La MOE/OEA valida resultados hondureños y llama a dejar atrás la polarización

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras evaluó este miércoles el resultado de las elecciones presidenciales divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y afirmó que los datos publicados “reflejan la voluntad de la ciudadanía” y no mostraron elementos de fraude determinante.

Dirigida por Eladio Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, la MOE/OEA comunicó que toma nota de la declaración emitida por el CNE, que proclamó ganador al conservador Nasry “Tito” Asfura, respaldado por el Partido Nacional y cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (según el contexto del texto original; según la fecha real actual, este detalle podría requerir verificación).

La misión subrayó que la proclamación ocurrió en un periodo poselectoral marcado por una alta polarización y complejidad, que dificultó a las autoridades electorales trabajar con la tranquilidad y autonomía propias de una democracia, afectando incluso su seguridad personal y la de sus familias.

Según el CNE, Asfura obtuvo el 40,26% de los votos frente al 39,54% de Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Otros datos indicaron que Rixi Moncada, del Libre, recibió 705.428 sufragios (19,19%).

La MOE/OEA recordó que hay actores que cuestionan los resultados y pidió resolver las impugnaciones por la vía jurídica correspondiente. Aun así, señaló que no identificó elementos fraudulentos determinantes y consideró que los resultados declarados “reflejan la voluntad expresada” por la ciudadanía.

Aun con demoras en la gestión del material electoral y limitaciones en la implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento de resultados, la misión sostuvo que estas deficiencias “no comprometieron la integridad” del proceso. Además, denunció que la circulación de desinformación generó incertidumbre y que la falta de comunicaciones institucionales oportunas del CNE amplificó ese efecto.

El informe también documentó actos violentos en el Centro Logístico Electoral y en el INFOP, que obligaron a repliegues temporales de equipos de observación de la OEA en varias ocasiones. La misión condenó enérgicamente estos episodios y llamó a las agrupaciones políticas a evitar acciones inaceptables en el futuro. También lamentó el hostigamiento contra mujeres que participaron como integrantes de mesas en el escrutinio especial.

La MOE/OEA observó conflictos dentro del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y señaló debilidades normativas, oposición de fuerzas políticas y limitaciones técnicas de las instituciones electorales y de los contratistas. Estas deficiencias provocaron retrasos y problemas logísticos, pero la misión insistió en que no hay elementos que sugieran un intento de manipular la voluntad popular expresada en las urnas.