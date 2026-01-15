Marco Rubio congela las visas de inmigrante para 75 países, entre ellos seis de América Latina

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido congelar la tramitación de visas de inmigrante para 75 países a partir del 21 de enero de 2026.

Esta medida impacta directamente a seis naciones latinoamericanas y siembra la incertidumbre en toda la región.

La decisión, en línea con la política «América Primero» promovida por la administración Trump, busca impedir que ciudadanos de estos países obtengan residencia permanente en suelo estadounidense, argumentando que sus migrantes recurren a programas de asistencia social en niveles que el gobierno considera inaceptables.

La congelación no cuenta con un plazo definido y se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda asegurar que los nuevos inmigrantes no representen una carga para el pueblo estadounidense.

En este sentido, el Departamento de Estado señaló que ejercerá su autoridad para declarar no aptos a aquellos inmigrantes que podrían convertirse en una «carga pública», término que se refiere a personas que podrían depender de beneficios gubernamentales para sus necesidades básicas.

Esta acción se posiciona como una de las más drásticas tomadas por la administración Trump en su esfuerzo por restringir la migración y cierra las puertas a nuevos viajeros provenientes de más de un tercio de los cerca de 200 países existentes.

Los países latinoamericanos incluidos

La suspensión afecta a varios países en América Latina y el Caribe, entre los cuales se encuentran Brasil, Colombia, Uruguay, Guatemala, Nicaragua y Cuba.

Además, esta medida incluye a 11 naciones caribeñas: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Curiosamente, México no figura en este listado, ni tampoco la mayoría de los países centroamericanos y sudamericanos, lo que establece una clara división en la región sobre quién puede acceder a la residencia permanente en Estados Unidos.

El efecto sobre naciones como Colombia y Brasil es especialmente notable, dado que estos países tienen flujos migratorios significativos hacia territorio estadounidense. En el caso colombiano, la noticia ha provocado preocupación entre quienes esperaban aprovechar oportunidades laborales, educativas o familiares en el país del norte. Además, esta medida coincide con un momento crítico para muchos solicitantes que ya habían comenzado trámites o invertido recursos en reunir su documentación.

La lista completa de los 75 países

La suspensión abarca naciones de todos los continentes. Además de los mencionados países latinoamericanos, el listado incluye potencias regionales como Rusia y se extiende desde Afganistán hasta Yemen. En el continente africano aparecen nombres como Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, entre otros. También están presentes nombres como Egipto, Eritrea, Etiopía, y muchos más hasta llegar a un total significativo.

En cuanto a Asia y Medio Oriente, encontramos países como Afganistán, Irán, y otros tantos que han sido objeto de restricciones previas. De Europa y Asia Central destacan naciones como Albania y varias más que cierran este amplio listado.

Para algunos estados, como es el caso de Afganistán e Irán, esta medida representa una continuidad respecto a restricciones anteriores. Sin embargo, para otros como Brasil y Colombia, implica un cambio drástico con repercusiones para miles que planeaban emigrar legalmente. El Departamento de Estado no ha aclarado cuánto durará esta congelación ni cómo se evaluará cuándo cada país podría ser excluido del mismo.

Alcance limitado pero relevante

Cabe mencionar que esta medida afecta específicamente al procesamiento de las visas de inmigrante, aquellas que permiten obtener residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, otros tipos como las de turista (B1 y B2), estudiante o trabajo temporal no están incluidas en esta suspensión. Por ejemplo, ciudadanos colombianos pueden continuar con sus trámites habituales si desean viajar como turistas o visitantes; sin embargo, deberán enfrentarse a evaluaciones más rigurosas.

De manera adicional, el Departamento también ha comunicado un memorándum dirigido a todos los representantes consulares para endurecer las restricciones generales al aprobar cualquier tipo de visa. Los funcionarios deberán rechazar solicitudes si tras evaluaciones sobre salud, edad o situación financiera se considera que podrían ser beneficiarios potenciales de ayudas sociales estadounidenses. Este endurecimiento tendrá un impacto notable en solicitantes mayores o aquellos con antecedentes económicos complicados.

Consecuencias para la Copa del Mundo 2026

La situación genera aún más inquietud ya que ocurre apenas cinco meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, evento coorganizado por Estados Unidos junto con Canadá y México. Varios equipos clasificados al torneo —como Colombia, Uruguay o Brasil— están incluidos dentro del grupo afectado por esta medida. Muchos aficionados ya han comprado boletos e iniciado gestiones para asistir a los partidos; ahora se enfrentan al temor sobre si podrán viajar para disfrutar del evento deportivo.

Las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre posibles excepciones; aunque el memorándum consular aclara que estos casos serán «muy limitados» y estarán sujetos a filtros más severos. Esta falta de claridad mantiene en vilo a miles que esperaban respuestas sobre sus aspiraciones laborales o familiares en Estados Unidos.

Justificación detrás del endurecimiento

La administración Trump justificó su decisión citando estadísticas sobre el uso indebido por parte de inmigrantes respecto a beneficios sociales; sin embargo, no ha proporcionado datos concretos sobre los criterios utilizados para incluir ciertos países en esta lista. El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, aseguró que «el Departamento utilizará su autoridad histórica para declarar no elegibles a aquellos inmigrantes potenciales considerados una carga pública».

Esta medida llega tras amenazas previas por parte del presidente Trump acerca de imponer nuevas restricciones tras un tiroteo perpetrado por un afgano contra soldados estadounidenses el año anterior. También ha tomado decisiones relacionadas con la deportación masiva dentro del estado Minnesota donde residen numerosos somalíes.

Cabe recordar además que ya existían normas mucho más estrictas sobre la evaluación del proceso migratorio; incluso se había ordenado revisar perfiles en redes sociales buscando posturas desfavorables hacia Estados Unidos. Este nuevo endurecimiento representa un paso significativo hacia una política migratoria estadounidense más restrictiva que nunca antes vista.