Este es el vídeo del audaz escape de María Corina Machado de la Venezuela chavista

María Corina disfrazada en su huida de la Venezuela chavista.

Los tiene cuadrados.

María Corina Machado ha confirmado su seguridad en alta mar. «Soy María Corina Machado. Estoy viva, a salvo y muy agradecida», expresa en el vídeo difundido por Grey Bull Rescue.

La líder opositora venezolana logró sortear controles militares y un mar agitado para alcanzar Noruega el 10 de diciembre de 2025.

El equipo de rescate llevó a cabo su misión con total discreción.

Brian, un miembro de Grey Bull Rescue, grabó el 9 de diciembre desde Curazao: «Hoy partimos en barco a buscar a María Corina Machado. Es un gran desafío«.

Pasaron un mes en la zona preparando la operación de extracción.

Machado atravesó diez puestos de control disfrazada con una peluca.

Dos ayudantes la guiaron en su travesía.

En la oscuridad, tomó una lancha pesquera que la llevó hasta otro barco que la condujo a Curazao, situada a 65 km de la costa venezolana.

Aviones F-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron la ruta durante 40 minutos para garantizar su seguridad.

Operación Dinamita Dorada. pic.twitter.com/Ciy2GdVeGW — Pedro Jaimes Criollo (@MeteoAero) January 16, 2026

Desde allí, abordó un avión privado rumbo a Oslo. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recogió el Premio Nobel de la Paz 2025 en su representación.

El Comité le otorgó este galardón por «su incansable labor en favor de los derechos democráticos en Venezuela y su esfuerzo para lograr una transición pacífica del régimen hacia la democracia».

En su discurso leído en Oslo, Machado recordó la historia reciente de Venezuela. Hizo hincapié en la migración forzada, las protestas reprimidas y las elecciones manipuladas en 2024.

Denunció las torturas sufridas por más de 220 adolescentes y las violaciones a los derechos humanos en las prisiones. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que presionara a Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales.

Hoy se dio a conocer el primer video del escape de María Corina Machado de #Venezuela el 9 de diciembre. Fue difundido por el equipo estadounidense de rescate Grey Bull. La líder opositora venezolana agradeció a Donad #Trump tras regalarle su Nobel de la Paz: @nacholozano pic.twitter.com/jcvgBKlWbh — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 17, 2026

Reunión histórica entre Delcy Rodríguez y director de la CIA

Mientras tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, se reunió con el director de la CIA, marcando el primer contacto oficial entre un alto cargo estadounidense y Venezuela desde la captura de Maduro. Fuentes cercanas han confirmado que este encuentro es un gesto para fomentar el diálogo.

La reunión tuvo lugar esta semana y busca disminuir las tensiones tras unas elecciones polémicas. Aunque EE.UU. mantiene sanciones sobre el régimen venezolano, está abriendo canales de comunicación. Rodríguez lidera estas negociaciones con Washington.

Este acontecimiento coincide con el escape de Machado, lo que evidencia las fisuras dentro del régimen chavista. La oposición ve aquí una oportunidad para promover una transición política .

El polémico regalo del Nobel a Trump

El jueves, Machado obsequió su medalla Nobel a Donald Trump durante un encuentro celebrado en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Noruega reaccionó con sorpresa e indignación ante este gesto. El Comité Nobel puntualizó: «El premio no puede compartirse ni transferirse«. Por su parte, Trump ha mostrado interés por obtener el Nobel al mediar conflictos internacionales. En este contexto, Machado busca su apoyo para Venezuela.

Curiosamente, ella evitó criticar las deportaciones de venezolanos hacia El Salvador o los ataques a barcos en aguas venezolanas. Se muestra afín a Trump como estrategia para presionar al régimen de Maduro.

Reacciones clave : Comité Nobel: Perplejo e incrédulo. Opositores venezolanos: Divididos; algunos ven un enfoque pragmático. Régimen: Acusa a Machado de traidora.

:

Antecedentes de la crisis venezolana

Desde 2023, Machado ha liderado la oposición política. Ganó las primarias, pero fue inhabilitada por Maduro. Respaldó a Edmundo González Urrutia, quien recolectó actas evidenciando una victoria opositora en 2024.

El régimen proclamó un triunfo fraudulento y arrestó a miles, utilizando torturas documentadas por organismos internacionales como ONU. Durante meses antes del escape, Machado vivió clandestinamente.

Venezuela atraviesa una crisis migratoria sin precedentes: aproximadamente un tercio de su población ha emigrado. En este escenario, Machado se compromete a reunificar familias separadas por esta situación.

Evento clave Fecha Detalle Primarias oposición Octubre 2023 Victoria aplastante para Machado Elecciones presidenciales 2024 Denuncia de fraude y represión Escape Machado 9-10 dic 2025 A Noruega pasando por Curazao Nobel entregado 10 dic 2025 A su hija en Oslo Regalo a Trump 15 ene 2026 Polémica generada en Noruega Reunión Rodríguez-CIA Ene 2026 Primer contacto oficial tras captura de Maduro

¿Cómo puede evolucionar la situación?

El vídeo proporcionado por Grey Bull Rescue ha inspirado al sector opositor y revela vulnerabilidades del régimen: no pudo evitar el escape pese a sus medidas vigilantes .

Es posible que Trump, ante esta nueva realidad política, endurezca sanciones o reconozca oficialmente a González como presidente legítimo. Su apoyo podría acelerar cambios significativos .

La reunión entre Delcy Rodríguez y representantes de la CIA insinúa que podrían estar surgiendo negociaciones serias. La captura reciente de Maduro, sin duda alguna, debilita al chavismo y muchos opositores prevén una transición inminente .

Sin embargo, los riesgos continúan latentes:

Posibles represalias contra aliados cercanos a Machado .

. La interferencia potencial por parte aliados del régimen como Cuba, Rusia e Irán .

La diáspora exige elecciones libres.

En definitiva, el regreso fortalecido de Machado une aún más al pueblo venezolano. Los ojos del mundo están atentos: ¿se derrumbará finalmente esta dictadura o se atrincherará aún más?.

La historia reciente del país sudamericano está marcada por actos audaces; tal vez ahora sea momento para que se repita esa narrativa con un retorno masivo hacia casa .