienda de algunas actividades económicas que pueden ser mejor llevadas a cabo por algunos actores privados o extranjeros, busque financiamiento internacional y nacional por diferentes mecanismos, por ejemplo, la venta de acciones en algunas empresas del Estado, y eso tal cual no ha ocurrido.

Maduro no propone un paradigma neoliberal ni plantea su reconstrucción.

No hay una “Chaveztroika o Madurotroiska”.

Simple lo que ocurre: el Estado mágico petrolero se acabó. La planificación económica debe interactuar con el mercado como una realidad que existe y está ahí. Los privados tienen un rol en la economía nacional, así como lo público y lo social-colectivo y la pequeña propiedad familiar. El fin estatal sigue siendo el bienestar del pueblo, o como dijo recientemente el presidente recordando a Chávez «hacer de la transición al Socialismo una experiencia humanamente gratificante».

Esto último lo podemos alabar. Yo sin embargo no soy optimista.

El tema es muy complejo y largo para tratarlo en esta columna. Muchos doctrinarios señalan que el término neoliberal no existe, es un invento. En otras columnas lo abordaremos.

CASO JOVEN ROSA PAZ EN HOSPITAL NORIEGA TRIGO

Como muchos medios hicimos parte de una campaña para salvar su vida. Cuatro (4) meses con el vientre abierto. Se contaminó, y está al borde de la muerte con la hemoglobina a 6. La autoridad nacional a través de voceros chavistas, señalan que ella ha tenido todo y hasta un fiscal del ministerio público la visitó en el mencionado centro para constatar.

Su Padre pide que no la dejen morir y que él no tiene recursos para el costoso tratamiento. Gracias a Dios, la ineficiente directora actuó y el Gobernador del Estado Manuel Rosales no obstante los obstáculos que le pusieron intervinieron, al igual que el alcalde de San Francisco Gustavo Fernández y su señora esposa Franciela y se logró estabilizar a Rosa, aunque no está fuera de peligro.

OTRO CASO PARA TARECK ELAISAMMI

Néstor Sánchez trabajador petrolero, estuvo invalido en una cama y no lo querían atender en el Hospital Coromoto del Zulia. Tratamiento muy costoso y hasta su traslado pues requiere de ayuda para moverse. Casi no podía respirar y tenía graves problemas en la columna vertebral. Pueden ver su vídeo en mi timeline de Twitter como @Angelmonagas. Gracias a Dios la directora actuó y se resolvió pero esto no debe suceder más.

MANO DE HIERRO CALLA sobre personaje chavista que está detrás de las invasiones a propiedades en Caracas y exige 7000 mil dólares mínimos para desalojarlas. Es un negocio redondo y muy rentable. Será que el fiscal general al igual que el caso de la “Doña” en Monagas, no hará nada sobre este caso, que tras bastidores todos saben quién lo dirige.

JORGE RODRÍGUEZ no ha insistido más por la exigencia de incluir a Alex Saab en México. Al parecer la delegación de Noruega habló muy claro y los propios abogados de Saab recomendaron bajarle dos…Uno de los que más teme por los archivos del árabe-venezolano es el psiquiatra. Si se revela la verdad tendrá que ir a algo mucho más que el “diván”.

ASOMBROSO ver a los familiares de Iris Varela en Estados Unidos. Casi todos son sobrinos. Al igual que otras hermanas de una primera combatiente. El hijo de otra exalcaldesa zuliana se disfraza de empresario y va y viene de La Florida a placer.

SONDEOS OCULTOS Un grupo político que se reúne de vez en cuando en las islas del Caribe y en Miami, manejan las últimas cifras, muy prematuras, por cierto, de los que más suenan para la presidencia. Dentro de los seis presidenciables aparecen Capriles, Rosales y María Corina. Muy lejos en el cuarto y quinto, Maduro y Leopoldo López. Guaidó aparece de sexto con un nivel de rechazo muy alto, casi similar al de Nicolás. En otro grupo aparecen algunos outsider bien interesantes. Por cierto, en cuanto a gestión de Gobierno, Manuel Rosales aparece escapado como gobernador y de segundo Lacava. En cuanto a los alcaldes me sorprendió que en el lote de las 12 mejores gestiones aparece el alcalde de San Francisco del Zulia Gustavo Fernández incluido en los primeros cinco. El sondeo no establece niveles, se refiere a menciones.

EN EL PSUV pudiera en cualquier momento reventar un escándalo. A raíz de las denuncias contra el exgobernador Omar Prieto, fundamentalmente señalado por uno de sus cómplices de fechorías, calificado de estafador, golpeador de mujeres, borracho, etcétera. Se ha descubierto el financiamiento de un personaje interno del chavismo, todo un 4F, apoyado igualmente por Rafael Ramírez el ex pdvsa y un alcalde zuliano en ejercicio, hacia el desagradable denunciante, que también debe incluirse en lo “denunciado”.

CriptoLago nunca funcionó y allí estaba metido hasta un ex candidato chavista, ahora más “rosalista” que Eveling Trejo, quien también viene de hacer negocios con PDVSA y quedarse con todo el presupuesto de una campaña que perdió.

Ellos son “Rojos” y se entienden.

MÁS CLARA IMPOSIBLE La claridad meridiana, la coherencia y constancia de María Corina, más temprano que tarde tendrá resultado. Comete errores, cierto es, sin embargo, no zigzaguea, no se ha desviado de la ruta que inició. Acertadísimas sus palabras: La mayor sanción que pesa sobre Venezuela es el “socialismo chavista”.

DEPARTAMENTO DE ESTADO Voceros demócratas confirman que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la cumbre. Ahora Maduro no quiere a los noruegos sino a los rusos. ¿Quieren o no quieren el diálogo? Si así empiezan, que puede esperarse de ellos luego, cuando haya elecciones…

PRONÓSTICO A la fecha, luce insuperable el mayor enemigo de Colombia Gustavo Petro, para ganar y en primera vuelta. Él sabe que, si hay segunda, su nivel de dificultad lo pondría cuesta arriba.

Definitivamente los pueblos votan emocionalmente. La historia queda en el pasado y si es la de otros pueblos destruidos por el socialismo, menos interesa. El odio hacía Uribe de ciertos sectores económicos y políticos, sumados a la desigualdad de una población que en más de 60 años siente que no ha avanzado, ante una dirigencia política desconectada, sepultará las esperanzas de futuro logradas en los últimos años.

Igual que en Venezuela se repite la historia cubana, solo cambia el actor. Un personaje culpable de la muerte de muchos, peor que nuestro charlatán moderno ayer Chávez hoy Maduro, accede al poder. Una diferencia clara, Petro es auténticamente un hombre formado, bien instruido, bueno para hacer lo malo y muy malo para hacer lo bueno. Dios se apiade del pueblo colombiano. Oraré por equivocarme y que el resultado sea otro.