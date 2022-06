Opinión: ¿Fue una cumbre o una planicie?

Ausencias generan controversias

Algunos analistas hablan de un saboteo. Otros a errores o pérdida de liderazgo del Presidente Joe Biden. Otros creen que lejos de una “cumbre”, se transformó en planicie, tanto es así, que se ha corrido el planteamiento de no hacer más cumbres. Los resultados y las acciones demostraran la certeza de las afirmaciones.

¿Resuelve el gravísimo problema de injusticia, de hambre, de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, no invitar a los causantes de esta desgracia? ¿Aporta eso alguna solución cuando incluso se invita a los que hace tres años debieron hacerlo y no lo hacen…? No todos por supuesto.

No se les invita a la Cumbre pero se promueve el diálogo con ellos…¿Hay esperanza cierta de avanzar para lograr la ansiada libertad?

No confundan mi planteamiento. Yo estoy de acuerdo en los fundamentos en su contra,, pues no son países donde prevalece la democracia.

El asunto es que no puede ser una medida aislada. Peor aún, una acción que no guarda relación con otras decisiones sobre la gestión de esos presidentes.

Por ejemplo, promover un diálogo, un entendimiento con Nicolás, no es peor que no invitarlo…pregunto.

Las reuniones sostenidas de alguna manera le han brindado beligerancia. Hablo del caso Chevron y de la mirada hacía otro lugar cuando hay pactada una venta de petróleo a Europa.

En lo particular me hubiese gustado que estuviera allí, que lo descargaran y que intentará explicar los planteamientos. Igual Cuba y Nicaragua.

Es infantil pensar que su ausencia los deslegitima, cuando ellos forman parte de la ONU, entre otros organismos.

Estos eventos como otros que realiza la OEA, no han influenciado ni en lo más mínimo a estos regímenes a flexibilizar, a mejorar, a respetar los principios democráticos. Parece que tampoco se les exige, cuando ha debido ser una condición sine qua nom.

No es necesario hacer una encuesta para saber que la inmensa mayoría de los pueblos, sobre todo de esas naciones, están inconformes con la actuación de los organismos internacionales y de los eventos y acciones que se publicitan.

Muchas veces hay carencia de justificación razonable con su existencia y la burocracia que la integra.

La OEA no ha frenado los abusos, las violaciones. Ni la ONU ha logrado frenar las muertes de muchas guerras como lo sucedido al pueblo Ucraniano.

En eso la malévola izquierda del Foro de Sao Paulo ha sido más eficiente. Se fijaron la meta de colmar América del comunismo, del socialismo, y avanzan peligrosamente.

Hasta el propio Bolsonaro ha criticado el desideratum de la cumbre y el Presidente de El Salvador decidió no ir.

La diplomacia sin utilidad ni siquiera puede considerarse ocio.

Las ausencias del Presidente de México, de Uruguay, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia, sumadas a la del mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que para muchos no cuentan pues sus gobiernos no son legítimos, conspiraron contra el buen ambiente, aunque no necesariamente su inasistencia obedezca a una razón política, como por ejemplo el caso del Uruguay. Vale decir que otros asistieron e igual criticaron la medida de exclusión de naciones, como fue el Presidente de Chile y el de Perú, quienes aseguraron representar a los ausentes. En el seno del Caricom también se generó controversia.

En todo caso este evento demuestra que tanto China como Rusia, por diversas razones que sería largo y tedioso analizar, han ganado espacio en América Latina y eso arroja consecuencias en el campo político y económico.

Drama venezolano

Lo recojo de un amigo: Un sujeto que no sabe llenar un cheque, ni conoce una tarjeta de crédito, que dice que fue chofer de autobús, es responsable de administrar miles de millones de millones de dólares en un año. Dice ser Presidente de un país con 30 millones de habitantes, y que es uno de los poseedores de reserva petrolera más grande del mundo, ocupa el primer lugar en reserva de oro en Latinoamérica, segundo país con minas de Coltán en el mundo.

Tampoco nunca ha pagado impuestos y que sus viviendas y automóviles los cancela en efectivo, como acostumbran los de malas mañas. De ese tamaño es la TRAGEDIA VENEZOLANA.

Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó.

Parece no quedar nada del orgullo de ser venezolano y no es por la economía.

El problema no es el tren, ni la falta de luz, o de agua, o de comida, ni el puerto o el aeropuerto, ni la refinería de El Palito o el arco minero, etc.

Estamos perdiendo en silencio nuestra nación.

La metamorfosis es brutal.

El país que tenemos hoy no es el que imaginamos y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. A menos que decididamente, quien debe poner orden constitucional lo haga.

DIÁLOGO con un gobierno que tiene casi 300 presos políticos. Algunos presos con boleta de libertad y unos organismos de seguridad declarados en rebeldía que no le responden a la justicia.

El defensor de derechos humanos, Javier Tarazona tiene más de 340 días detenido injustamente.

TAREK Quo Vadis El Fiscal ordena averiguación y proceso a quienes dañan el páramo de la Culata en Mérida y estamos de acuerdo, y por qué no actúa en sinonimia con lo que sucede en el sur del país y la minería que realizan grupos irregulares destruyendo Canaima por ejemplo.

Los CAIGA QUIEN CAIGA DE ESTA SEMANA

EL RAYÓN DE DUQUE: Quizá el Alcalde Gustavo Duque de Chacao tiene razón y no es como dice la mayoría. Problemas comunicacionales posiblemente. En todo caso, él no debió entregar a los muchachos que protestaban recordando a un héroe juvenil, sin avisar a la prensa para salvar su responsabilidad. Era preferible que él fuera preso por desobediencia, que entregar a los jóvenes. Un auténtico líder lo hubiese hecho así. Tristemente quedó marcado. Difícil quitarse esa mancha, aunque no es imposible.De allí a considerarlo chavista “oculto” me parece una temeridad. En política se cometen errores y se pagan a un alto precio. El Alcalde Duque, quien tiene ambiciones presidenciales, debe mejorar su asesoramiento.

VENEZUELA SE ESTÁ ARREGLANDO: No creas mucho lo que leas fuera de aquí. La mayoría de lo publicado es pagado por el gobierno. Pero si hay Ferraris de ultimísimo modelo, jaguars y camionetas blindadas y casinos y restaurantes de lujo. Ahora, no hay escuelas ni hospitales ni medicinas ni curitas, las universidades están destruidas y por ejemplo un profesor PHD no llega a 100$/ mes y una gerente de atención al cliente en un banco importante gana unos 200 $/mes. Para verlo desde el enfoque macro el país tiene, más o menos, 23 millones de habitantes y 7 millones de emigrados. De los 23 millones que viven aquí, que están inscritos en el SENIAT sólo hay unos dos (2) mil, el resto no existe, no forma parte del circuito económico (se resuelve día a día) y vive de alguna remesa que reciben de afuera. Dependiendo de a qué economista le crees (muchos están tarifados por el gobierno) solo el 5% de los que estamos podríamos tener carros de lujo. De manera que el país no se ha “resuelto” ni la economía está prosperando. Pura propaganda. El banco central cotizaba hace dos semanas el cambio en 4,23 Bs/$ ayer estaba en 5,8 Bs/$ en la panadería. Saca la aritmética y proyecta. Además durante unos 6 meses el banco central quemó más de 40 millones de dólares diarios para mantener esa tasa de cambio artificialmente baja, dólares que ahora hacen falta para importar alimento con un altísimo costo por el conflicto de Ucrania-Rusia y las sanciones de la NATO.

CICERÓN ME ESCRIBE: Cuales supermercados por favor, están quebrados con los marketing a nombre de testaferros, que traen camiones 750 cargados y con copete que no pueden pasar por los cables de luz y resguardados por el ejército y GN. Vienen de Maicao sin pagar impuestos como en Punto Fijo. En Maracaibo, párate frente al colegio de abogados y los ves pasar. Pregunté en el semáforo de plaza de toros al chófer (hace 15 días) y me dijo que es de la empresa de un ex jefe en San Francisco. Otro que en un tiempo decían que era de un gobernador, cuyo dueño hace referencia a un sector y que tiene sedes en todas partes. El hijo mató a un médico y no le pasó nada. Hagan un seguimiento y comprueben. Venezuela no se beneficia con ese contrabando.

BUENO Y MALO: En Un Nuevo Tiempo se sigue realizando un congreso ideológico, lleno de muchas contradicciones desde el punto de vista doctrinario. La democracia social es social democracia, que es lo mismo que decir socialismo, por más que algunos intelectuales “patrocinados” digan lo contrario. Como dije la semana pasada, el problema ya no es percibido como ideológico, la gente hace caso omiso, ahora bien, el daño al término “socialista” es evidente por parte del chavismo.