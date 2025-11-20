Milei: «Estados Unidos necesita un aliado firme en Latinoamérica”

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este miércoles que los Estados Unidos “necesita un aliado firme en Latinoamérica” para “ayudarle a ordenar un continente descarriado por décadas de socialismo”. La frase, pronunciada durante un evento del grupo empresarial Corporación América, marcó uno de los pasajes más destacados de su exposición, en la que el mandatario delineó los nuevos pilares de su modelo político y económico.

Milei explicó que su programa original, basado en tres “anclas” —la cambiaria, la monetaria y la fiscal—, suma ahora dos componentes adicionales: “el ancla geopolítica y el ancla política”. “El ancla política no es más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo ‘no’ al pasado”, señaló en referencia al contundente triunfo de su partido, La Libertad Avanza, en las legislativas del 26 de octubre. Aquella victoria fue celebrada desde Washington y contó con el apoyo explícito del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El ancla geopolítica es clave”, afirmó Milei. «Argentina tiene hoy la posibilidad de ser protagonista de un cambio radical en las reglas de juego globales. Estados Unidos necesita un socio confiable en la región para poner orden en un continente dominado durante años por el socialismo del siglo XXI».

Refuerzo de la alianza con Trump

El líder argentino recordó además su encuentro con Trump en la Casa Blanca, realizado en octubre, semanas antes de los comicios nacionales. Según fuentes oficiales, en esa reunión ambos mandatarios acordaron un marco de cooperación política y un paquete de asistencia financiera impulsado por el Tesoro estadounidense que se destinaría a reforzar la estabilidad macroeconómica argentina.

A la par de ese acercamiento, la Casa Rosada y la administración estadounidense firmaron la semana pasada un acuerdo marco que pretende allanar el camino hacia un tratado bilateral de comercio e inversiones. Este paso consolidaría a Argentina como un interlocutor privilegiado de Washington, desplazando a actores de inspiración socialista en la región, como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

“Argentina presenta hoy una oportunidad de inversión única”, subrayó Milei. “Vamos camino a convertirnos en el país más libre del mundo y en un faro global de prosperidad”.

Reformas estructurales en marcha

Durante su exposición, el presidente reiteró su compromiso de enviar al Congreso un paquete de reformas estructurales en los ámbitos tributario, laboral y de seguridad. Aseguró que dichas iniciativas serán determinantes para atraer capital extranjero y transformar la economía argentina en una maquinaria de crecimiento sostenido.

“Si hacemos las cosas bien, el mundo podría empezar a hablar de crecer ‘a tasas argentinas’ en los próximos años”, anticipó.

Según sus proyecciones, la aplicación completa de las reformas podría permitir duplicar el PIB nacional cada siete años.

El discurso de Milei refuerza su narrativa de ruptura con el pasado reciente y su intención de reposicionar a la Argentina como punta de lanzamiento del nuevo orden económico liberal en América Latina, bajo el paraguas estratégico de Washington.